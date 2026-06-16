Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadam
Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bybit real aktivlarni tokenizatsiya qilish (RWA) yoʻnalishida yirik qadam tashladi. Kompaniya PIMCO va China Merchants Bank International (CMBI) tomonidan boshqariladigan obligatsiya fondlarini oʻz platformasiga integratsiya qildi. Bu yangilik anʼanaviy moliya bozori va blokcheyn texnologiyalari oʻrtasidagi chegaralar tobora yoʻqolib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bybit yangi RWA Earn platformasi doirasida ikki turdagi tokenizatsiya qilingan fondni taqdim etdi. Birinchisi — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) boʻlib, u korporativ qarzlar, ipoteka qimmatli qogʻozlari va davlat obligatsiyalariga investitsiya kiritadi. Ikkinchisi — CMBI Investment Grade Bond Fund boʻlib, u Osiyo va global bozorlardagi yuqori reytingli kredit aktivlariga yoʻnaltirilgan.
RWA bozorining oʻsishi va texnologik infratuzilmaMazkur loyiha Plume va DigiFT kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. DigiFT Singapur va Gonkongda tartibga solinadigan raqamli aktivlar birjasi sifatida fondlarni tokenizatsiya qilishga masʼul boʻlsa, Plume tarmogʻi barcha onchain tranzaksiyalar va obunalar uchun infratuzilma vazifasini oʻtaydi. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Plume tarmogʻi allaqachon 210 dan ortiq tokenizatsiya qilingan aktivlarni qoʻllab-quvvatlaydi va soʻnggi 30 kun ichida 512 million dollardan ortiq tranzaksiya hajmini qayd etgan.
Bybit foydalanuvchilari ushbu mahsulotlarga USDC stabilkoini orqali obuna boʻlishlari mumkin. Muhimi shundaki, birja obuna boʻlish, mablagʻlarni yechib olish yoki onchain tranzaksiyalar uchun hech qanday komissiya undirmasligini maʼlum qildi. Biroq, investitsiya mahsulotlari asosiy kapitalni himoya qilmaydi va daromad kafolatlanmagan, bu esa kripto-investorlardan ehtiyotkorlikni talab etadi.
Global tendensiya va istiqbollarTokenizatsiya qilingan real aktivlar bozori jadal surʼatlar bilan oʻsib bormoqda. RWA.xyz tahlillariga koʻra, 12-iyun holatiga koʻra, ushbu bozorning umumiy qiymati 31,8 milliard dollarga yetgan. Bunda AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari (US Treasury) 14,9 milliard dollar bilan yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, xomashyo tovarlari (4,7 mlrd dollar) va aksiyalar (1,5 mlrd dollar) ham ushbu ekotizimda muhim oʻrin tutadi.
Kripto kompaniyalari endilikda aktivlarni shunchaki token koʻrinishida saqlashdan tashqariga chiqmoqda. Masalan, OKX birjasi BlackRock kompaniyasining BUIDL fondini oʻzining garov tizimiga kiritgan boʻlsa, Archax platformasi tokenizatsiya qilingan qimmatli qogʻozlar uchun real vaqt rejimida foiz toʻlovlarini amalga oshirish tizimini ishga tushirdi. Bybit tomonidan amalga oshirilgan ushbu tashabbus ham raqamli aktivlar bozoriga katta hajmdagi institutsional kapitalni jalb qilishga xizmat qiladi.
…