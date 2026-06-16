17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 11 980 so‘m.
• Anorbank — 11 995 so‘m.
17 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 30–31 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 11 980 so‘m.
• Anorbank — 11 975 so‘m.
• Turonbank — 11 975 so‘m.
• Aloqabank — 11 970 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 11 995 so‘m.
• Asakabank — 12 020 so‘m.
• Hayotbank — 12 020 so‘m.
• NBU — 12 030 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…