Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladi

·0·Iqtisodiyot
Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladi

Yaponiyaning eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bitbank oʻz mijozlarini Polymarket kabi bashorat boʻzorlari (prediction markets) bilan bogʻliq tranzaksiyalar yuzasidan rasman ogohlantirdi. Birja maʼlumotlariga koʻra, bunday platformalarga mablagʻ oʻtkazish yoki u yerdan pul qabul qilish foydalanuvchi hisoblarining butunlay bloklanishiga olib kelishi mumkin. Bu chora mamlakatdagi qimor oʻyinlariga oid qatʼiy qonunchilik bilan bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bitbank eʼlon qilgan bayonotda aytilishicha, bashorat platformalari bilan aloqador depozit va pul yechish amaliyotlari shubhali deb topilsa, foydalanuvchi hisobi cheklanadi. Mazkur cheklov hisobga kirish, savdo qilish va barcha turdagi moliyaviy operatsiyalarni toʻxtatib qoʻyishni koʻzda tutadi. Cointelegraph nashri xabariga koʻra, birja ushbu choralar natijasida mijozlar koʻrishi mumkin boʻlgan har qanday zarar uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi.

Qimor qonunchiligi va huquqiy xatarlar

Yaponiyada qimor oʻyinlariga oid qonunlar juda qattiq boʻlib, saylov natijalari, sport musobaqalari yoki boshqa kelajakdagi voqealarga pul tikish orqali daromad olish noqonuniy deb hisoblanishi mumkin. Bitbank aynan shu jihatga eʼtibor qaratib, foydalanuvchilarni tashqi xizmatlardan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishga va huquqiy nizolarga aralashib qolmaslikka chaqirdi.

Polymarket hozirda oʻzining kirish siyosatida Yaponiyani cheklangan hududlar roʻyxatiga kiritgan boʻlsa-da, joriy yilning may oyida kompaniya ushbu bozorda kengayish niyatida ekanini bildirgan edi. Biroq, mahalliy regulyatorlarning munosabati va Bitbank kabi yirik oʻyinchilarning ehtiyotkor pozitsiyasi bu rejalarni murakkablashtirishi aniq. Yaponiya hukumati hozircha bashorat boʻzorlari boʻyicha maxsus koʻrsatma bermagan, lekin mavjud qonunlar ularni qimor sifatida tasniflash uchun yetarli asosga ega.

Global miqyosdagi bosim

Faqat Yaponiya emas, balki butun dunyo boʻylab bashorat platformalariga nisbatan nazorat kuchaymoqda. AQSH va boshqa yirik yurisdiksiyalarda ham Polymarket va Kalshi kabi xizmatlar ustidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Regulyatorlar bu kabi platformalar litsenziyasiz qimor oʻyinlarini tashkil etish orqali moliyaviy tizim barqarorligiga xavf tugʻdirishi mumkinligidan xavotirda.

Oʻzbekistonlik kripto-investorlar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Xalqaro birjalarning qonuniy talablarga rioya qilish maqsadida hisoblarni muzlatishi global tendensiyaga aylanmoqda. Bitbank holati shuni koʻrsatadiki, hatto eng ommabop va texnologik jihatdan ilgʻor xizmatlar ham mahalliy qonunchilikka zid kelgan taqdirda, yirik moliya institutlari tomonidan cheklovga uchrashi mumkin.

Hozirda Bitbank ushbu qarorni qabul qilishda hukumatdan aniq koʻrsatma olgan-olmaganini ochiqlamadi. Biroq, ekspertlarning fikricha, kripto-birjalar kutilmagan huquqiy muammolardan qochish uchun oldindan profilaktik choralar koʻrishni afzal bilmoqda. Bu esa kelajakda Bitcoin va boshqa aktivlar bilan bogʻliq ekotizimda bashorat boʻzorlarining oʻrni yanada torayishiga olib kelishi mumkin.

BitbankPolymarketYaponiyaKriptovalyutaQimor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:1216 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaKriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaBugun, 10:17Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi