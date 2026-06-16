Bitcoin mayneri IREN Yevropa bozoriga kirdi: Sunʼiy intellektga investitsiya ortmoqda

·16·Iqtisodiyot
Bitcoin mayneri IREN Yevropa bozoriga kirdi: Sunʼiy intellektga investitsiya ortmoqda

Dunyoga mashhur Bitcoin mayning kompaniyasi IREN (sobiq Iris Energy) Ispaniyaning Nostrum Group maʼlumotlar markazini sotib olish orqali Yevropa bozoriga rasman qadam qoʻydi. Ushbu strategik kelishuv nafaqat kompaniyaning geografik qamrovini kengaytiradi, balki uning anʼanaviy kriptovalyuta qazib olishdan sunʼiy intellekt (AI) bulutli xizmatlariga oʻtish jarayonini ham tezlashtiradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

IREN kompaniyasi eʼlon qilgan rasmiy press-relizga koʻra, mazkur xarid natijasida Ispaniyada 490 megavatt quvvatga ega, umumiy tarmoqqa ulangan energiya resurslari qoʻlga kiritildi. Shuningdek, loyiha doirasida muhandislik, qurilish va operatsion boshqaruv sohasida faoliyat yurituvchi 50 dan ortiq mutaxassislar ham IREN jamoasiga qoʻshildi. Bu kelishuv kompaniyaning global energiya portfelini 5 gigavattga yetkazdi, Ispaniyadagi quvvatlar esa umumiy hajmning 10 foizini tashkil etadi.

Mayningdan sunʼiy intellekt sari burilish

IREN asoschilaridan biri va bosh ijrochi direktori Daniel Robertsning taʼkidlashicha, Ispaniya qayta tiklanadigan energiya manbalari va yuqori tezlikdagi optik tolali aloqa tizimi bilan sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish uchun eng qulay nuqtalardan biri hisoblanadi. "Yevropa sunʼiy intellekt bozori dunyodagi eng tez oʻsayotgan hududlardan biri boʻlib, Ispaniya bu bozorga kirish uchun eng jozibador darvoza vazifasini oʻtaydi", — deydi Roberts.

Ushbu qadam Bitcoin qazib olish qiyinchiligi ortib borayotgan va kriptovalyuta narxlari oʻzgaruvchan boʻlib qolayotgan bir paytda, kompaniya daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Sunʼiy intellekt bulutli xizmatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida koʻproq bashorat qilinadigan daromad keltirishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IREN kompaniyasining mart oyi oxiridagi hisobotida Bitcoin mayningidan tushgan daromad 111,2 million dollarni, AI bulutli xizmatlaridan tushgan daromad esa 33,6 million dollarni tashkil etgan.

Sanoatdagi umumiy tendensiya

IRENning bu harakati Bitcoin maynerlari orasida kuzatilayotgan global tendensiyaning bir qismidir. Kriptovalyuta qazib oluvchi boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz quvvatlarini sunʼiy intellekt hisob-kitoblariga moslashtirmoqda. Masalan:

  • HIVE Digital kompaniyasi Shvetsiyadagi obʼyektlarini AI hisob-kitoblari uchun qayta jihozlamoqda;
  • Bitdeer kompaniyasi Norvegiyada sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini barpo etmoqda.
Bernstein tahlilchilarining fikricha, IREN kelajakda Bitcoin mayning biznesini bosqichma-bosqich kamaytirib, oʻzining mavjud maydonlarini toʻliq AI bulutli infratuzilmasiga aylantirishi mumkin. Kompaniya allaqachon 150 mingga yaqin NVIDIA va boshqa turdagi GPU (grafik protsessorlar) qurilmalariga buyurtma bergan yoki oʻrnatgan. Mutaxassislar ushbu quvvatlar kelajakda yillik 3,7 milliard dollar daromad keltirishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar.

Oʻzbekiston kabi energiya resurslari va raqamli iqtisodiyotga eʼtibor qaratayotgan davlatlar uchun ham ushbu tajriba muhim ahamiyatga ega. Kriptovalyuta mayning markazlarini yuqori texnologiyali AI markazlariga aylantirish energiya samaradorligini oshirish va barqaror iqtisodiy oʻsishni taʼminlashda yangi bosqich boʻlishi mumkin.

BitcoinIRENSunʼiy IntellektIspaniyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda