MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdi
Dunyoning eng yirik ommaviy Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasi oʻzining kriptovalyuta portfelini kengaytirishda davom etmoqda. Maykl Seylor boshchiligidagi gigant kompaniya oʻtgan hafta davomida yana 1 587 dona Bitcoin sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu xarid uchun kompaniya taxminan 100 million dollar mablagʻ sarflagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, tranzaksiyalar 8-iyundan yakshanba kuniga qadar amalga oshirilgan. Har bir Bitcoin oʻrtacha 63 024 dollar narxda xarid qilingan boʻlib, bu koʻrsatkich kompaniyaning umumiy aktivlari oʻrtacha tannarxidan ancha pastdir. Bu esa MicroStrategy uchun oʻz investitsiyalarini optimallashtirish imkonini berdi.
Kripto-gigantning umumiy aktivlari va moliyaviy holatiSoʻnggi xariddan keyin MicroStrategy tasarrufidagi Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetdi. Kompaniya ushbu ulkan raqamli aktivlar toʻplamini yigʻish uchun jami 64,07 milliard dollar sarflagan. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, joriy bozor narxlari (taxminan 66 216 dollar) asosida hisoblaganda, ushbu aktivlarning umumiy qiymati hozirda 56,1 milliard dollarni tashkil etmoqda.
Kompaniya ushbu xaridni moliyalashtirish uchun oʻzining A toifasidagi oddiy aksiyalarini (MSTR) sotish strategiyasidan foydalangan. Xususan, hisobot davrida 1,73 million dona aksiya sotuvi orqali qariyb 209 million dollar mablagʻ jalb qilingan. Bu mablagʻning bir qismi Bitcoin sotib olishga, qolgan qismi esa korporativ maqsadlarga yoʻnaltirilgan.
Strategik oʻzgarishlar va bozordagi muhokamalarQizigʻi shundaki, ushbu yirik xarid MicroStrategy tomonidan 32 dona Bitcoin sotilgani haqidagi xabarlardan ikki hafta oʻtib amalga oshirildi. Garchi sotilgan miqdor umumiy zaxiraga nisbatan juda kichik boʻlsa-da, bu holat kripto-hamjamiyatda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan edi. Koʻpchilik kompaniya oʻzining uzoq muddatli "sotib ol va saqla" strategiyasidan voz kechyaptimi, degan savolni oʻrtaga tashladi.
Maykl Seylor ushbu savollarga javob berar ekan, Bitcoin zaxiralariga ega kompaniyalar dividend toʻlovchi qimmatli qogʻozlarni qoʻllab-quvvatlash uchun aktivlarning bir qismini sotish imkoniyatiga ega boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Bu qadam kompaniyaning raqamli kredit biznesi va moliyaviy barqarorligi uchun zaruriy chora sifatida koʻrilmoqda.
Hozirda MicroStrategy aksiyalari va uning Bitcoin portfeli oʻrtasidagi bogʻliqlik investorlar uchun asosiy indikator boʻlib qolmoqda. Kompaniya rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va yangi "nuqtalar qoʻshish" haqidagi ishoralari, kelgusida ham Bitcoin xaridlari toʻxtamasligidan dalolat beradi. Bu esa kriptovalyuta bozorida institutsional investorlarning ishonchi hali ham yuqori ekanini koʻrsatmoqda.
…