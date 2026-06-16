Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuv
Blockcheyn texnologiyalari va raqamli toʻlovlar sohasida dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Ripple Afrikaning eng yirik fintex giganti — Flutterwave kompaniyasining aksiyadoriga aylandi. Ushbu sarmoyaviy kelishuv qitʼada transchegaraviy pul oʻtkazmalarini tubdan isloh qilish va kriptovalyuta yechimlarini kengaytirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining xabar berishicha, Flutterwave bosh direktori Olugbenga Agboola ushbu investitsiya ortidan kompaniyaning umumiy qiymati 3,3 milliard dollarga yetganini tasdiqladi. Ripple mazkur bitim orqali Flutterwave boshqaruvida ulushga ega boʻldi, biroq u kompaniya egasi emas, balki strategik aksiyador sifatida faoliyat yuritadi. Bu hamkorlik Ripple uchun Afrikaning jadal rivojlanayotgan toʻlov ekotizimiga kirish imkonini beradi.
Texnologik integratsiya va yangi imkoniyatlarKelishuv doirasida Flutterwave oʻz infratuzilmasiga Ripple tomonidan ishlab chiqilgan RLUSD stablecoin birligini, Ripple Payments tizimini va XRP Ledger texnologiyasini integratsiya qiladi. Bu yangilik Afrika boʻylab xalqaro pul oʻtkazmalarini hozirgidan koʻra tezroq va bir necha barobar arzonroq amalga oshirish imkonini beradi. Hozirda Flutterwave qitʼaning 35 ta davlatida faoliyat yuritib, raqamli aktivlar xizmatini kengaytirmoqda.
Afrika qitʼasi bugungi kunda dunyodagi eng qimmat pul oʻtkazmalari bozorlaridan biri hisoblanadi. World Bank maʼlumotlariga koʻra, Sahroi Kabirdan janubdagi mamlakatlarga 200 dollar miqdoridagi mablagʻni yuborish uchun oʻrtacha 13 dollardan 17 dollargacha komissiya toʻlanadi. Blockcheyn va stablecoin texnologiyalari esa bu xarajatni 0,50 dollardan 2 dollargacha tushirish imkoniyatini beradi.
Kriptovalyuta qabul qilinishining oʻsishiChainalysis hisobotiga koʻra, Sahroi Kabirdan janubdagi Afrika mintaqasida kriptovalyutalardan foydalanish bir yil ichida 52 foizga oshgan. Bir yil davomida mintaqada 205 milliard dollardan ortiq on-chain tranzaksiyalar qayd etilgan boʻlib, bu hududni dunyodagi uchinchi eng tez rivojlanayotgan kripto-bozorga aylantirdi. Ayniqsa, inflyatsiyadan himoyalanish va arzon oʻtkazmalar uchun USDt va USDC kabi stablecoin birliklariga talab yuqori.
Ripple kompaniyasining ushbu qadami uning mintaqadagi kengayish strategiyasining bir qismidir. Oʻtgan yilning oktyabr oyida kompaniya Janubiy Afrikaning Absa Bank moliya muassasasi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi. Endilikda Flutterwave bilan hamkorlik ushbu pozitsiyalarni yanada mustahkamlaydi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, anʼanaviy bank tizimi yetarli darajada rivojlanmagan Afrika mamlakatlarida Ripple kabi yirik texnologik oʻyinchilarning kirib kelishi iqtisodiy faollikni oshiradi. Bu nafaqat yirik biznes subyektlari, balki xorijdan oilasiga pul yuboruvchi oddiy fuqarolar uchun ham moliyaviy qulayliklar yaratadi.
…