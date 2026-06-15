MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdi

·0·Iqtisodiyot
MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdi

Dunyoning eng yirik ommaviy Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasi oʻzining kriptovalyuta portfelini kengaytirishda davom etmoqda. Maykl Seylor boshchiligidagi gigant kompaniya oʻtgan hafta davomida yana 1 587 dona Bitcoin sotib olganini eʼlon qildi. Ushbu xarid uchun kompaniya taxminan 100 million dollar mablagʻ sarflagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, tranzaksiyalar 8-iyundan yakshanba kuniga qadar amalga oshirilgan. Har bir Bitcoin oʻrtacha 63 024 dollar narxda xarid qilingan boʻlib, bu koʻrsatkich kompaniyaning umumiy aktivlari oʻrtacha tannarxidan ancha pastdir. Bu esa MicroStrategy uchun oʻz investitsiyalarini optimallashtirish imkonini berdi.

Kripto-gigantning umumiy aktivlari va moliyaviy holati

Soʻnggi xariddan keyin MicroStrategy tasarrufidagi Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetdi. Kompaniya ushbu ulkan raqamli aktivlar toʻplamini yigʻish uchun jami 64,07 milliard dollar sarflagan. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, joriy bozor narxlari (taxminan 66 216 dollar) asosida hisoblaganda, ushbu aktivlarning umumiy qiymati hozirda 56,1 milliard dollarni tashkil etmoqda.

Kompaniya ushbu xaridni moliyalashtirish uchun oʻzining A toifasidagi oddiy aksiyalarini (MSTR) sotish strategiyasidan foydalangan. Xususan, hisobot davrida 1,73 million dona aksiya sotuvi orqali qariyb 209 million dollar mablagʻ jalb qilingan. Bu mablagʻning bir qismi Bitcoin sotib olishga, qolgan qismi esa korporativ maqsadlarga yoʻnaltirilgan.

Strategik oʻzgarishlar va bozordagi muhokamalar

Qizigʻi shundaki, ushbu yirik xarid MicroStrategy tomonidan 32 dona Bitcoin sotilgani haqidagi xabarlardan ikki hafta oʻtib amalga oshirildi. Garchi sotilgan miqdor umumiy zaxiraga nisbatan juda kichik boʻlsa-da, bu holat kripto-hamjamiyatda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan edi. Koʻpchilik kompaniya oʻzining uzoq muddatli "sotib ol va saqla" strategiyasidan voz kechyaptimi, degan savolni oʻrtaga tashladi.

Maykl Seylor ushbu savollarga javob berar ekan, Bitcoin zaxiralariga ega kompaniyalar dividend toʻlovchi qimmatli qogʻozlarni qoʻllab-quvvatlash uchun aktivlarning bir qismini sotish imkoniyatiga ega boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Bu qadam kompaniyaning raqamli kredit biznesi va moliyaviy barqarorligi uchun zaruriy chora sifatida koʻrilmoqda.

Hozirda MicroStrategy aksiyalari va uning Bitcoin portfeli oʻrtasidagi bogʻliqlik investorlar uchun asosiy indikator boʻlib qolmoqda. Kompaniya rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va yangi "nuqtalar qoʻshish" haqidagi ishoralari, kelgusida ham Bitcoin xaridlari toʻxtamasligidan dalolat beradi. Bu esa kriptovalyuta bozorida institutsional investorlarning ishonchi hali ham yuqori ekanini koʻrsatmoqda.

BitcoinMicroStrategyKriptovalyutaMaykl SeylorInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaBugun, 14:15MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:17Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:1216 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda