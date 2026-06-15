Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqda

·9·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqda

Kriptovalyuta bozori joriy haftada ham geosiyosiy, ham makroiqtisodiy omillar taʼsirida yuqori tebranishlar (volatillik) davriga kirishi kutilmoqda. Raqamli aktivlar investorlari diqqat markazida Yaqin Sharqdagi ehtimoliy oʻt ochishni toʻxtatish kelishuvi hamda AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan qabul qilinadigan foiz stavkalari boʻyicha qaror turibdi. Ushbu voqealar nafaqat anʼanaviy moliya bozorlari, balki Bitcoin va boshqa yirik altkoinlar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Yaqin Sharqdagi vaziyatning barqarorlashuvi global iqtisodiyot uchun xavf darajasini pasaytiradi. Urush harakatlarining toʻxtashi investorlarda ishonchni oshirib, ularni xatarli aktivlar, jumladan, kriptovalyutalarga koʻproq sarmoya kiritishga undashi mumkin. Aksincha, keskinlikning davom etishi Bitcoin kabi aktivlarning "xavfsiz bandargoh" sifatidagi maqomini sinovdan oʻtkazadi.

AQSH Federal zaxira tizimining taʼsiri

Haftaning eng muhim iqtisodiy voqeasi Fedning foiz stavkalari boʻyicha navbatdagi yigʻilishi boʻladi. Koʻplab tahlilchilar markaziy bank stavkalarni oʻzgarishsiz qoldirishi yoki kelajakdagi pasaytirishlar boʻyicha aniqroq signallar berishini kutmoqda. Dollar indeksining (DXY) mustahkamlanishi yoki zaiflashishi bevosita Bitcoin kursiga taʼsir qiladi, chunki kripto bozor koʻp hollarda AQSH dollari qiymatiga teskari proportsional ravishda harakatlanadi.

Agar Fed inflyatsiyaga qarshi kurashda yumshoqroq ohangni tanlasa, bu fond bozorlari va kripto industriyasi uchun ijobiy turtki boʻladi. Aksincha, qatʼiy pul-kredit siyosatining davom etishi haqidagi xabarlar raqamli aktivlar narxining vaqtincha pasayishiga olib kelishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global oʻzgarishlar muhim, chunki mahalliy bozorda kriptovalyutalarga boʻlgan qiziqish tobora ortib bormoqda.

Bozordagi kutilmalar va blokcheyn yangiliklari

Makroiqtisodiy omillardan tashqari, joriy haftada bir qator yirik blokcheyn loyihalarining yangilanishlari va kripto birjalardagi likvidlik holati ham kuzatiladi. Ethereum va Solana tarmoqlaridagi tranzaksiyalar hajmi hamda institutsional investorlarning Bitcoin ETFlariga boʻlgan munosabati bozor yoʻnalishini belgilab beradi.

Mutaxassislarning fikricha, joriy hafta davomida bozorda quyidagi holatlar kuzatilishi mumkin:

  • Yaqin Sharqdagi tinchlik muzokaralari natijasida neft narxining pasayishi va bu orqali inflyatsion kutilmalarning yumshashi;
  • Fed raisining chiqishidan soʻng bozorlarda kutilmagan narx sakrashlari;
  • Bitcoin narxining muhim qarshilik darajalarini sinab koʻrishi;
  • Altcoinlar bozorida kapitallashuvning qayta taqsimlanishi.
Xulosa qilib aytganda, kriptovalyuta bozori ishtirokchilari uchun bu hafta ehtiyotkorlik va tezkor qaror qabul qilish davri boʻladi. Global siyosiy maydon va AQSH iqtisodiy koʻrsatkichlari oʻrtasidagi muvozanat raqamli aktivlarning yaqin oylardagi trendini belgilab berishi shubhasiz.

BitcoinKriptovalyutaFedIqtisodiyotBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiAztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiBugun, 08:34Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi