AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladi
AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) raqamli aktivlar bozorini tartibga solish va blokcheyn texnologiyalari ustidan nazoratni kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Agentlik raisi Michael Selig tomonidan eʼlon qilingan qarorga koʻra, Donald Battle komissiyaning maʼlumotlar innovatsiyasi boʻyicha bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Ushbu tayinlov AQSH moliya tizimida kriptovalyutalar bilan bogʻliq jinoyatlarga qarshi kurashish va texnologik nazoratni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Donald Battle ushbu sohada ulkan tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. U mazkur lavozimga oʻtishidan avval AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) qoshidagi kripto-vazifalar guruhi maslahatchisi boʻlib ishlagan. Shuningdek, uning faoliyati davomida Gʻaznachilik departamentining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻida (FinCEN) kripto-huquqni muhofaza qilish boʻyicha mutaxassis sifatida faoliyat yuritgani uning malakasidan dalolat beradi.
Blokcheyn ekspertizasi va sunʼiy intellektMichael Selig tayinlovni izohlar ekan, Battle’ning maʼlumotlar fani, blokcheyn ekspertizasi (forensics), dasturlash interfeyslari va eng zamonaviy AI (sunʼiy intellekt) yechimlari boʻyicha bilimlarini alohida taʼkidladi. Bu kabi koʻnikmalar CFTC uchun kripto-tranzaksiyalarni tahlil qilish va bozordagi manipulyatsiyalarni aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Cointelegraph nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu tayinlov agentlikning kripto-tartibga solish borasidagi vakolatlarini kengaytirishga boʻlgan intilishini aks ettiradi.
Hozirgi vaqtda AQSH Kongressi CFTC va SEC oʻrtasidagi vakolatlarni qayta koʻrib chiqishni nazarda tutuvchi CLARITY Act qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Donald Battle’ning tajribasi agentlikka raqamli aktivlar bozori tarkibini isloh qilish jarayonida ustunlik berishi kutilmoqda. Bu ayniqsa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar bilan bogʻliq fyuchers shartnomalari koʻpayayotgan bir paytda dolzarbdir.
Shuni ham taʼkidlash joizki, CFTC soʻnggi paytlarda Kalshi va Polymarket kabi prognoz bozorlari platformalarini tartibga solish boʻyicha faol kurash olib bormoqda. Agentlik ushbu platformalar ustidan mutlaq yurisdiksiyaga ega ekanligini daʼvo qilib, ularni noqonuniy qimor oʻyinlari sifatida baholashga urinayotgan shtat darajasidagi rasmiylar bilan sudlashmoqda. Battle’ning kelishi ushbu huquqiy bahslarda maʼlumotlarga asoslangan dalillarni shakllantirishga yordam beradi.
Yangi qoidalar va bozor istiqbollariYaqinda CFTC sport tadbirlari boʻyicha shartnomalarni "tasodifiy oʻyinlar"dan ajratishni koʻzda tutuvchi yangi qoidalar loyihasini taqdim etdi. Ushbu hujjat loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamasi 45 kun davom etadi. Bu kabi qadamlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signaldir, chunki AQSH moliya bozoridagi har qanday oʻzgarish global kripto-iqtisodiyotga, jumladan Bitcoin narxi va blokcheyn loyihalarining qonuniyligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Xulosa qilib aytganda, CFTC tomonidan Donald Battle’ning ishga olinishi AQSH moliya tizimining kriptovalyutalarga nisbatan yanada qatʼiy va texnologik yondashuvga oʻtayotganini anglatadi. Bu nafaqat firibgarliklarning oldini olish, balki raqamli aktivlar bozorini institutsional investorlar uchun yanada shaffof va xavfsiz qilishga xizmat qiladi.
…