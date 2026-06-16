Bitcoin tiklanishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin narxining barqaror oʻsishi va bozorning toʻliq tiklanishi koʻp jihatdan AQSH hamda Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvining muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib turibdi. Tahlilchilarning fikricha, soʻnggi kunlardagi narx koʻtarilishiga qaramay, tarmoq ichidagi koʻrsatkichlar (on-chain metrics) hali ham zaifligicha qolmoqda va bu raqamli aktivning kelajagi borasida xavotirlarni uygʻotmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
LVRG Research direktori Nick Ruck Cointelegraph nashriga bergan intervyusida Bitcoin narxi 67,000 USD darajasiga qaytgan boʻlsa-da, bozor dinamikasi sust ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, savdo hajmining kamayishi va on-chain koʻrsatkichlarining turgʻunligi joriy tiklanish jarayoni mustahkam poydevorga ega emasligidan dalolat beradi. Agar geosiyosiy vaziyat yomonlashsa, bu oʻsish tezda yoʻqqa chiqishi mumkin.
Geosiyosiy omillar va neft bozori taʼsiriAQSH Prezidenti Donald Trump yakshanba kuni Eron bilan koʻp oylik mojarolarni tugatish boʻyicha kelishuvga erishilganini maʼlum qildi. Ushbu hujjatning juma kuni imzolanishi kutilmoqda. Kelishuvga koʻra, Hormuz boʻgʻozi ochilishi va Eron portlariga nisbatan blokadalar olib tashlanishi koʻzda tutilgan. Shuningdek, tomonlar Eronning yadroviy dasturi va sanksiyalarni yumshatish boʻyicha 60 kunlik muzokaralarni boshlashi kutilmoqda.
Ekspertlarning ogohlantirishicha, agar ushbu tinchlik jarayoni barbod boʻlsa, yuzaga keladigan geosiyosiy beqarorlik va neft narxidagi keskin tebranishlar Bitcoin uchun jiddiy sinov boʻladi. Bunday sharoitda investorlar xavfli aktivlardan qochishga harakat qiladi, bu esa kriptovalyuta bozorida yuqori volatillikni keltirib chiqaradi.
Texnik koʻrsatkichlar nima demoqda?Swissblock tahliliy kompaniyasi dushanba kuni eʼlon qilgan hisobotida Bitcoin narxining harakat kuchi va sotib olish bosimini oʻlchovchi On-Balance Volume (OBV) koʻrsatkichlari hamon "ayiqlar" bozori darajasida ekanini qayd etdi. 6-iyun kuni narx 60,000 USD dan pastga tushib ketganidan soʻng qayta koʻtarilgan boʻlsa-da, momentum koʻrsatkichi -1 darajasida qolmoqda.
Kompaniya mutaxassislarining tushuntirishicha, odatdagi pasayish tendensiyasida avval momentum zaiflashadi, soʻngra savdo hajmi qisqaradi va yakunda narx pastga qarab shoʻngʻiydi. Hozirgi holatda ham xuddi shu ssenariy takrorlanish xavfi mavjud:
- Bitcoin narxi dushanba kungi maksimal koʻrsatkichdan chekinib, seshanba tongida 66,000 USD dan pastga tushdi;
- OBV koʻrsatkichi soʻnggi yillardagi eng past nuqta — minus 1,7 millionga yetgan;
- Bozor ishtirokchilarining faolligi past darajada qolmoqda.
…