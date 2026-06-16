Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi

·0·Iqtisodiyot
Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi

Dunyoning eng yirik ommaviy Bitcoin egasi hisoblangan Strategy kompaniyasi kriptovalyuta bozoridagi pasayishdan unumli foydalanib, oʻz zaxiralarini sezilarli darajada kengaytirdi. Kompaniya asoschisi Michael Saylor rahbarligida amalga oshirilgan navbatdagi xarid raqamli aktivlar bozorida institutsional investorlarning ishonchi hali ham yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, Strategy 8-iyundan yakshanba kuniga qadar boʻlgan muddat ichida 1587 dona Bitcoin sotib olgan. Ushbu tranzaksiya uchun jami 100 million dollar mablagʻ sarflandi. Har bir Bitcoin oʻrtacha 63 024 dollardan xarid qilingan boʻlib, bu bozorning joriy narxlaridan sezilarli darajada past hisoblanadi.

Kompaniya portfeli va strategik maqsadlar

Ushbu xariddan soʻng Strategy ixtiyoridagi jami Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetdi. Kompaniya ushbu ulkan aktivni toʻplash uchun jami 64,07 milliard dollar sarflagan. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, hozirgi bozor narxlarida (taxminan 66 216 dollar) ushbu aktivlarning umumiy qiymati 56,1 milliard dollarni tashkil etmoqda. Shuni taʼkidlash kerakki, kompaniyaning oʻrtacha xarid narxi bir oz pasayib, har bir Bitcoin uchun 75 656 dollarga tushdi.

Mablagʻlar manbasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Strategy ushbu xaridni oʻzining A toifasidagi oddiy aksiyalarini (MSTR) sotish orqali moliyalashtirgan. Hisobot davrida kompaniya 1,73 million dona aksiyani sotib, taxminan 209 million dollar jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa kompaniyaning oʻz aksiyalari qiymatidan Bitcoin zaxirasini oshirish yoʻlida foydalanish taktikasini davom ettirayotganini bildiradi.

Bozordagi muhokamalar va sotuv masalasi

Yaqinda Strategy kompaniyasi 1-iyun kuni 32 dona Bitcoin sotganini eʼlon qilishi kripto-jamiyatda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan edi. Koʻpchilik buni kompaniyaning uzoq muddatli "sotib ol va saqla" strategiyasidan voz kechishi deb talqin qildi. Biroq, Michael Saylor bu xavotirlarni rad etib, Bitcoin gʻaznasiga ega kompaniyalar dividend toʻlovlarini amalga oshirish va qimmatli qogʻozlarni qoʻllab-quvvatlash uchun sotuv amaliyotlarini oʻtkazish huquqini saqlab qolishi kerakligini tushuntirdi.

Hozirda kompaniyaning STRC deb nomlangan imtiyozli aksiyalari toʻrt haftadan beri oʻzining nominal qiymatidan (100 dollar) pastroq narxda, yaʼni 96 dollar atrofida sotilmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, juma kungi savdolarda ushbu aksiyalar 94,80 dollargacha tushgan. Shunga qaramay, Saylor ijtimoiy tarmoqlarda faollikni davom ettirib, yangi xaridlarga ishora qilmoqda.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun bunday yirik xaridlar Bitcoin bozoridagi barqarorlik va kelajakdagi oʻsish tendensiyasi haqida muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Strategy kabi gigantlarning harakatlari koʻpincha kriptovalyuta kursining uzoq muddatli yoʻnalishini belgilab beradi.

BitcoinStrategyMichael SaylorKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda