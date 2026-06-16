NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasi
Dunyoning eng qimmat kompaniyalaridan biri hisoblangan NVIDIA korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini kengaytirish va mavjud qarzlarini qayta moliyalashtirish maqsadida 20 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qadam nafaqat texnologiya gigantining oʻz mavqeini mustahkamlashga intilayotganini, balki global bozorda AI texnologiyalariga boʻlgan talab misli koʻrilmagan darajada yuqori ekanini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bloomberg xabariga koʻra, NVIDIA yetti xil muddatga ega boʻlgan qimmatli qogʻozlarni bozorga chiqaradi. Ularning amal qilish muddati 2 yildan 30 yilgacha boʻlishi kutilmoqda. Eng uzoq muddatli obligatsiyalar boʻyicha daromadlilik AQSH gʻaznachilik obligatsiyalariga qaraganda taxminan 0,9 foiz punktga yuqori boʻlishi prognoz qilinmoqda. Bu investorlarning AI sohasiga boʻlgan ishonchi va ushbu yoʻnalishdagi kapital oqimining barqarorligidan dalolat beradi.
NVIDIA hozirda yirik til modellarini (LLM) quvvatlantiruvchi GPU (grafik protsessorlar) bozorida mutlaq yetakchi hisoblanadi. Kompaniyaning kapital xarajatlari va investitsion rejalari butun texnologiya sanoati uchun oʻziga xos barometr vazifasini oʻtaydi. Bunday ulkan mablagʻning jalb qilinishi bulutli hisoblash xizmatlari va maʼlumotlar markazlariga boʻlgan ehtiyoj kelajakda ham oʻsishda davom etishini koʻrsatmoqda.
Bitcoin maynerlarining yangi strategiyasiQiziqarli jihati shundaki, NVIDIA va AI sohasidagi ushbu bum Bitcoin maynerlari uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Kriptovalyuta qazib olish bilan shugʻullanuvchi koʻplab kompaniyalar oʻzlarining yuqori energiya sarflaydigan infratuzilmalarini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) va AI xostingiga moslashtirishni boshladilar.
Avvalari faqat kriptovalyuta qazib olishga ixtisoslashgan quyidagi kompaniyalar hozirda oʻz yoʻnalishini diversifikatsiya qilmoqda:
- HIVE Digital
- TeraWulf
- Hut 8
- CleanSpark
Ushbu kompaniyalar oʻzlarining mavjud maʼlumotlar markazlari va elektr energiyasi boʻyicha imtiyozli shartnomalaridan foydalanib, AI infratuzilmasi provayderlariga aylanmoqda. Bu strategiya ayniqsa 2024-yil aprel oyida yuz bergan Bitcoin halving jarayonidan soʻng dolzarb boʻlib qoldi. Halving natijasida maynerlarning daromadi kamayib, operatsion xarajatlar oshgan bir paytda, AI sohasiga oʻtish moliyaviy barqarorlikni taʼminlashning asosiy yoʻliga aylandi.
Tahlilchilarning fikricha, hozirda Bitcoin maynerlari tarixiy eng murakkab davrni boshdan kechirmoqda. TheEnergyMag maʼlumotlariga koʻra, maynerlar oʻtgan yilning oktyabridan joriy yilning martigacha boʻlgan davrda 15 mingdan ortiq BTC sotishga majbur boʻlishgan. Bitcoin narxi 126 ming dollardan yuqori boʻlgan choʻqqi nuqtalarida ham gʻaznachilik zaxiralarini sotish surʼati pasaymagan, bu esa soha vakillari oʻz biznes modellarini qayta koʻrib chiqayotganini tasdiqlaydi.
Xulosa qilib aytganda, NVIDIA tomonidan jalb qilinayotgan 20 milliard dollarlik investitsiya nafaqat chip ishlab chiqaruvchining oʻsishiga, balki butun raqamli iqtisodiyotning, jumladan kripto-sanoatning ham transformatsiyasiga xizmat qiladi. AI va blokcheyn infratuzilmalarining birlashishi kelajakda yuqori texnologiyali maʼlumotlar markazlarining yangi avlodini shakllantirishi kutilmoqda.
…