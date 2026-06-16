Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi
Dunyoning eng yirik ommaviy Bitcoin egasi hisoblangan Strategy kompaniyasi kriptovalyuta bozoridagi pasayishdan unumli foydalanib, oʻz zaxiralarini sezilarli darajada kengaytirdi. Kompaniya asoschisi Michael Saylor rahbarligida amalga oshirilgan navbatdagi xarid raqamli aktivlar bozorida institutsional investorlarning ishonchi hali ham yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan 8-K hisobotiga koʻra, Strategy 8-iyundan yakshanba kuniga qadar boʻlgan muddat ichida 1587 dona Bitcoin sotib olgan. Ushbu tranzaksiya uchun jami 100 million dollar mablagʻ sarflandi. Har bir Bitcoin oʻrtacha 63 024 dollardan xarid qilingan boʻlib, bu bozorning joriy narxlaridan sezilarli darajada past hisoblanadi.
Kompaniya portfeli va strategik maqsadlarUshbu xariddan soʻng Strategy ixtiyoridagi jami Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetdi. Kompaniya ushbu ulkan aktivni toʻplash uchun jami 64,07 milliard dollar sarflagan. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, hozirgi bozor narxlarida (taxminan 66 216 dollar) ushbu aktivlarning umumiy qiymati 56,1 milliard dollarni tashkil etmoqda. Shuni taʼkidlash kerakki, kompaniyaning oʻrtacha xarid narxi bir oz pasayib, har bir Bitcoin uchun 75 656 dollarga tushdi.
Mablagʻlar manbasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Strategy ushbu xaridni oʻzining A toifasidagi oddiy aksiyalarini (MSTR) sotish orqali moliyalashtirgan. Hisobot davrida kompaniya 1,73 million dona aksiyani sotib, taxminan 209 million dollar jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa kompaniyaning oʻz aksiyalari qiymatidan Bitcoin zaxirasini oshirish yoʻlida foydalanish taktikasini davom ettirayotganini bildiradi.
Bozordagi muhokamalar va sotuv masalasiYaqinda Strategy kompaniyasi 1-iyun kuni 32 dona Bitcoin sotganini eʼlon qilishi kripto-jamiyatda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan edi. Koʻpchilik buni kompaniyaning uzoq muddatli "sotib ol va saqla" strategiyasidan voz kechishi deb talqin qildi. Biroq, Michael Saylor bu xavotirlarni rad etib, Bitcoin gʻaznasiga ega kompaniyalar dividend toʻlovlarini amalga oshirish va qimmatli qogʻozlarni qoʻllab-quvvatlash uchun sotuv amaliyotlarini oʻtkazish huquqini saqlab qolishi kerakligini tushuntirdi.
Hozirda kompaniyaning STRC deb nomlangan imtiyozli aksiyalari toʻrt haftadan beri oʻzining nominal qiymatidan (100 dollar) pastroq narxda, yaʼni 96 dollar atrofida sotilmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, juma kungi savdolarda ushbu aksiyalar 94,80 dollargacha tushgan. Shunga qaramay, Saylor ijtimoiy tarmoqlarda faollikni davom ettirib, yangi xaridlarga ishora qilmoqda.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun bunday yirik xaridlar Bitcoin bozoridagi barqarorlik va kelajakdagi oʻsish tendensiyasi haqida muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Strategy kabi gigantlarning harakatlari koʻpincha kriptovalyuta kursining uzoq muddatli yoʻnalishini belgilab beradi.
…