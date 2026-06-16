Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emas
Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan Strategy kompaniyasi asoschisi Michael Saylor kriptovalyuta olamidagi dolzarb masalalardan biri boʻyicha oʻzining qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, Bitcoin tarmogʻi Ethereum kabi steyking yoki protokol darajasidagi inflyatsion daromad mexanizmlariga muhtoj emas. Saylorning fikricha, asosiy kriptovalyuta oʻzining sof koʻrinishini saqlab qolishi, daromad esa uning ustiga qurilgan moliyaviy mahsulotlar orqali shakllanishi lozim. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Seshanba kuni X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida Saylor besh qatlamdan iborat "Raqamli aktivlar steki" (Digital Asset Stack) konsepsiyasini taqdim etdi. Ushbu modelda Bitcoin (BTC) kredit, pul, daromad va kapital tuzilmalari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Tadbirkorning soʻzlariga koʻra, Bitcoin "toza raqamli kapital" boʻlib qolishi kerak va investorlar uchun foyda keltirish maqsadida Ethereum tizimiga taqlid qilishi yoki murakkablashishi shart emas.
Raqamli kredit va moliya muhandisligiSaylor taklif qilayotgan tizimning markazida Bitcoin zaxiralari asosida yaratilgan moliyaviy vositalar — "raqamli kreditlar" yotadi. Bu yondashuv Bitcoin narxining yuqori oʻzgaruvchanligiga (volatillik) taʼsirni kamaytirgan holda barqaror daromad olish imkonini beradi. Bunda Bitcoin garov sifatida xizmat qiladi, aksiyadorlik kapitali esa narx xatarlarining asosiy qismini oʻziga oladi, natijada kredit instrumentlari barqarorroq foyda keltiradi.
Strategy rahbari oʻz kompaniyasi tomonidan chiqarilgan STRC kabi abadiy imtiyozli aksiyalarni raqamli kreditning yorqin namunasi sifatida keltirdi. Uning tushuntirishicha, bunday instrumentlar shunchaki kompaniya mahsuloti emas, balki kapital bozori muhandisligi orqali Bitcoin ustiga qurilgan yangi aktivlar sinfidir. Bu usul anʼanaviy moliya tizimidagi obligatsiyalar yoki kredit mexanizmlarining kripto olamidagi analogi boʻlib xizmat qiladi.
Oʻzgaruvchanlik — Bitcoinning kamchiligi emasBitcoin narxining keskin tebranishlari haqida gapirar ekan, Saylor buni kamchilik emas, balki aktivning tabiiy xususiyati deb atadi. U BTCni "yuqori energiyali kapital" deb taʼriflab, uning cheklangan miqdori, global miqyosda va tunu kun savdo qilinishi sababli narxlar tez harakatlanishini ijobiy holat deb baholadi. STRC kabi instrumentlar esa aynan mana shu tebranishlarni yumshatish va investorlarga xavfsizroq daromad manbaini taklif qilish uchun moʻljallangan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Strategy kompaniyasi yaqinda yana 1 587 BTCni 100 million dollarga sotib olgan va hozirda uning jami zaxiralari 846,8 ming Bitcoinni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich bilan kompaniya ochiq birjada savdo qilinadigan korxonalar orasida mutlaq yetakchi hisoblanadi. Saylorning qarashlari Oʻzbekistondagi kripto investorlar uchun ham muhim, chunki bozor yetakchilarining strategiyasi koʻpincha butun sanoatning kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishini belgilab beradi.
Maqola yakunida qayd etilishicha, raqamli kredit vositalarining volatilligi bozor konyunkturasi, likvidlik va investorlar talabiga qarab oʻzgarishi mumkin. Nasdaq maʼlumotlariga koʻra, Strategy’ning STRC aksiyalari dushanba kungi savdolarni 95,20 dollar darajasida yakunlagan. Garchi Bitcoin oʻzining sof holatida qolsa-da, uning atrofida yaratilayotgan bunday murakkab moliyaviy ekotizim institutsional investorlar uchun kripto bozoriga kirishni yanada jozibador qilmoqda.
…