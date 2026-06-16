Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqda
Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin birja fondlari (ETF) uchun haftaning boshlanishi biroz omadsiz keldi. Dushanba kungi savdolar yakuniga koʻra, aynan ushbu aktivdan katta miqdordagi mablagʻlar olib chiqib ketilgani kuzatildi. Bu holat boshqa barcha turdagi kripto-ETF fondlarida oʻsish qayd etilgan bir paytda yuz bergani soha tahlilchilari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Bitcoin ETF segmentida kuzatilgan kapital chiqib ketishi investorlarning qisqa muddatli foydani qayd etishga boʻlgan intilishi yoki portfellarini diversifikatsiya qilish istagi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Qizigʻi shundaki, Bitcoin narxi barqarorligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, institutsional investorlar vaqtincha ehtiyotkorlik pozitsiyasini egallashgan.
Boshqa kriptoaktivlarga qiziqish ortmoqdaBitcoin fondlaridan mablagʻlar kamaygan bir paytda, Ethereum va boshqa altkoinlarga asoslangan ETFlar ijobiy dinamika koʻrsatdi. Bu holat bozorda faqat bitta yetakchi aktivga bogʻlanib qolish davri oʻtayotganidan dalolat beradi. Investorlar endilikda blokcheyn ekotizimining boshqa ishtirokchilariga ham sarmoya kiritishni afzal koʻrmoqdalar.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu trend muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi bunday tebranishlar mahalliy kripto-birjalardagi narxlar shakllanishiga va treyderlarning kayfiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bitcoin hali ham asosiy indikator boʻlib qolsa-da, boshqa raqamli aktivlarning jozibadorligi oshib bormoqda.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin ETF fondlaridan pul chiqib ketishi doimiy tendensiya emas, balki bozorning tabiiy tuzatilishi (correction) hisoblanadi. Bullish platformasi maʼlumotlariga koʻra, raqamli aktivlar infratuzilmasi rivojlanishda davom etmoqda va yirik moliya institutlari hali ham kripto bozorini uzoq muddatli istiqbolli yoʻnalish sifatida koʻrmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, dushanba kungi statistika kriptovalyuta bozorining oʻzgaruvchan tabiatini yana bir bor isbotladi. Bitcoin vaqtincha pasayish koʻrsatgan boʻlsa, boshqa kripto-aktivlar ushbu boʻshliqni toʻldirishga harakat qilmoqda. Kelgusi kunlardagi AQSH fond birjalaridagi holat va makroiqtisodiy koʻrsatkichlar Bitcoin ETFlarining qayta tiklanishiga turtki berishi kutilmoqda.
…