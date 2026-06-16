Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqda
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin (BTC) narxi yaqin kunlarda 60 000 dollarlik psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasiga qadar pasayishi xavfi ostida turibdi. Bunga Yaponiya Markaziy bankining (BoJ) kutilmagan qatʼiy chorasi — asosiy foiz stavkasini soʻnggi oʻttiz yillikdagi eng yuqori koʻrsatkichga koʻtargani asosiy sabab boʻlmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
TradingView maʼlumotlariga koʻra, Yaponiya regulyatori qisqa muddatli siyosat stavkasini 25 bazaviy punktga oshirib, 1,0 foizga yetkazdi. Bu 1995-yildan buyon qayd etilgan eng yuqori koʻrsatkichdir. Mazkur qaror energiya resurslari narxining oshishi va Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat tufayli yuzaga kelgan inflyatsiya xatarlariga javoban qabul qilindi.
Tarixiy koʻrsatkichlar va pasayish xavfiBitcoin narxi ushbu yangilik fonida oʻzining mahalliy choʻqqisi boʻlgan 67 250 dollardan qariyb 2,5 foizga arzonlashdi. Garchi aktiv iyun oyidagi oʻsish surʼatlarini qisman saqlab qolgan boʻlsa-da, tarixiy tahlillar vaziyat yanada yomonlashishi mumkinligidan dalolat bermoqda. BoJ foiz stavkalarini oshirganidan keyingi 30 kunlik muddatda Bitcoin oʻrtacha 5,74 foizga qiymat yoʻqotgan.
Xususan, 2024-yil mart oyidagi stavka oshirilishidan soʻng BTC 5,59 foizga, iyul oyida esa 10,89 foizga tushib ketgan edi. Hatto 2025-yil yanvaridagi qarordan soʻng narxlar 14,77 foizgacha pasaygan. Faqatgina 2025-yil dekabrida narxlarning 8,31 foizga koʻtarilishi kuzatilgan, biroq tahlilchilar buni bozorning haddan tashqari sotib yuborilgani bilan izohlashmoqda.
Kriptovalyuta bozori uchun prognozlarHozirgi 66 500 dollar atrofidagi narxdan kelib chiqib, oʻrtacha 5,74 foizlik pasayish prognoz qilinsa, Bitcoin 62 700 dollargacha tushishi mumkin. Agar iyul oyidagi kabi keskinroq korreksiya yuz bersa, narx 59 200 dollarga, yanvar oyidagi ssenariy takrorlansa esa 56 700 dollargacha pasayishi ehtimoli bor.
Kripto-tahlilchi Gerla tomonidan taqdim etilgan grafiklar shuni koʻrsatadiki, Yaponiya bankining qarorlaridan keyingi umumiy pasayish bosqichlari yanada ogʻriqli boʻlishi mumkin. Baʼzi holatlarda Bitcoin oʻz qiymatining 26 foizidan 38 foizigacha yoʻqotgan. Bu esa investorlarni ehtiyotkor boʻlishga va global makroiqtisodiy oʻzgarishlarni diqqat bilan kuzatishga undaydi.
Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ushbu global tebranishlar muhim ahamiyatga ega, chunki Bitcoin narxining pasayishi odatda butun altkoinlar bozoriga, jumladan Ethereum va Solana kabi aktivlarga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor 59 000 – 62 000 dollar oraligʻidagi talab zonasini saqlab qolish-qolmasligi asosiy diqqat markazida boʻlib turibdi.
…