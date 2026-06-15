Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladi
Yaponiyaning eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bitbank oʻz mijozlarini Polymarket kabi bashorat boʻzorlari (prediction markets) bilan bogʻliq tranzaksiyalar yuzasidan rasman ogohlantirdi. Birja maʼlumotlariga koʻra, bunday platformalarga mablagʻ oʻtkazish yoki u yerdan pul qabul qilish foydalanuvchi hisoblarining butunlay bloklanishiga olib kelishi mumkin. Bu chora mamlakatdagi qimor oʻyinlariga oid qatʼiy qonunchilik bilan bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bitbank eʼlon qilgan bayonotda aytilishicha, bashorat platformalari bilan aloqador depozit va pul yechish amaliyotlari shubhali deb topilsa, foydalanuvchi hisobi cheklanadi. Mazkur cheklov hisobga kirish, savdo qilish va barcha turdagi moliyaviy operatsiyalarni toʻxtatib qoʻyishni koʻzda tutadi. Cointelegraph nashri xabariga koʻra, birja ushbu choralar natijasida mijozlar koʻrishi mumkin boʻlgan har qanday zarar uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi.
Qimor qonunchiligi va huquqiy xatarlarYaponiyada qimor oʻyinlariga oid qonunlar juda qattiq boʻlib, saylov natijalari, sport musobaqalari yoki boshqa kelajakdagi voqealarga pul tikish orqali daromad olish noqonuniy deb hisoblanishi mumkin. Bitbank aynan shu jihatga eʼtibor qaratib, foydalanuvchilarni tashqi xizmatlardan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishga va huquqiy nizolarga aralashib qolmaslikka chaqirdi.
Polymarket hozirda oʻzining kirish siyosatida Yaponiyani cheklangan hududlar roʻyxatiga kiritgan boʻlsa-da, joriy yilning may oyida kompaniya ushbu bozorda kengayish niyatida ekanini bildirgan edi. Biroq, mahalliy regulyatorlarning munosabati va Bitbank kabi yirik oʻyinchilarning ehtiyotkor pozitsiyasi bu rejalarni murakkablashtirishi aniq. Yaponiya hukumati hozircha bashorat boʻzorlari boʻyicha maxsus koʻrsatma bermagan, lekin mavjud qonunlar ularni qimor sifatida tasniflash uchun yetarli asosga ega.
Global miqyosdagi bosimFaqat Yaponiya emas, balki butun dunyo boʻylab bashorat platformalariga nisbatan nazorat kuchaymoqda. AQSH va boshqa yirik yurisdiksiyalarda ham Polymarket va Kalshi kabi xizmatlar ustidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Regulyatorlar bu kabi platformalar litsenziyasiz qimor oʻyinlarini tashkil etish orqali moliyaviy tizim barqarorligiga xavf tugʻdirishi mumkinligidan xavotirda.
Oʻzbekistonlik kripto-investorlar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Xalqaro birjalarning qonuniy talablarga rioya qilish maqsadida hisoblarni muzlatishi global tendensiyaga aylanmoqda. Bitbank holati shuni koʻrsatadiki, hatto eng ommabop va texnologik jihatdan ilgʻor xizmatlar ham mahalliy qonunchilikka zid kelgan taqdirda, yirik moliya institutlari tomonidan cheklovga uchrashi mumkin.
Hozirda Bitbank ushbu qarorni qabul qilishda hukumatdan aniq koʻrsatma olgan-olmaganini ochiqlamadi. Biroq, ekspertlarning fikricha, kripto-birjalar kutilmagan huquqiy muammolardan qochish uchun oldindan profilaktik choralar koʻrishni afzal bilmoqda. Bu esa kelajakda Bitcoin va boshqa aktivlar bilan bogʻliq ekotizimda bashorat boʻzorlarining oʻrni yanada torayishiga olib kelishi mumkin.
…