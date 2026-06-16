Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadam

·9·Iqtisodiyot
Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadam

Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bybit real aktivlarni tokenizatsiya qilish (RWA) yoʻnalishida yirik qadam tashladi. Kompaniya PIMCO va China Merchants Bank International (CMBI) tomonidan boshqariladigan obligatsiya fondlarini oʻz platformasiga integratsiya qildi. Bu yangilik anʼanaviy moliya bozori va blokcheyn texnologiyalari oʻrtasidagi chegaralar tobora yoʻqolib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bybit yangi RWA Earn platformasi doirasida ikki turdagi tokenizatsiya qilingan fondni taqdim etdi. Birinchisi — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) boʻlib, u korporativ qarzlar, ipoteka qimmatli qogʻozlari va davlat obligatsiyalariga investitsiya kiritadi. Ikkinchisi — CMBI Investment Grade Bond Fund boʻlib, u Osiyo va global bozorlardagi yuqori reytingli kredit aktivlariga yoʻnaltirilgan.

RWA bozorining oʻsishi va texnologik infratuzilma

Mazkur loyiha Plume va DigiFT kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. DigiFT Singapur va Gonkongda tartibga solinadigan raqamli aktivlar birjasi sifatida fondlarni tokenizatsiya qilishga masʼul boʻlsa, Plume tarmogʻi barcha onchain tranzaksiyalar va obunalar uchun infratuzilma vazifasini oʻtaydi. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Plume tarmogʻi allaqachon 210 dan ortiq tokenizatsiya qilingan aktivlarni qoʻllab-quvvatlaydi va soʻnggi 30 kun ichida 512 million dollardan ortiq tranzaksiya hajmini qayd etgan.

Bybit foydalanuvchilari ushbu mahsulotlarga USDC stabilkoini orqali obuna boʻlishlari mumkin. Muhimi shundaki, birja obuna boʻlish, mablagʻlarni yechib olish yoki onchain tranzaksiyalar uchun hech qanday komissiya undirmasligini maʼlum qildi. Biroq, investitsiya mahsulotlari asosiy kapitalni himoya qilmaydi va daromad kafolatlanmagan, bu esa kripto-investorlardan ehtiyotkorlikni talab etadi.

Global tendensiya va istiqbollar

Tokenizatsiya qilingan real aktivlar bozori jadal surʼatlar bilan oʻsib bormoqda. RWA.xyz tahlillariga koʻra, 12-iyun holatiga koʻra, ushbu bozorning umumiy qiymati 31,8 milliard dollarga yetgan. Bunda AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari (US Treasury) 14,9 milliard dollar bilan yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, xomashyo tovarlari (4,7 mlrd dollar) va aksiyalar (1,5 mlrd dollar) ham ushbu ekotizimda muhim oʻrin tutadi.

Kripto kompaniyalari endilikda aktivlarni shunchaki token koʻrinishida saqlashdan tashqariga chiqmoqda. Masalan, OKX birjasi BlackRock kompaniyasining BUIDL fondini oʻzining garov tizimiga kiritgan boʻlsa, Archax platformasi tokenizatsiya qilingan qimmatli qogʻozlar uchun real vaqt rejimida foiz toʻlovlarini amalga oshirish tizimini ishga tushirdi. Bybit tomonidan amalga oshirilgan ushbu tashabbus ham raqamli aktivlar bozoriga katta hajmdagi institutsional kapitalni jalb qilishga xizmat qiladi.

BybitPIMCOKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiNVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiBugun, 21:12AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 19:17Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda