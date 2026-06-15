Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdi

·18·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdi

AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolangani haqidagi bayonot kriptovalyuta bozorlarida keskin oʻsishni keltirib chiqardi. Mazkur xabar ortidan Bitcoin (BTC) narxi dushanba kungi savdolarda 66 000 dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashdi. Bu soʻnggi 12 kun ichidagi eng yuqori natija boʻlib, investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtiyoqi qayta tiklanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Donald Trump oʻzining Truth Social platformasida Eron bilan kelishuv yakunlanganini va Hormuz boʻgʻozi orqali kemalar harakati uchun cheklovlar olib tashlanishini eʼlon qildi. "Dunyo kemalari, dvigatellaringizni ishga tushiring. Neft oqimi boshlansin!" deya yozgan AQSH rahbari, AQSH Harbiy-dengiz kuchlari tomonidan oʻrnatilgan blokada darhol bekor qilinishini taʼkidladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, ushbu bayonotdan soʻng Bitcoin narxi Coinbase birjasida 65 881 dollargacha koʻtarildi.

Geosiyosiy barqarorlik va bozor reaksiyasi

Bitrue Research Institute tadqiqot boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima Cointelegraph nashriga bergan intervyusida, ushbu kelishuv geosiyosiy xatarlar uchun toʻlanadigan "mukofot"ni kamaytirishini aytdi. Mutaxassisning fikricha, noaniqlikning yoʻqolishi treyderlarni yana kripto aktivlarga qaytishga undamoqda. Ayniqsa, neft narxidagi bosimning pasayishi va kriptovalyutalarni qoʻllab-quvvatlovchi maʼmuriyat davridagi barqarorlik bozordagi ijobiy kayfiyatni mustahkamlamoqda.

Associated Press xabariga koʻra, AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv tafsilotlari hali toʻliq ochiqlanmagan. Kelishuvning rasmiy imzolanish jarayoni juma kuni Pokiston vositachiligida amalga oshirilishi kutilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri oʻrinbosari Kazem Gharibabadi davlat televideniyesi orqali kelishuvni tasdiqladi. Shuningdek, Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi barcha frontlardagi urush harakatlari darhol va butunlay toʻxtatilishini maʼlum qildi.

Kriptovalyuta bozoridagi tendensiyalar

Bitcoin iyun oyi boshida 60 000 dollardan pastga tushib ketganidan soʻng, asta-sekin oʻsish tendensiyasini namoyish etmoqda. Shunga qaramay, joriy narxlar oʻtgan yilning oktyabr oyidagi 126 000 dollarlik tarixiy choʻqqidan qariyb 48 foizga pastligicha qolmoqda. Mutaxassislar kelishuvning yakuniy bosqichida kutilmagan texnik muammolar yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda, bu esa bozorda vaqtinchalik tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda neft yetkazib berish zanjirining tiklanishi va AQSH-Eron munosabatlarining yumshashi nafaqat Bitcoin, balki anʼanaviy fond bozorlaridagi Nasdaq va S&P 500 kabi indekslarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Barqarorlikning tiklanishi kripto aktivlarga boʻlgan ishonchni oshiruvchi asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

BitcoinDonald TrumpEronKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiAztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiAQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi