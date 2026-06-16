Bitcoin tiklanishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda

·18·Iqtisodiyot
Bitcoin tiklanishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqda

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin narxining barqaror oʻsishi va bozorning toʻliq tiklanishi koʻp jihatdan AQSH hamda Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvining muvaffaqiyatiga bogʻliq boʻlib turibdi. Tahlilchilarning fikricha, soʻnggi kunlardagi narx koʻtarilishiga qaramay, tarmoq ichidagi koʻrsatkichlar (on-chain metrics) hali ham zaifligicha qolmoqda va bu raqamli aktivning kelajagi borasida xavotirlarni uygʻotmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

LVRG Research direktori Nick Ruck Cointelegraph nashriga bergan intervyusida Bitcoin narxi 67,000 USD darajasiga qaytgan boʻlsa-da, bozor dinamikasi sust ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, savdo hajmining kamayishi va on-chain koʻrsatkichlarining turgʻunligi joriy tiklanish jarayoni mustahkam poydevorga ega emasligidan dalolat beradi. Agar geosiyosiy vaziyat yomonlashsa, bu oʻsish tezda yoʻqqa chiqishi mumkin.

Geosiyosiy omillar va neft bozori taʼsiri

AQSH Prezidenti Donald Trump yakshanba kuni Eron bilan koʻp oylik mojarolarni tugatish boʻyicha kelishuvga erishilganini maʼlum qildi. Ushbu hujjatning juma kuni imzolanishi kutilmoqda. Kelishuvga koʻra, Hormuz boʻgʻozi ochilishi va Eron portlariga nisbatan blokadalar olib tashlanishi koʻzda tutilgan. Shuningdek, tomonlar Eronning yadroviy dasturi va sanksiyalarni yumshatish boʻyicha 60 kunlik muzokaralarni boshlashi kutilmoqda.

Ekspertlarning ogohlantirishicha, agar ushbu tinchlik jarayoni barbod boʻlsa, yuzaga keladigan geosiyosiy beqarorlik va neft narxidagi keskin tebranishlar Bitcoin uchun jiddiy sinov boʻladi. Bunday sharoitda investorlar xavfli aktivlardan qochishga harakat qiladi, bu esa kriptovalyuta bozorida yuqori volatillikni keltirib chiqaradi.

Texnik koʻrsatkichlar nima demoqda?

Swissblock tahliliy kompaniyasi dushanba kuni eʼlon qilgan hisobotida Bitcoin narxining harakat kuchi va sotib olish bosimini oʻlchovchi On-Balance Volume (OBV) koʻrsatkichlari hamon "ayiqlar" bozori darajasida ekanini qayd etdi. 6-iyun kuni narx 60,000 USD dan pastga tushib ketganidan soʻng qayta koʻtarilgan boʻlsa-da, momentum koʻrsatkichi -1 darajasida qolmoqda.

Kompaniya mutaxassislarining tushuntirishicha, odatdagi pasayish tendensiyasida avval momentum zaiflashadi, soʻngra savdo hajmi qisqaradi va yakunda narx pastga qarab shoʻngʻiydi. Hozirgi holatda ham xuddi shu ssenariy takrorlanish xavfi mavjud:

  • Bitcoin narxi dushanba kungi maksimal koʻrsatkichdan chekinib, seshanba tongida 66,000 USD dan pastga tushdi;
  • OBV koʻrsatkichi soʻnggi yillardagi eng past nuqta — minus 1,7 millionga yetgan;
  • Bozor ishtirokchilarining faolligi past darajada qolmoqda.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, Bitcoin uchun haqiqiy tiklanish signali faqat momentum va OBV koʻrsatkichlari ijobiy hududga oʻtgandagina paydo boʻladi. Ungacha boʻlgan davrda narxning yana bir bor pastki darajalarni sinab koʻrish ehtimoli yuqoriligicha qoladi. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham global geosiyosiy xabarlar va AQSH moliya bozoridagi oʻzgarishlarni yaqindan kuzatib borish tavsiya etiladi.

BitcoinAQSHEronKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda