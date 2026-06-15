Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlar

·12·Iqtisodiyot
Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlar

Bitcoin tarmogʻida bloklarni qazib olish murakkabligi (mining difficulty) yakshanba kuni 10,09 foizga pasaydi. Bu koʻrsatkich tarmoq tarixidagi 11-eng yirik pasayish sifatida qayd etildi va soʻnggi vaqtlarda moliyaviy bosim ostida qolgan maynerlar uchun sezilarli yengillik yaratdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Galaxy Research maʼlumotlariga koʻra, murakkablik darajasi 953 568-blokda 138,96 trilliondan 124,93 trilliongacha tushgan. Bu 2026-yil hisobidan ikkinchi eng yirik pasayish boʻlib, noyabr oyidagi eng yuqori choʻqqidan 20 foizga pastroqdir. Bunday oʻzgarish tarmoqdagi raqobatning kamayganini va bloklarni qazib olish jarayoni osonlashganini anglatadi.

Iyun oyi davomida Bitcoin narxining qariyb 15 foizga arzonlashishi maynerlarning daromad darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatgan edi. Galaxy tahlilchilarining taʼkidlashicha, xeshreyt (hashrate) darajasining pasayishi sababli ikki murakkablik oʻzgarishi orasidagi vaqt odatdagi 14 kun oʻrniga 15,6 kunni tashkil etdi. Bu tarmoqdagi hisoblash quvvatlarining bir qismi oʻchirilganidan dalolat beradi.

Xeshreyt va daromadlilik koʻrsatkichlari

Blockchain.com maʼlumotlariga koʻra, hozirda umumiy xeshreyt soniyasiga 886 ekzaheshni (EH/s) tashkil etmoqda. Ushbu koʻrsatkich joriy oyda 12 foizga, oktyabr oyidagi rekord darajadan esa 23 foizga pasaygan. Kriptovalyuta treyderi Merlijn Enkelaar fikricha, tarmoqda qolgan maynerlar endilikda har bir qurilmadan taxminan 9 foiz koʻproq daromad olishni boshladilar.

Hashrate Index tahliliga koʻra, murakkablikning pasayishi natijasida "hashprice" koʻrsatkichi 13 foizga oshib, kuniga har bir petahesh uchun 33 dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich koʻplab maynerlar uchun oʻz-oʻzini qoplash (breakeven) nuqtasiga chiqishda muhim oʻrin tutadi. Ayniqsa, elektr energiyasi xarajatlari yuqori boʻlgan hududlardagi maynerlar uchun bu hayotiy ahamiyatga ega.

Tarixiy jihatdan eng katta pasayish 2021-yil iyul oyida, Xitoyda mayning taqiqlanganidan soʻng kuzatilgan edi. Navbatdagi murakkablik oʻzgarishi 27-iyun kuni kutilmoqda. Coinwarz prognozlariga koʻra, oʻshanda murakkablik darajasi biroz — taxminan 1,69 foizga oshishi mumkin. Hozircha esa Bitcoin ekotizimi oʻzgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishda davom etmoqda.

BitcoinKriptovalyutaMayningBlokcheynIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiAztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiBugun, 08:34Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiAQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi