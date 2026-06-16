AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladi
AQSH Tovar fyucherslari savdosi komissiyasi (CFTC) raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari ustidan nazoratni yanada kuchaytirish maqsadida Donald Battle’ni ma’lumotlar innovatsiyalari boʻyicha bosh direktor lavozimiga tayinladi. Ushbu tayinlov regulyatorning kriptovalyuta bozoridagi noqonuniy harakatlarni aniqlash va texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilishga boʻlgan jiddiy intilishini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Donald Battle ushbu lavozimga qadar AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) qoshidagi kripto-ishchi guruhida maslahatchi sifatida faoliyat yuritgan. Uning blokcheyn forensikasi (kripto-tranzaksiyalarni tahlil qilish va tergov qilish) sohasidagi boy tajribasi CFTC uchun strategik ahamiyatga ega. Ma’lumot oʻrnida, Battle avvalroq AQSH Gʻaznachilik departamentining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmogʻida (FinCEN) ham faoliyat koʻrsatgan.
Texnologik ustunlik va AI yechimlariCFTC raisi Michael Selig Donald Battle’ning nomzodini qoʻllab-quvvatlar ekan, uning ma’lumotlar ilmi, dasturlash interfeyslari va eng zamonaviy AI (sun’iy intellekt) yechimlari boʻyicha bilimlarini alohida e’tirof etdi. Bu kabi yuqori malakali mutaxassisning jamoaga qoʻshilishi komissiyaga Bitcoin va boshqa kripto-aktivlar bilan bogʻliq murakkab operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.
Hozirda AQSH Kongressi raqamli aktivlar bozorini tartibga solish tizimini qayta koʻrib chiqishni koʻzda tutuvchi CLARITY Act qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Ushbu hujjat CFTC va SEC oʻrtasidagi vakolatlarni aniq taqsimlashni maqsad qilgan. Donald Battle’ning tayinlanishi aynan ushbu islohotlar arafasida yuz berayotgani bilan ahamiyatlidir.
Bashorat bozorlari va yangi qoidalarSoʻnggi vaqtlarda CFTC Kalshi va Polymarket kabi bashorat platformalarini tartibga solish masalasida faol pozitsiya egallamoqda. Komissiya ushbu platformalardagi ayrim shartnomalarni qimor oʻyinlaridan ajratib koʻrsatish maqsadida yangi qoidalar loyihasini ishlab chiqdi. Bu esa oʻz navbatida sport tadbirlari va boshqa voqealar boʻyicha tikilgan garovlarning huquqiy maqomini belgilashda muhim rol oʻynaydi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, yangi qoidalar loyihasi boʻyicha jamoatchilik muhokamasi 45 kun davom etadi. Bu vaqt ichida moliya instituti shtat va federal darajadagi sport shartnomalari va garovlarni tartibga solish boʻyicha yakuniy xulosaga kelishi kutilmoqda. Donald Battle’ning tajribasi aynan mana shunday murakkab huquqiy va texnik jarayonlarni muvofiqlashtirishga yoʻnaltiriladi.
Umuman olganda, AQSH moliya regulyatorlarining bunday qadamlari global kriptovalyuta bozoriga ham oʻz ta’sirini oʻtkazmay qolmaydi. Nazoratning kuchayishi bir tomondan investorlar xavfsizligini ta’minlasa, ikkinchi tomondan bozor ishtirokchilari uchun yanada shaffof va qat’iy qoidalarni joriy etadi.
…