16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Turonbank — 11 980 so‘m.
• Anorbank — 11 995 so‘m.
16 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 3–4 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Turonbank — 11 980 so‘m.
• Anorbank — 11 970 so‘m.
• Asakabank — 11 970 so‘m.
• Infinbank — 11 970 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 995 so‘m.
• Asakabank — 12 020 so‘m.
• Hayotbank — 12 020 so‘m.
• NBU — 12 030 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…