Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqda

·10·Iqtisodiyot
Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqda

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin (BTC) narxi yaqin kunlarda 60 000 dollarlik psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasiga qadar pasayishi xavfi ostida turibdi. Bunga Yaponiya Markaziy bankining (BoJ) kutilmagan qatʼiy chorasi — asosiy foiz stavkasini soʻnggi oʻttiz yillikdagi eng yuqori koʻrsatkichga koʻtargani asosiy sabab boʻlmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

TradingView maʼlumotlariga koʻra, Yaponiya regulyatori qisqa muddatli siyosat stavkasini 25 bazaviy punktga oshirib, 1,0 foizga yetkazdi. Bu 1995-yildan buyon qayd etilgan eng yuqori koʻrsatkichdir. Mazkur qaror energiya resurslari narxining oshishi va Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat tufayli yuzaga kelgan inflyatsiya xatarlariga javoban qabul qilindi.

Tarixiy koʻrsatkichlar va pasayish xavfi

Bitcoin narxi ushbu yangilik fonida oʻzining mahalliy choʻqqisi boʻlgan 67 250 dollardan qariyb 2,5 foizga arzonlashdi. Garchi aktiv iyun oyidagi oʻsish surʼatlarini qisman saqlab qolgan boʻlsa-da, tarixiy tahlillar vaziyat yanada yomonlashishi mumkinligidan dalolat bermoqda. BoJ foiz stavkalarini oshirganidan keyingi 30 kunlik muddatda Bitcoin oʻrtacha 5,74 foizga qiymat yoʻqotgan.

Xususan, 2024-yil mart oyidagi stavka oshirilishidan soʻng BTC 5,59 foizga, iyul oyida esa 10,89 foizga tushib ketgan edi. Hatto 2025-yil yanvaridagi qarordan soʻng narxlar 14,77 foizgacha pasaygan. Faqatgina 2025-yil dekabrida narxlarning 8,31 foizga koʻtarilishi kuzatilgan, biroq tahlilchilar buni bozorning haddan tashqari sotib yuborilgani bilan izohlashmoqda.

Kriptovalyuta bozori uchun prognozlar

Hozirgi 66 500 dollar atrofidagi narxdan kelib chiqib, oʻrtacha 5,74 foizlik pasayish prognoz qilinsa, Bitcoin 62 700 dollargacha tushishi mumkin. Agar iyul oyidagi kabi keskinroq korreksiya yuz bersa, narx 59 200 dollarga, yanvar oyidagi ssenariy takrorlansa esa 56 700 dollargacha pasayishi ehtimoli bor.

Kripto-tahlilchi Gerla tomonidan taqdim etilgan grafiklar shuni koʻrsatadiki, Yaponiya bankining qarorlaridan keyingi umumiy pasayish bosqichlari yanada ogʻriqli boʻlishi mumkin. Baʼzi holatlarda Bitcoin oʻz qiymatining 26 foizidan 38 foizigacha yoʻqotgan. Bu esa investorlarni ehtiyotkor boʻlishga va global makroiqtisodiy oʻzgarishlarni diqqat bilan kuzatishga undaydi.

Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ushbu global tebranishlar muhim ahamiyatga ega, chunki Bitcoin narxining pasayishi odatda butun altkoinlar bozoriga, jumladan Ethereum va Solana kabi aktivlarga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor 59 000 – 62 000 dollar oraligʻidagi talab zonasini saqlab qolish-qolmasligi asosiy diqqat markazida boʻlib turibdi.

BitcoinYaponiyaKriptovalyutaIqtisodiyotBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiSolana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiBugun, 11:55BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinBugun, 10:31Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda