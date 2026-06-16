Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqda

Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin birja fondlari (ETF) uchun haftaning boshlanishi biroz omadsiz keldi. Dushanba kungi savdolar yakuniga koʻra, aynan ushbu aktivdan katta miqdordagi mablagʻlar olib chiqib ketilgani kuzatildi. Bu holat boshqa barcha turdagi kripto-ETF fondlarida oʻsish qayd etilgan bir paytda yuz bergani soha tahlilchilari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Bitcoin ETF segmentida kuzatilgan kapital chiqib ketishi investorlarning qisqa muddatli foydani qayd etishga boʻlgan intilishi yoki portfellarini diversifikatsiya qilish istagi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Qizigʻi shundaki, Bitcoin narxi barqarorligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, institutsional investorlar vaqtincha ehtiyotkorlik pozitsiyasini egallashgan.

Boshqa kriptoaktivlarga qiziqish ortmoqda

Bitcoin fondlaridan mablagʻlar kamaygan bir paytda, Ethereum va boshqa altkoinlarga asoslangan ETFlar ijobiy dinamika koʻrsatdi. Bu holat bozorda faqat bitta yetakchi aktivga bogʻlanib qolish davri oʻtayotganidan dalolat beradi. Investorlar endilikda blokcheyn ekotizimining boshqa ishtirokchilariga ham sarmoya kiritishni afzal koʻrmoqdalar.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu trend muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi bunday tebranishlar mahalliy kripto-birjalardagi narxlar shakllanishiga va treyderlarning kayfiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bitcoin hali ham asosiy indikator boʻlib qolsa-da, boshqa raqamli aktivlarning jozibadorligi oshib bormoqda.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin ETF fondlaridan pul chiqib ketishi doimiy tendensiya emas, balki bozorning tabiiy tuzatilishi (correction) hisoblanadi. Bullish platformasi maʼlumotlariga koʻra, raqamli aktivlar infratuzilmasi rivojlanishda davom etmoqda va yirik moliya institutlari hali ham kripto bozorini uzoq muddatli istiqbolli yoʻnalish sifatida koʻrmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, dushanba kungi statistika kriptovalyuta bozorining oʻzgaruvchan tabiatini yana bir bor isbotladi. Bitcoin vaqtincha pasayish koʻrsatgan boʻlsa, boshqa kripto-aktivlar ushbu boʻshliqni toʻldirishga harakat qilmoqda. Kelgusi kunlardagi AQSH fond birjalaridagi holat va makroiqtisodiy koʻrsatkichlar Bitcoin ETFlarining qayta tiklanishiga turtki berishi kutilmoqda.

BitcoinETFKriptovalyutaIqtisodiyotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiBugun, 23:18BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiNVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiBugun, 21:12Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBugun, 21:11AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda