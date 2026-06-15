Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdi
AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolangani haqidagi bayonot kriptovalyuta bozorlarida keskin oʻsishni keltirib chiqardi. Mazkur xabar ortidan Bitcoin (BTC) narxi dushanba kungi savdolarda 66 000 dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashdi. Bu soʻnggi 12 kun ichidagi eng yuqori natija boʻlib, investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtiyoqi qayta tiklanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Donald Trump oʻzining Truth Social platformasida Eron bilan kelishuv yakunlanganini va Hormuz boʻgʻozi orqali kemalar harakati uchun cheklovlar olib tashlanishini eʼlon qildi. "Dunyo kemalari, dvigatellaringizni ishga tushiring. Neft oqimi boshlansin!" deya yozgan AQSH rahbari, AQSH Harbiy-dengiz kuchlari tomonidan oʻrnatilgan blokada darhol bekor qilinishini taʼkidladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, ushbu bayonotdan soʻng Bitcoin narxi Coinbase birjasida 65 881 dollargacha koʻtarildi.
Geosiyosiy barqarorlik va bozor reaksiyasiBitrue Research Institute tadqiqot boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima Cointelegraph nashriga bergan intervyusida, ushbu kelishuv geosiyosiy xatarlar uchun toʻlanadigan "mukofot"ni kamaytirishini aytdi. Mutaxassisning fikricha, noaniqlikning yoʻqolishi treyderlarni yana kripto aktivlarga qaytishga undamoqda. Ayniqsa, neft narxidagi bosimning pasayishi va kriptovalyutalarni qoʻllab-quvvatlovchi maʼmuriyat davridagi barqarorlik bozordagi ijobiy kayfiyatni mustahkamlamoqda.
Associated Press xabariga koʻra, AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv tafsilotlari hali toʻliq ochiqlanmagan. Kelishuvning rasmiy imzolanish jarayoni juma kuni Pokiston vositachiligida amalga oshirilishi kutilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri oʻrinbosari Kazem Gharibabadi davlat televideniyesi orqali kelishuvni tasdiqladi. Shuningdek, Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi barcha frontlardagi urush harakatlari darhol va butunlay toʻxtatilishini maʼlum qildi.
Kriptovalyuta bozoridagi tendensiyalarBitcoin iyun oyi boshida 60 000 dollardan pastga tushib ketganidan soʻng, asta-sekin oʻsish tendensiyasini namoyish etmoqda. Shunga qaramay, joriy narxlar oʻtgan yilning oktyabr oyidagi 126 000 dollarlik tarixiy choʻqqidan qariyb 48 foizga pastligicha qolmoqda. Mutaxassislar kelishuvning yakuniy bosqichida kutilmagan texnik muammolar yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda, bu esa bozorda vaqtinchalik tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda neft yetkazib berish zanjirining tiklanishi va AQSH-Eron munosabatlarining yumshashi nafaqat Bitcoin, balki anʼanaviy fond bozorlaridagi Nasdaq va S&P 500 kabi indekslarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Barqarorlikning tiklanishi kripto aktivlarga boʻlgan ishonchni oshiruvchi asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.
…