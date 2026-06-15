Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqda
Kriptovalyuta bozori joriy haftada ham geosiyosiy, ham makroiqtisodiy omillar taʼsirida yuqori tebranishlar (volatillik) davriga kirishi kutilmoqda. Raqamli aktivlar investorlari diqqat markazida Yaqin Sharqdagi ehtimoliy oʻt ochishni toʻxtatish kelishuvi hamda AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan qabul qilinadigan foiz stavkalari boʻyicha qaror turibdi. Ushbu voqealar nafaqat anʼanaviy moliya bozorlari, balki Bitcoin va boshqa yirik altkoinlar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Yaqin Sharqdagi vaziyatning barqarorlashuvi global iqtisodiyot uchun xavf darajasini pasaytiradi. Urush harakatlarining toʻxtashi investorlarda ishonchni oshirib, ularni xatarli aktivlar, jumladan, kriptovalyutalarga koʻproq sarmoya kiritishga undashi mumkin. Aksincha, keskinlikning davom etishi Bitcoin kabi aktivlarning "xavfsiz bandargoh" sifatidagi maqomini sinovdan oʻtkazadi.
AQSH Federal zaxira tizimining taʼsiriHaftaning eng muhim iqtisodiy voqeasi Fedning foiz stavkalari boʻyicha navbatdagi yigʻilishi boʻladi. Koʻplab tahlilchilar markaziy bank stavkalarni oʻzgarishsiz qoldirishi yoki kelajakdagi pasaytirishlar boʻyicha aniqroq signallar berishini kutmoqda. Dollar indeksining (DXY) mustahkamlanishi yoki zaiflashishi bevosita Bitcoin kursiga taʼsir qiladi, chunki kripto bozor koʻp hollarda AQSH dollari qiymatiga teskari proportsional ravishda harakatlanadi.
Agar Fed inflyatsiyaga qarshi kurashda yumshoqroq ohangni tanlasa, bu fond bozorlari va kripto industriyasi uchun ijobiy turtki boʻladi. Aksincha, qatʼiy pul-kredit siyosatining davom etishi haqidagi xabarlar raqamli aktivlar narxining vaqtincha pasayishiga olib kelishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global oʻzgarishlar muhim, chunki mahalliy bozorda kriptovalyutalarga boʻlgan qiziqish tobora ortib bormoqda.
Bozordagi kutilmalar va blokcheyn yangiliklariMakroiqtisodiy omillardan tashqari, joriy haftada bir qator yirik blokcheyn loyihalarining yangilanishlari va kripto birjalardagi likvidlik holati ham kuzatiladi. Ethereum va Solana tarmoqlaridagi tranzaksiyalar hajmi hamda institutsional investorlarning Bitcoin ETFlariga boʻlgan munosabati bozor yoʻnalishini belgilab beradi.
Mutaxassislarning fikricha, joriy hafta davomida bozorda quyidagi holatlar kuzatilishi mumkin:
- Yaqin Sharqdagi tinchlik muzokaralari natijasida neft narxining pasayishi va bu orqali inflyatsion kutilmalarning yumshashi;
- Fed raisining chiqishidan soʻng bozorlarda kutilmagan narx sakrashlari;
- Bitcoin narxining muhim qarshilik darajalarini sinab koʻrishi;
- Altcoinlar bozorida kapitallashuvning qayta taqsimlanishi.
…