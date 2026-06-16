Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi

·11·Iqtisodiyot
Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi

Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Kraken AQSHlik malakali treyderlar uchun muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) savdosini rasman ishga tushirdi. Ushbu qadam Bitnomial platformasini sotib olish orqali amalga oshirildi va endilikda Amerika bozoridagi foydalanuvchilar Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomonidan tartibga solinadigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi mahsulotlar Kraken Pro interfeysi orqali taqdim etilmoqda. Ular qatoriga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) va Avalanche (AVAX) kabi yirik raqamli aktivlar bilan bogʻliq shartnomalar kiritilgan. Bu treyderlar uchun bozordagi eng likvidli aktivlar bilan ishlash imkonini kengaytiradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi muddatsiz fyucherslar Kraken platformasidagi mavjud CME (Chicago Mercantile Exchange) roʻyxatidagi fyucherslar bilan bir xil hamyonni baham koʻradi. Bu esa foydalanuvchilarga bitta hisob raqami orqali har ikki turdagi pozitsiyalarni boshqarish va kapital samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Global bozordagi oʻrni va tartibga solish

Muddatsiz fyucherslar — bu amal qilish muddati boʻlmagan hosila moliyaviy vositalar boʻlib, ular global kriptovalyuta bozorida ulkan ulushga ega. Kraken maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda ushbu turdagi shartnomalarning jahon boʻyicha savdo hajmi 60 trillion dollardan oshib ketgan. Shu vaqtga qadar bunday savdolar asosan offshor zonalarda joylashgan platformalarda amalga oshirilar edi.

AQSH moliya bozorida tartibga solinadigan maydonning paydo boʻlishi kripto-investitsiyalar xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqadi. Kraken ushbu yoʻnalishda faolligini oshirib, joriy yilning iyul oyida CME fyucherslarini qoʻshgan boʻlsa, shu oy boshida marjinal savdo imkoniyatini ham joriy etgan edi.

Mazkur tashabbus AQSH birjalari oʻrtasidagi raqobatning kuchayishi fonida yuz bermoqda. Masalan, Coinbase va Kalshi kabi platformalar ham CFTC roziligi bilan oʻzlarining muddatsiz fyuchers mahsulotlarini bozorga olib kirishgan. Mutaxassislarning fikricha, global kripto-savdo hajmining qariyb 80 foizi aynan derivativlar hissasiga toʻgʻri keladi, shuning uchun ushbu segmentni qonuniylashtirish yirik institutsional investorlar uchun muhim signaldir.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ahamiyati

Garchi ushbu xizmat hozircha faqat AQSH rezidentlari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, Kraken kabi gigantlarning tartibga solinadigan bozorga kirishi butun dunyo boʻylab kriptovalyuta standartlariga taʼsir qiladi. Oʻzbekistonda ham kripto-aktivlar aylanmasi qonuniy doiraga olinganini hisobga olsak, AQSHdagi kabi litsenziyalangan derivativlar savdosi kelajakda mahalliy treyderlar uchun ham xavfsizroq instrumentlar paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.

Hozirda Kraken platformasi quyidagi asosiy aktivlar boʻyicha shartnomalarni taklif etmoqda:

  • Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH)
  • Solana (SOL) va Avalanche (AVAX)
  • Litecoin (LTC) va Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA) va Chainlink (LINK)
Ushbu yangilik kriptovalyuta bozorining yanada yetuklashayotganini va anʼanaviy moliya tizimi bilan integratsiyalashuvi kuchayayotganini koʻrsatadi.

KrakenBitcoinKriptovalyutaFyuchersAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda