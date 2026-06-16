AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladi

·12·Iqtisodiyot
AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladi

AQSH Tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari ustidan nazoratni yanada kuchaytirish maqsadida Donald Battle’ni ma’lumotlar innovatsiyalari boʻyicha bosh direktor lavozimiga tayinladi. Ushbu tayinlov regulyatorning kriptovalyuta bozoridagi noqonuniy harakatlarni aniqlash va texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilishga boʻlgan jiddiy intilishini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Donald Battle ushbu lavozimga qadar AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) qoshidagi kripto-ishchi guruhida maslahatchi sifatida faoliyat yuritgan. Uning blokcheyn forensikasi (kripto-tranzaksiyalarni tahlil qilish va tergov qilish) sohasidagi boy tajribasi CFTC uchun strategik ahamiyatga ega. Ma’lumot oʻrnida, Battle avvalroq AQSH Gʻaznachilik departamentining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻida (FinCEN) ham faoliyat koʻrsatgan.

Texnologik ustunlik va AI yechimlari

CFTC raisi Michael Selig Donald Battle’ning nomzodini qoʻllab-quvvatlar ekan, uning ma’lumotlar ilmi, dasturlash interfeyslari va eng zamonaviy AI (sun’iy intellekt) yechimlari boʻyicha bilimlarini alohida e’tirof etdi. Bu kabi yuqori malakali mutaxassisning jamoaga qoʻshilishi komissiyaga Bitcoin va boshqa kripto-aktivlar bilan bogʻliq murakkab operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Hozirda AQSH Kongressi raqamli aktivlar bozorini tartibga solish tizimini qayta koʻrib chiqishni koʻzda tutuvchi CLARITY Act qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Ushbu hujjat CFTC va SEC oʻrtasidagi vakolatlarni aniq taqsimlashni maqsad qilgan. Donald Battle’ning tayinlanishi aynan ushbu islohotlar arafasida yuz berayotgani bilan ahamiyatlidir.

Bashorat bozorlari va yangi qoidalar

Soʻnggi vaqtlarda CFTC Kalshi va Polymarket kabi bashorat platformalarini tartibga solish masalasida faol pozitsiya egallamoqda. Komissiya ushbu platformalardagi ayrim shartnomalarni qimor oʻyinlaridan ajratib koʻrsatish maqsadida yangi qoidalar loyihasini ishlab chiqdi. Bu esa oʻz navbatida sport tadbirlari va boshqa voqealar boʻyicha tikilgan garovlarning huquqiy maqomini belgilashda muhim rol oʻynaydi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi qoidalar loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamasi 45 kun davom etadi. Bu vaqt ichida moliya instituti shtat va federal darajadagi sport shartnomalari va garovlarni tartibga solish boʻyicha yakuniy xulosaga kelishi kutilmoqda. Donald Battle’ning tajribasi aynan mana shunday murakkab huquqiy va texnik jarayonlarni muvofiqlashtirishga yoʻnaltiriladi.

Umuman olganda, AQSH moliya regulyatorlarining bunday qadamlari global kriptovalyuta bozoriga ham oʻz ta’sirini oʻtkazmay qolmaydi. Nazoratning kuchayishi bir tomondan investorlar xavfsizligini ta’minlasa, ikkinchi tomondan bozor ishtirokchilari uchun yanada shaffof va qat’iy qoidalarni joriy etadi.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynAQSHInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39NVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqdaNVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqdaBugun, 09:39AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiAQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiBugun, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda