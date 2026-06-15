Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?

·8·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi hisoblangan Bitcoin narxi oʻzining tarixiy choʻqqilariga yaqinlashayotgan bir paytda, siyosiy omillar tufayli kutilmagan bosimga duch kelmoqda. AQSHning yangi saylangan prezidenti Donald Trump tomonidan Eronning ehtimoliy hujumlariga nisbatan berilgan ogohlantirishlar raqamli aktivlar bozorida xavotirlarni kuchaytirdi. Garchi kriptovalyuta sektori soʻnggi oylarda sezilarli oʻsishni koʻrsatgan boʻlsa-da, geosiyosiy taranglik investorlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashrining xabar berishicha, Bitcoin hozircha xavfli hududdan toʻliq chiqib ketgani yoʻq. Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashishi anʼanaviy moliya bozorlari qatori kripto sanoatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Donald Trump oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Eron tomonidan amalga oshirilishi mumkin boʻlgan har qanday agressiv harakatga qatʼiy javob berilishini taʼkidlaganidan soʻng, bozorlarda sotuvlar hajmi biroz ortdi.

Geosiyosiy omillar va bozor dinamikasi

Odatda Bitcoin "raqamli oltin" sifatida xavfsiz aktiv hisoblansa-da, global harbiy mojarolar xavfi tugʻilganda investorlar koʻpincha naqd pul (USD) yoki haqiqiy oltin kabi barqarorroq vositalarga oʻtishni afzal koʻrishadi. Bu esa Bitcoin va boshqa yirik altkoinlar, jumladan Ethereum va Solana narxlarining vaqtinchalik pasayishiga yoki korreksiyaga uchrashiga sabab boʻladi.

Tahlilchilarning fikricha, Bitcoin narxi 100,000 dollarlik psixologik chegarani zabt etishi uchun nafaqat ichki talab, balki tashqi siyosiy muhitning ham barqaror boʻlishi muhim ahamiyatga ega. Donald Trump maʼmuriyatining kriptovalyutalarga xayrixoh ekani maʼlum boʻlsa-da, uning tashqi siyosatdagi keskin ritorikasi qisqa muddatli tebranishlarni (volatillik) keltirib chiqarmoqda.

Investorlar uchun kutilmalar

Hozirgi vaziyatda bozor ishtirokchilari quyidagi omillarga alohida eʼtibor qaratmoqdalar:

  • AQSH va Eron oʻrtasidagi diplomatik munosabatlarning keyingi bosqichi;
  • Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha kutilayotgan qarorlar;
  • Bitcoin-ETF fondlariga instituttsional investorlar tomonidan sarmoya kiritilishining davom etishi;
  • Yaqin Sharqdagi neft yetkazib berish zanjiridagi barqarorlik.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global oʻzgarishlar muhim, chunki mahalliy bozorda raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Bitcoin narxining har qanday keskin oʻzgarishi mahalliy birjalardagi savdo hajmi va foyda koʻrsatkichlariga bevosita taʼsir koʻrsatishi tabiiy.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin uzoq muddatli istiqbolda oʻsish tendensiyasini saqlab qolsa-da, yaqin kunlardagi geosiyosiy yangiliklar bozorni sinovdan oʻtkazishda davom etadi. Donald Trumpning bayonotlari va Eron atrofidagi voqealar rivoji raqamli valyutalarning qisqa muddatli trayektoriyasini belgilab beruvchi asosiy drayver boʻlib qolmoqda.

BitcoinDonald TrumpKriptovalyutaIqtisodiyotBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiAztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiBugun, 08:34Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiAQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi