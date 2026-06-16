Bitcoin mayneri IREN Yevropa bozoriga kirdi: Sunʼiy intellektga investitsiya ortmoqda
Dunyoga mashhur Bitcoin mayning kompaniyasi IREN (sobiq Iris Energy) Ispaniyaning Nostrum Group maʼlumotlar markazini sotib olish orqali Yevropa bozoriga rasman qadam qoʻydi. Ushbu strategik kelishuv nafaqat kompaniyaning geografik qamrovini kengaytiradi, balki uning anʼanaviy kriptovalyuta qazib olishdan sunʼiy intellekt (AI) bulutli xizmatlariga oʻtish jarayonini ham tezlashtiradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
IREN kompaniyasi eʼlon qilgan rasmiy press-relizga koʻra, mazkur xarid natijasida Ispaniyada 490 megavatt quvvatga ega, umumiy tarmoqqa ulangan energiya resurslari qoʻlga kiritildi. Shuningdek, loyiha doirasida muhandislik, qurilish va operatsion boshqaruv sohasida faoliyat yurituvchi 50 dan ortiq mutaxassislar ham IREN jamoasiga qoʻshildi. Bu kelishuv kompaniyaning global energiya portfelini 5 gigavattga yetkazdi, Ispaniyadagi quvvatlar esa umumiy hajmning 10 foizini tashkil etadi.
Mayningdan sunʼiy intellekt sari burilishIREN asoschilaridan biri va bosh ijrochi direktori Daniel Robertsning taʼkidlashicha, Ispaniya qayta tiklanadigan energiya manbalari va yuqori tezlikdagi optik tolali aloqa tizimi bilan sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish uchun eng qulay nuqtalardan biri hisoblanadi. "Yevropa sunʼiy intellekt bozori dunyodagi eng tez oʻsayotgan hududlardan biri boʻlib, Ispaniya bu bozorga kirish uchun eng jozibador darvoza vazifasini oʻtaydi", — deydi Roberts.
Ushbu qadam Bitcoin qazib olish qiyinchiligi ortib borayotgan va kriptovalyuta narxlari oʻzgaruvchan boʻlib qolayotgan bir paytda, kompaniya daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Sunʼiy intellekt bulutli xizmatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida koʻproq bashorat qilinadigan daromad keltirishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IREN kompaniyasining mart oyi oxiridagi hisobotida Bitcoin mayningidan tushgan daromad 111,2 million dollarni, AI bulutli xizmatlaridan tushgan daromad esa 33,6 million dollarni tashkil etgan.
Sanoatdagi umumiy tendensiyaIRENning bu harakati Bitcoin maynerlari orasida kuzatilayotgan global tendensiyaning bir qismidir. Kriptovalyuta qazib oluvchi boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz quvvatlarini sunʼiy intellekt hisob-kitoblariga moslashtirmoqda. Masalan:
- HIVE Digital kompaniyasi Shvetsiyadagi obʼyektlarini AI hisob-kitoblari uchun qayta jihozlamoqda;
- Bitdeer kompaniyasi Norvegiyada sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini barpo etmoqda.
Oʻzbekiston kabi energiya resurslari va raqamli iqtisodiyotga eʼtibor qaratayotgan davlatlar uchun ham ushbu tajriba muhim ahamiyatga ega. Kriptovalyuta mayning markazlarini yuqori texnologiyali AI markazlariga aylantirish energiya samaradorligini oshirish va barqaror iqtisodiy oʻsishni taʼminlashda yangi bosqich boʻlishi mumkin.
…