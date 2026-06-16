Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davr

·0·Iqtisodiyot
Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davr

Dunyoning yetakchi kriptovalyuta birjalaridan biri boʻlgan Bybit real aktivlarni tokenlashtirish (RWA) yoʻnalishida yirik qadam tashladi. Kompaniya PIMCO va China Merchants Bank International (CMBI) tomonidan boshqariladigan obligatsiya fondlariga kirish imkoniyatini taqdim etishini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus anʼanaviy moliya vositalarini blokcheyn texnologiyasi bilan birlashtirish orqali investorlar uchun yangi ufqlar ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bybit yangi RWA Earn platformasini ishga tushirib, unga ikki xil tokenlashtirilgan obligatsiya fondini kiritdi. Birinchisi — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) boʻlib, u korporativ qarzlar, ipoteka qimmatli qogʻozlari va davlat obligatsiyalariga sarmoya kiritadi. Ikkinchisi — CMBI Investment Grade Bond Fund boʻlib, u Osiyo va jahon bozorlaridagi yuqori reytingli kredit aktivlariga yoʻnaltirilgan. Mazkur loyihalar Plume va DigiFT platformalari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Raqamli aktivlar va anʼanaviy bozorni bogʻlovchi koʻprik

Loyiha doirasida DigiFT birjasi aktivlarni tokenlashtirish jarayoniga masʼul boʻlsa, Plume tarmogʻi barcha oncheyn tranzaksiyalar va obunalar uchun infratuzilmani taʼminlaydi. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Plume tarmogʻi allaqachon 250 mingdan ortiq RWA egalariga xizmat koʻrsatib kelmoqda va soʻnggi 30 kun ichida 512 million dollardan ortiq tranzaksiya hajmini qayd etgan.

Bybit foydalanuvchilari ushbu mahsulotlarga USDC stabilkoini orqali obuna boʻlishlari mumkin. Muhimi shundaki, birja obuna boʻlish, mablagʻlarni qaytarib olish yoki oncheyn tranzaksiyalar uchun hech qanday komissiya undirmasligini maʼlum qildi. Biroq, bu kabi investitsiyalar asosiy kapitalni himoya qilmasligi va daromad kafolatlanmaganini yodda tutish lozim.

Tokenlashtirilgan aktivlar bozorining oʻsishi

Hozirgi vaqtda real dunyo aktivlarini tokenlashtirish bozori jadal rivojlanmoqda. RWA.xyz tahlillariga koʻra, joriy yilning 12-iyun holatiga koʻra, ushbu bozorning umumiy qiymati 31,8 milliard dollarga yetgan. Bunda AQSH gʻaznachilik veksellari 14,9 milliard dollar bilan yetakchilik qilmoqda. Shuningdek, xomashyo tovarlari (4,7 mlrd dollar) va aksiyalar (1,5 mlrd dollar) ham ushbu ekotizimda muhim oʻrin tutadi.

Kripto sanoatining boshqa gigantlari ham ushbu yoʻnalishda faol. Masalan, OKX birjasi yaqinda BlackRock kompaniyasining BUIDL fondini oʻzining garov tizimiga integratsiya qildi. Bu institutsional mijozlarga tokenlashtirilgan aktivlardan savdo marjasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, Archax kompaniyasi Hedera tarmogʻida real vaqt rejimida foiz toʻlovlarini amalga oshirish tizimini yoʻlga qoʻydi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham bunday global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Bybit kabi platformalar orqali xalqaro obligatsiyalar bozoriga chiqish imkoniyati, anʼanaviy bank tizimidagi cheklovlarni chetlab oʻtib, jahon darajasidagi aktivlarga sarmoya kiritish yoʻlini ochadi. Bu esa mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va kripto-aktivlar sohasidagi bilim hamda koʻnikmalarni oshirish zarurligini yana bir bor koʻrsatmoqda.

BybitKriptovalyutaRWAInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda