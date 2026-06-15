Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlari

·14·Iqtisodiyot
Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlari

Bitcoin ekotizimida soʻnggi paytlarda "covenants" (shartnomaviy cheklovlar) konsepsiyasi atrofidagi bahslar yana markaziy mavzuga aylandi. Ushbu texnologiya Bitcoin tarmogʻida mablagʻlarni sarflash shartlarini yanada murakkablashtirish va xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Covenants joriy etilishi ikkinchi darajali tarmoqlar (Layer 2) rivojlanishini tezlashtirishi va foydalanuvchilarga oʻz aktivlarini yanada samarali boshqarish uchun keng yoʻl ochishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Bitcoin operatsiyalari Bitcoin Script deb ataladigan stekka asoslangan dasturlash tili orqali amalga oshiriladi. Ushbu til yordamida joʻnatuvchi mablagʻni qulflash shartlarini belgilaydi, qabul qiluvchi esa ularni sarflash uchun tegishli kalit yoki shartlarni taqdim etishi lozim. Biroq, mavjud tizimda bitta kamchilik bor: mablagʻ bir marta qulfdan chiqarilgandan soʻng, uni istalgan manzilga joʻnatish mumkin. Covenants esa aynan shu jarayonni cheklash, yaʼni tangalar kelajakda qayerga va qanday shartlar asosida sarflanishini oldindan belgilab qoʻyish imkonini beradi.

Texnologik yangilik va hamjamiyatdagi boʻlinish

Covenants gʻoyasi ilk bor 2013-yilda Gregory Maxwell tomonidan taklif etilgan boʻlsa-da, uni amalga oshirish uchun Bitcoin protokoli qoidalarini oʻzgartirish, yaʼni "soft fork" talab etiladi. Bu esa hamjamiyat ichida jiddiy munozaralarga sabab boʻlmoqda. Ayniqsa, Bitcoin Core va Knots kabi turli mijoz dasturlari oʻrtasidagi qarashlar farqi ushbu yangilikning tez orada joriy etilishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Michael Saylor kabi taniqli soha vakillari Bitcoin protokolini oʻzgarishsiz saqlash (ossification) tarafdori boʻlib chiqmoqdalar. Ularning fikricha, protokoldagi har qanday jiddiy oʻzgarish tizim barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Shunga qaramay, covenants tarafdorlari ushbu texnologiya orqali oʻz-oʻzini saqlash (self-custody) imkoniyatini milliardlab yangi foydalanuvchilarga yetkazish mumkinligini taʼkidlamoqdalar.

Asosiy turlar va farqlar

Covenants texnologiyasini tushunish uchun uning ikki asosiy turini farqlash lozim:

  • Oddiy (precomputed) covenants: Faqat keyingi tranzaksiya uchun cheklovlar oʻrnatadi. Bu maʼlum bir zanjirli operatsiyalar ketma-ketligini oldindan belgilash imkonini beradi.
  • Umumiy (recursive) covenants: Bu yanada murakkab boʻlib, sarflash qoidalarini cheksiz ravishda qayta qoʻllash imkonini beradi. Masalan, mablagʻ bir manzildan ikkinchisiga oʻtganda ham dastlabki cheklovlar oʻz kuchida qoladi.
Umumiy covenants koʻproq moslashuvchanlikni taklif qilsa-da, ular texnik jihatdan ancha murakkab va hamjamiyat tomonidan tanqidiy qabul qilinmoqda. Ularni joriy etish Bitcoin tarmogʻida katta hajmdagi yangilanishlarni talab qiladi. Hozirda OP_CHECKTEMPLATEVERIFY kabi takliflar eng koʻp muhokama qilinayotgan yechimlar qatoriga kiradi.

Kelajakda Bitcoin tarmogʻida komissiya toʻlovlari yana koʻtarilsa yoki tranzaksiyalar hajmi ortsa, covenants boʻyicha bahslar yangi kuch bilan avj olishi tayin. Bu texnologiya Bitcoinʼni nafaqat oddiy toʻlov vositasi, balki murakkab moliyaviy shartnomalar bajariladigan platformaga aylantirishi mumkin.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBugun, 17:15Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 16:13AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaBugun, 14:35MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiBugun, 14:18Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaBugun, 14:15MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda