Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlar
Bitcoin tarmogʻida bloklarni qazib olish murakkabligi (mining difficulty) yakshanba kuni 10,09 foizga pasaydi. Bu koʻrsatkich tarmoq tarixidagi 11-eng yirik pasayish sifatida qayd etildi va soʻnggi vaqtlarda moliyaviy bosim ostida qolgan maynerlar uchun sezilarli yengillik yaratdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Galaxy Research maʼlumotlariga koʻra, murakkablik darajasi 953 568-blokda 138,96 trilliondan 124,93 trilliongacha tushgan. Bu 2026-yil hisobidan ikkinchi eng yirik pasayish boʻlib, noyabr oyidagi eng yuqori choʻqqidan 20 foizga pastroqdir. Bunday oʻzgarish tarmoqdagi raqobatning kamayganini va bloklarni qazib olish jarayoni osonlashganini anglatadi.
Iyun oyi davomida Bitcoin narxining qariyb 15 foizga arzonlashishi maynerlarning daromad darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatgan edi. Galaxy tahlilchilarining taʼkidlashicha, xeshreyt (hashrate) darajasining pasayishi sababli ikki murakkablik oʻzgarishi orasidagi vaqt odatdagi 14 kun oʻrniga 15,6 kunni tashkil etdi. Bu tarmoqdagi hisoblash quvvatlarining bir qismi oʻchirilganidan dalolat beradi.
Xeshreyt va daromadlilik koʻrsatkichlariBlockchain.com maʼlumotlariga koʻra, hozirda umumiy xeshreyt soniyasiga 886 ekzaheshni (EH/s) tashkil etmoqda. Ushbu koʻrsatkich joriy oyda 12 foizga, oktyabr oyidagi rekord darajadan esa 23 foizga pasaygan. Kriptovalyuta treyderi Merlijn Enkelaar fikricha, tarmoqda qolgan maynerlar endilikda har bir qurilmadan taxminan 9 foiz koʻproq daromad olishni boshladilar.
Hashrate Index tahliliga koʻra, murakkablikning pasayishi natijasida "hashprice" koʻrsatkichi 13 foizga oshib, kuniga har bir petahesh uchun 33 dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich koʻplab maynerlar uchun oʻz-oʻzini qoplash (breakeven) nuqtasiga chiqishda muhim oʻrin tutadi. Ayniqsa, elektr energiyasi xarajatlari yuqori boʻlgan hududlardagi maynerlar uchun bu hayotiy ahamiyatga ega.
Tarixiy jihatdan eng katta pasayish 2021-yil iyul oyida, Xitoyda mayning taqiqlanganidan soʻng kuzatilgan edi. Navbatdagi murakkablik oʻzgarishi 27-iyun kuni kutilmoqda. Coinwarz prognozlariga koʻra, oʻshanda murakkablik darajasi biroz — taxminan 1,69 foizga oshishi mumkin. Hozircha esa Bitcoin ekotizimi oʻzgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishda davom etmoqda.
…