Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davr
Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bybit real aktivlarni tokenlashtirish (RWA) yoʻnalishida yirik qadam tashladi. Kompaniya PIMCO va China Merchants Bank International (CMBI) tomonidan boshqariladigan obligatsiya fondlariga kirish imkoniyatini taqdim etishini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus anʼanaviy moliya vositalarini blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtirish orqali investorlar uchun yangi ufqlar ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bybit yangi RWA Earn platformasini ishga tushirib, unga ikki xil tokenlashtirilgan obligatsiya fondini kiritdi. Birinchisi — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) boʻlib, u korporativ qarzlar, ipoteka qimmatli qogʻozlari va davlat obligatsiyalariga sarmoya kiritadi. Ikkinchisi — CMBI Investment Grade Bond Fund boʻlib, u Osiyo va jahon bozorlaridagi yuqori reytingli kredit aktivlariga yoʻnaltirilgan. Mazkur loyihalar Plume va DigiFT platformalari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
Raqamli aktivlar va anʼanaviy bozorni bogʻlovchi koʻprikLoyiha doirasida DigiFT birjasi aktivlarni tokenlashtirish jarayoniga masʼul boʻlsa, Plume tarmogʻi barcha oncheyn tranzaksiyalar va obunalar uchun infratuzilmani taʼminlaydi. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Plume tarmogʻi allaqachon 250 mingdan ortiq RWA egalariga xizmat koʻrsatib kelmoqda va soʻnggi 30 kun ichida 512 million dollardan ortiq tranzaksiya hajmini qayd etgan.
Bybit foydalanuvchilari ushbu mahsulotlarga USDC stabilkoini orqali obuna boʻlishlari mumkin. Muhimi shundaki, birja obuna boʻlish, mablagʻlarni qaytarib olish yoki oncheyn tranzaksiyalar uchun hech qanday komissiya undirmasligini maʼlum qildi. Biroq, bu kabi investitsiyalar asosiy kapitalni himoya qilmasligi va daromad kafolatlanmaganini yodda tutish lozim.
Tokenlashtirilgan aktivlar bozorining oʻsishiHozirgi vaqtda real dunyo aktivlarini tokenlashtirish bozori jadal rivojlanmoqda. RWA.xyz tahlillariga koʻra, joriy yilning 12-iyun holatiga koʻra, ushbu bozorning umumiy qiymati 31,8 milliard dollarga yetgan. Bunda AQSH gʻaznachilik veksellari 14,9 milliard dollar bilan yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, xomashyo tovarlari (4,7 mlrd dollar) va aksiyalar (1,5 mlrd dollar) ham ushbu ekotizimda muhim oʻrin tutadi.
Kripto sanoatining boshqa gigantlari ham ushbu yoʻnalishda faol. Masalan, OKX birjasi yaqinda BlackRock kompaniyasining BUIDL fondini oʻzining garov tizimiga integratsiya qildi. Bu institutsional mijozlarga tokenlashtirilgan aktivlardan savdo marjasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, Archax kompaniyasi Hedera tarmogʻida real vaqt rejimida foiz toʻlovlarini amalga oshirish tizimini yoʻlga qoʻydi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bunday global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Bybit kabi platformalar orqali xalqaro obligatsiyalar bozoriga chiqish imkoniyati, anʼanaviy bank tizimidagi cheklovlarni chetlab oʻtib, jahon darajasidagi aktivlarga sarmoya kiritish yoʻlini ochadi. Bu esa mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va kripto-aktivlar sohasidagi bilim hamda koʻnikmalarni oshirish zarurligini yana bir bor koʻrsatmoqda.
…