AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladi

·0·Iqtisodiyot
AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladi

AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) raqamli aktivlar bozorini tartibga solish va blokcheyn texnologiyalari ustidan nazoratni kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Agentlik raisi Michael Selig tomonidan eʼlon qilingan qarorga koʻra, Donald Battle komissiyaning maʼlumotlar innovatsiyasi boʻyicha bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Ushbu tayinlov AQSH moliya tizimida kriptovalyutalar bilan bogʻliq jinoyatlarga qarshi kurashish va texnologik nazoratni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Donald Battle ushbu sohada ulkan tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. U mazkur lavozimga oʻtishidan avval AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) qoshidagi kripto-vazifalar guruhi maslahatchisi boʻlib ishlagan. Shuningdek, uning faoliyati davomida Gʻaznachilik departamentining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻida (FinCEN) kripto-huquqni muhofaza qilish boʻyicha mutaxassis sifatida faoliyat yuritgani uning malakasidan dalolat beradi.

Blokcheyn ekspertizasi va sunʼiy intellekt

Michael Selig tayinlovni izohlar ekan, Battle’ning maʼlumotlar fani, blokcheyn ekspertizasi (forensics), dasturlash interfeyslari va eng zamonaviy AI (sunʼiy intellekt) yechimlari boʻyicha bilimlarini alohida taʼkidladi. Bu kabi koʻnikmalar CFTC uchun kripto-tranzaksiyalarni tahlil qilish va bozordagi manipulyatsiyalarni aniqlashda juda muhim hisoblanadi. Cointelegraph nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu tayinlov agentlikning kripto-tartibga solish borasidagi vakolatlarini kengaytirishga boʻlgan intilishini aks ettiradi.

Hozirgi vaqtda AQSH Kongressi CFTC va SEC oʻrtasidagi vakolatlarni qayta koʻrib chiqishni nazarda tutuvchi CLARITY Act qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Donald Battle’ning tajribasi agentlikka raqamli aktivlar bozori tarkibini isloh qilish jarayonida ustunlik berishi kutilmoqda. Bu ayniqsa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar bilan bogʻliq fyuchers shartnomalari koʻpayayotgan bir paytda dolzarbdir.

Shuni ham taʼkidlash joizki, CFTC soʻnggi paytlarda Kalshi va Polymarket kabi prognoz bozorlari platformalarini tartibga solish boʻyicha faol kurash olib bormoqda. Agentlik ushbu platformalar ustidan mutlaq yurisdiksiyaga ega ekanligini daʼvo qilib, ularni noqonuniy qimor oʻyinlari sifatida baholashga urinayotgan shtat darajasidagi rasmiylar bilan sudlashmoqda. Battle’ning kelishi ushbu huquqiy bahslarda maʼlumotlarga asoslangan dalillarni shakllantirishga yordam beradi.

Yangi qoidalar va bozor istiqbollari

Yaqinda CFTC sport tadbirlari boʻyicha shartnomalarni "tasodifiy oʻyinlar"dan ajratishni koʻzda tutuvchi yangi qoidalar loyihasini taqdim etdi. Ushbu hujjat loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamasi 45 kun davom etadi. Bu kabi qadamlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signaldir, chunki AQSH moliya bozoridagi har qanday oʻzgarish global kripto-iqtisodiyotga, jumladan Bitcoin narxi va blokcheyn loyihalarining qonuniyligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, CFTC tomonidan Donald Battle’ning ishga olinishi AQSH moliya tizimining kriptovalyutalarga nisbatan yanada qatʼiy va texnologik yondashuvga oʻtayotganini anglatadi. Bu nafaqat firibgarliklarning oldini olish, balki raqamli aktivlar bozorini institutsional investorlar uchun yanada shaffof va xavfsiz qilishga xizmat qiladi.

CFTCKriptovalyutaBlokcheynAQSHIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 19:17Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziKecha, 17:15Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniKecha, 16:13AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaKecha, 14:35MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiKecha, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda