Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emas

·0·Iqtisodiyot
Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emas

Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan Strategy kompaniyasi asoschisi Michael Saylor kriptovalyuta olamidagi dolzarb masalalardan biri boʻyicha oʻzining qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, Bitcoin tarmogʻi Ethereum kabi steyking yoki protokol darajasidagi inflyatsion daromad mexanizmlariga muhtoj emas. Saylorning fikricha, asosiy kriptovalyuta oʻzining sof koʻrinishini saqlab qolishi, daromad esa uning ustiga qurilgan moliyaviy mahsulotlar orqali shakllanishi lozim. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Seshanba kuni X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida Saylor besh qatlamdan iborat "Raqamli aktivlar steki" (Digital Asset Stack) konsepsiyasini taqdim etdi. Ushbu modelda Bitcoin (BTC) kredit, pul, daromad va kapital tuzilmalari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Tadbirkorning soʻzlariga koʻra, Bitcoin "toza raqamli kapital" boʻlib qolishi kerak va investorlar uchun foyda keltirish maqsadida Ethereum tizimiga taqlid qilishi yoki murakkablashishi shart emas.

Raqamli kredit va moliya muhandisligi

Saylor taklif qilayotgan tizimning markazida Bitcoin zaxiralari asosida yaratilgan moliyaviy vositalar — "raqamli kreditlar" yotadi. Bu yondashuv Bitcoin narxining yuqori oʻzgaruvchanligiga (volatillik) taʼsirni kamaytirgan holda barqaror daromad olish imkonini beradi. Bunda Bitcoin garov sifatida xizmat qiladi, aksiyadorlik kapitali esa narx xatarlarining asosiy qismini oʻziga oladi, natijada kredit instrumentlari barqarorroq foyda keltiradi.

Strategy rahbari oʻz kompaniyasi tomonidan chiqarilgan STRC kabi abadiy imtiyozli aksiyalarni raqamli kreditning yorqin namunasi sifatida keltirdi. Uning tushuntirishicha, bunday instrumentlar shunchaki kompaniya mahsuloti emas, balki kapital bozori muhandisligi orqali Bitcoin ustiga qurilgan yangi aktivlar sinfidir. Bu usul anʼanaviy moliya tizimidagi obligatsiyalar yoki kredit mexanizmlarining kripto olamidagi analogi boʻlib xizmat qiladi.

Oʻzgaruvchanlik — Bitcoinning kamchiligi emas

Bitcoin narxining keskin tebranishlari haqida gapirar ekan, Saylor buni kamchilik emas, balki aktivning tabiiy xususiyati deb atadi. U BTCni "yuqori energiyali kapital" deb taʼriflab, uning cheklangan miqdori, global miqyosda va tunu kun savdo qilinishi sababli narxlar tez harakatlanishini ijobiy holat deb baholadi. STRC kabi instrumentlar esa aynan mana shu tebranishlarni yumshatish va investorlarga xavfsizroq daromad manbaini taklif qilish uchun moʻljallangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Strategy kompaniyasi yaqinda yana 1 587 BTCni 100 million dollarga sotib olgan va hozirda uning jami zaxiralari 846,8 ming Bitcoinni tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich bilan kompaniya ochiq birjada savdo qilinadigan korxonalar orasida mutlaq yetakchi hisoblanadi. Saylorning qarashlari Oʻzbekistondagi kripto investorlar uchun ham muhim, chunki bozor yetakchilarining strategiyasi koʻpincha butun sanoatning kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishini belgilab beradi.

Maqola yakunida qayd etilishicha, raqamli kredit vositalarining volatilligi bozor konyunkturasi, likvidlik va investorlar talabiga qarab oʻzgarishi mumkin. Nasdaq maʼlumotlariga koʻra, Strategy’ning STRC aksiyalari dushanba kungi savdolarni 95,20 dollar darajasida yakunlagan. Garchi Bitcoin oʻzining sof holatida qolsa-da, uning atrofida yaratilayotgan bunday murakkab moliyaviy ekotizim institutsional investorlar uchun kripto bozoriga kirishni yanada jozibador qilmoqda.

BitcoinMichael SaylorStrategyKriptovalyutaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda