NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasi

·14·Iqtisodiyot
NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasi

Dunyoning eng qimmat kompaniyalaridan biri hisoblangan NVIDIA korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini kengaytirish va mavjud qarzlarini qayta moliyalashtirish maqsadida 20 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam nafaqat texnologiya gigantining oʻz mavqeini mustahkamlashga intilayotganini, balki global bozorda AI texnologiyalariga boʻlgan talab misli koʻrilmagan darajada yuqori ekanini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bloomberg xabariga koʻra, NVIDIA yetti xil muddatga ega boʻlgan qimmatli qogʻozlarni bozorga chiqaradi. Ularning amal qilish muddati 2 yildan 30 yilgacha boʻlishi kutilmoqda. Eng uzoq muddatli obligatsiyalar boʻyicha daromadlilik AQSH gʻaznachilik obligatsiyalariga qaraganda taxminan 0,9 foiz punktga yuqori boʻlishi prognoz qilinmoqda. Bu investorlarning AI sohasiga boʻlgan ishonchi va ushbu yoʻnalishdagi kapital oqimining barqarorligidan dalolat beradi.

NVIDIA hozirda yirik til modellarini (LLM) quvvatlantiruvchi GPU (grafik protsessorlar) bozorida mutlaq yetakchi hisoblanadi. Kompaniyaning kapital xarajatlari va investitsion rejalari butun texnologiya sanoati uchun oʻziga xos barometr vazifasini oʻtaydi. Bunday ulkan mablagʻning jalb qilinishi bulutli hisoblash xizmatlari va maʼlumotlar markazlariga boʻlgan ehtiyoj kelajakda ham oʻsishda davom etishini koʻrsatmoqda.

Bitcoin maynerlarining yangi strategiyasi

Qiziqarli jihati shundaki, NVIDIA va AI sohasidagi ushbu bum Bitcoin maynerlari uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Kriptovalyuta qazib olish bilan shugʻullanuvchi koʻplab kompaniyalar oʻzlarining yuqori energiya sarflaydigan infratuzilmalarini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) va AI xostingiga moslashtirishni boshladilar.

Avvalari faqat kriptovalyuta qazib olishga ixtisoslashgan quyidagi kompaniyalar hozirda oʻz yoʻnalishini diversifikatsiya qilmoqda:

  • HIVE Digital
  • TeraWulf
  • Hut 8
  • CleanSpark

Ushbu kompaniyalar oʻzlarining mavjud maʼlumotlar markazlari va elektr energiyasi boʻyicha imtiyozli shartnomalaridan foydalanib, AI infratuzilmasi provayderlariga aylanmoqda. Bu strategiya ayniqsa 2024-yil aprel oyida yuz bergan Bitcoin halving jarayonidan soʻng dolzarb boʻlib qoldi. Halving natijasida maynerlarning daromadi kamayib, operatsion xarajatlar oshgan bir paytda, AI sohasiga oʻtish moliyaviy barqarorlikni taʼminlashning asosiy yoʻliga aylandi.

Tahlilchilarning fikricha, hozirda Bitcoin maynerlari tarixiy eng murakkab davrni boshdan kechirmoqda. TheEnergyMag maʼlumotlariga koʻra, maynerlar oʻtgan yilning oktyabridan joriy yilning martigacha boʻlgan davrda 15 mingdan ortiq BTC sotishga majbur boʻlishgan. Bitcoin narxi 126 ming dollardan yuqori boʻlgan choʻqqi nuqtalarida ham gʻaznachilik zaxiralarini sotish surʼati pasaymagan, bu esa soha vakillari oʻz biznes modellarini qayta koʻrib chiqayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, NVIDIA tomonidan jalb qilinayotgan 20 milliard dollarlik investitsiya nafaqat chip ishlab chiqaruvchining oʻsishiga, balki butun raqamli iqtisodiyotning, jumladan kripto-sanoatning ham transformatsiyasiga xizmat qiladi. AI va blokcheyn infratuzilmalarining birlashishi kelajakda yuqori texnologiyali maʼlumotlar markazlarining yangi avlodini shakllantirishi kutilmoqda.

NvidiaBitcoinSunʼiy IntellektInvestitsiyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBugun, 21:11AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 19:17Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda