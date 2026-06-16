Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi
Dunyoning eng yirik kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Kraken AQSHlik malakali treyderlar uchun muddatsiz fyucherslar (perpetual futures) savdosini rasman ishga tushirdi. Ushbu qadam Bitnomial platformasini sotib olish orqali amalga oshirildi va endilikda Amerika bozoridagi foydalanuvchilar Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomonidan tartibga solinadigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi mahsulotlar Kraken Pro interfeysi orqali taqdim etilmoqda. Ular qatoriga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) va Avalanche (AVAX) kabi yirik raqamli aktivlar bilan bogʻliq shartnomalar kiritilgan. Bu treyderlar uchun bozordagi eng likvidli aktivlar bilan ishlash imkonini kengaytiradi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi muddatsiz fyucherslar Kraken platformasidagi mavjud CME (Chicago Mercantile Exchange) roʻyxatidagi fyucherslar bilan bir xil hamyonni baham koʻradi. Bu esa foydalanuvchilarga bitta hisob raqami orqali har ikki turdagi pozitsiyalarni boshqarish va kapital samaradorligini oshirish imkonini beradi.
Global bozordagi oʻrni va tartibga solishMuddatsiz fyucherslar — bu amal qilish muddati boʻlmagan hosila moliyaviy vositalar boʻlib, ular global kriptovalyuta bozorida ulkan ulushga ega. Kraken maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda ushbu turdagi shartnomalarning jahon boʻyicha savdo hajmi 60 trillion dollardan oshib ketgan. Shu vaqtga qadar bunday savdolar asosan offshor zonalarda joylashgan platformalarda amalga oshirilar edi.
AQSH moliya bozorida tartibga solinadigan maydonning paydo boʻlishi kripto-investitsiyalar xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqadi. Kraken ushbu yoʻnalishda faolligini oshirib, joriy yilning iyul oyida CME fyucherslarini qoʻshgan boʻlsa, shu oy boshida marjinal savdo imkoniyatini ham joriy etgan edi.
Mazkur tashabbus AQSH birjalari oʻrtasidagi raqobatning kuchayishi fonida yuz bermoqda. Masalan, Coinbase va Kalshi kabi platformalar ham CFTC roziligi bilan oʻzlarining muddatsiz fyuchers mahsulotlarini bozorga olib kirishgan. Mutaxassislarning fikricha, global kripto-savdo hajmining qariyb 80 foizi aynan derivativlar hissasiga toʻgʻri keladi, shuning uchun ushbu segmentni qonuniylashtirish yirik institutsional investorlar uchun muhim signaldir.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ahamiyatiGarchi ushbu xizmat hozircha faqat AQSH rezidentlari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, Kraken kabi gigantlarning tartibga solinadigan bozorga kirishi butun dunyo boʻylab kriptovalyuta standartlariga taʼsir qiladi. Oʻzbekistonda ham kripto-aktivlar aylanmasi qonuniy doiraga olinganini hisobga olsak, AQSHdagi kabi litsenziyalangan derivativlar savdosi kelajakda mahalliy treyderlar uchun ham xavfsizroq instrumentlar paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.
Hozirda Kraken platformasi quyidagi asosiy aktivlar boʻyicha shartnomalarni taklif etmoqda:
- Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH)
- Solana (SOL) va Avalanche (AVAX)
- Litecoin (LTC) va Dogecoin (DOGE)
- Cardano (ADA) va Chainlink (LINK)
…