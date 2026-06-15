Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi hisoblangan Bitcoin narxi oʻzining tarixiy choʻqqilariga yaqinlashayotgan bir paytda, siyosiy omillar tufayli kutilmagan bosimga duch kelmoqda. AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trump tomonidan Eronning ehtimoliy hujumlariga nisbatan berilgan ogohlantirishlar raqamli aktivlar bozorida xavotirlarni kuchaytirdi. Garchi kriptovalyuta sektori soʻnggi oylarda sezilarli oʻsishni koʻrsatgan boʻlsa-da, geosiyosiy taranglik investorlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashrining xabar berishicha, Bitcoin hozircha xavfli hududdan toʻliq chiqib ketgani yoʻq. Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashishi anʼanaviy moliya bozorlari qatori kripto sanoatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Donald Trump oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Eron tomonidan amalga oshirilishi mumkin boʻlgan har qanday agressiv harakatga qatʼiy javob berilishini taʼkidlaganidan soʻng, bozorlarda sotuvlar hajmi biroz ortdi.
Geosiyosiy omillar va bozor dinamikasiOdatda Bitcoin "raqamli oltin" sifatida xavfsiz aktiv hisoblansa-da, global harbiy mojarolar xavfi tugʻilganda investorlar koʻpincha naqd pul (USD) yoki haqiqiy oltin kabi barqarorroq vositalarga oʻtishni afzal koʻrishadi. Bu esa Bitcoin va boshqa yirik altkoinlar, jumladan Ethereum va Solana narxlarining vaqtinchalik pasayishiga yoki korreksiyaga uchrashiga sabab boʻladi.
Tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxi 100,000 dollarlik psixologik chegarani zabt etishi uchun nafaqat ichki talab, balki tashqi siyosiy muhitning ham barqaror boʻlishi muhim ahamiyatga ega. Donald Trump maʼmuriyatining kriptovalyutalarga xayrixoh ekani maʼlum boʻlsa-da, uning tashqi siyosatdagi keskin ritorikasi qisqa muddatli tebranishlarni (volatillik) keltirib chiqarmoqda.
Investorlar uchun kutilmalarHozirgi vaziyatda bozor ishtirokchilari quyidagi omillarga alohida eʼtibor qaratmoqdalar:
- AQSH va Eron oʻrtasidagi diplomatik munosabatlarning keyingi bosqichi;
- Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha kutilayotgan qarorlar;
- Bitcoin-ETF fondlariga instituttsional investorlar tomonidan sarmoya kiritilishining davom etishi;
- Yaqin Sharqdagi neft yetkazib berish zanjiridagi barqarorlik.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin uzoq muddatli istiqbolda oʻsish tendensiyasini saqlab qolsa-da, yaqin kunlardagi geosiyosiy yangiliklar bozorni sinovdan oʻtkazishda davom etadi. Donald Trumpning bayonotlari va Eron atrofidagi voqealar rivoji raqamli valyutalarning qisqa muddatli trayektoriyasini belgilab beruvchi asosiy drayver boʻlib qolmoqda.
…