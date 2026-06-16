Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuv

·0·Iqtisodiyot
Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuv

Blockcheyn texnologiyalari va raqamli toʻlovlar sohasida dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Ripple Afrikaning eng yirik fintex giganti — Flutterwave kompaniyasining aksiyadoriga aylandi. Ushbu sarmoyaviy kelishuv qitʼada transchegaraviy pul oʻtkazmalarini tubdan isloh qilish va kriptovalyuta yechimlarini kengaytirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, Flutterwave bosh direktori Olugbenga Agboola ushbu investitsiya ortidan kompaniyaning umumiy qiymati 3,3 milliard dollarga yetganini tasdiqladi. Ripple mazkur bitim orqali Flutterwave boshqaruvida ulushga ega boʻldi, biroq u kompaniya egasi emas, balki strategik aksiyador sifatida faoliyat yuritadi. Bu hamkorlik Ripple uchun Afrikaning jadal rivojlanayotgan toʻlov ekotizimiga kirish imkonini beradi.

Texnologik integratsiya va yangi imkoniyatlar

Kelishuv doirasida Flutterwave oʻz infratuzilmasiga Ripple tomonidan ishlab chiqilgan RLUSD stablecoin birligini, Ripple Payments tizimini va XRP Ledger texnologiyasini integratsiya qiladi. Bu yangilik Afrika boʻylab xalqaro pul oʻtkazmalarini hozirgidan koʻra tezroq va bir necha barobar arzonroq amalga oshirish imkonini beradi. Hozirda Flutterwave qitʼaning 35 ta davlatida faoliyat yuritib, raqamli aktivlar xizmatini kengaytirmoqda.

Afrika qitʼasi bugungi kunda dunyodagi eng qimmat pul oʻtkazmalari bozorlaridan biri hisoblanadi. World Bank maʼlumotlariga koʻra, Sahroi Kabirdan janubdagi mamlakatlarga 200 dollar miqdoridagi mablagʻni yuborish uchun oʻrtacha 13 dollardan 17 dollargacha komissiya toʻlanadi. Blockcheyn va stablecoin texnologiyalari esa bu xarajatni 0,50 dollardan 2 dollargacha tushirish imkoniyatini beradi.

Kriptovalyuta qabul qilinishining oʻsishi

Chainalysis hisobotiga koʻra, Sahroi Kabirdan janubdagi Afrika mintaqasida kriptovalyutalardan foydalanish bir yil ichida 52 foizga oshgan. Bir yil davomida mintaqada 205 milliard dollardan ortiq on-chain tranzaksiyalar qayd etilgan boʻlib, bu hududni dunyodagi uchinchi eng tez rivojlanayotgan kripto-bozorga aylantirdi. Ayniqsa, inflyatsiyadan himoyalanish va arzon oʻtkazmalar uchun USDt va USDC kabi stablecoin birliklariga talab yuqori.

Ripple kompaniyasining ushbu qadami uning mintaqadagi kengayish strategiyasining bir qismidir. Oʻtgan yilning oktyabr oyida kompaniya Janubiy Afrikaning Absa Bank moliya muassasasi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi. Endilikda Flutterwave bilan hamkorlik ushbu pozitsiyalarni yanada mustahkamlaydi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, anʼanaviy bank tizimi yetarli darajada rivojlanmagan Afrika mamlakatlarida Ripple kabi yirik texnologik oʻyinchilarning kirib kelishi iqtisodiy faollikni oshiradi. Bu nafaqat yirik biznes subyektlari, balki xorijdan oilasiga pul yuboruvchi oddiy fuqarolar uchun ham moliyaviy qulayliklar yaratadi.

RippleFlutterwaveAfrikaKriptovalyutaFintex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBugun, 14:36Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaYaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaBugun, 12:33Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiSolana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiBugun, 11:55BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda