State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdi

·10·Iqtisodiyot
State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdi

Dunyoning eng yirik aktiv boshqaruvchilaridan biri boʻlgan State Street korporatsiyasi stablecoin (barqaror kriptovalyuta) emitentlari uchun moʻljallangan yangi pul bozori fondini taqdim etdi. Ushbu qadam AQSHning GENIUS Act qonunchiligi doirasida amalga oshirilgan boʻlib, raqamli aktivlar bozorini tartibga solish va ularning zaxiralarini xavfsiz boshqarishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi fond Rule 2a-7 qoidalariga muvofiq davlat pul bozori instrumenti sifatida shakllantirilgan. U asosan stablecoinlarni qoʻllab-quvvatlash uchun ishlatiladigan aktivlarga, jumladan, AQSH hukumati qimmatli qogʻozlari va REPO bitimlariga sarmoya kiritadi. Loyihaning ilk investorlari qatorida State Street Bank bilan birga Anchorage Digital federal kriptobanki ham joy olgan.

GENIUS Act va huquqiy tartibga solish

Mazkur moliyaviy mahsulot 2025-yil 18-iyulda imzolangan GENIUS Act qonunida belgilangan zaxira talablariga toʻliq javob beradi. Ushbu qonun AQSH tarixida toʻlov stablecoinlari uchun birinchi federal tartibga solish tizimini yaratdi. State Street vakillarining taʼkidlashicha, yangi fond aynan qonuniy talablarga muvofiq zaxiralarni saqlash va boshqarishni osonlashtirish uchun ishlab chiqilgan.

State Street Investment Management hozirda 5 trillion dollardan ortiq aktivlarni boshqaradi va jahon moliya bozoridagi eng nufuzli ishtirokchilardan biri sanaladi. Kompaniya avvalroq Galaxy Digital bilan hamkorlikda SWEEP deb nomlangan tokenizatsiya qilingan likvidlik mahsulotini ham ishga tushirgan edi. Bu esa anʼanaviy moliya gigantlarining blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Raqobat va bozor istiqbollari

GENIUS Act qabul qilingandan soʻng, yirik moliya institutlari stablecoin zaxiralarini boshqarish boʻyicha mahsulotlar yaratishda oʻzaro poyga boshladi. Masalan, JPMorgan banki JLTXX tokenizatsiya qilingan fondini ishga tushirgan boʻlsa, Morgan Stanley oʻzining Stablecoin Reserves Portfolio loyihasini taqdim etdi. Shuningdek, Coinbase birjasi ham ProShares tomonidan tashkil etilgan GENIUS Money Market ETF fondiga sarmoya kiritganini maʼlum qildi.

DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, stablecoinlar bozori GENIUS Act imzolangan davrdagi 260 milliard dollardan hozirgi kunda 315 milliard dollargacha oʻsdi. Citi tahlilchilari esa 2030-yilga borib global stablecoin emissiyasi 1,9 trillion dollardan 4 trillion dollargacha yetishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Bu kabi oʻsish surʼatlari State Street kabi kompaniyalar uchun ulkan daromad manbai boʻlishi kutilmoqda.

Hozirda bozordagi eng yirik oʻyinchi boʻlgan Tether (USDT) kompaniyasi ham oʻz zaxiralarining katta qismini AQSH gʻaznachilik veksellarida saqlamoqda. 2026-yil mart oyi hisobotiga koʻra, kompaniya 191,8 milliard dollarlik aktivlarga ega. State Street tomonidan taklif etilayotgan yangi yechimlar esa kelajakda boshqa emitentlar uchun ham ishonchli va qonuniy zaxira saqlash maydoniga aylanishi mumkin.

State StreetStablecoinKriptovalyutaInvestitsiyaGENIUS Act
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrBugun, 17:15Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiBugun, 16:53Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvRipple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvBugun, 16:13Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBugun, 14:36Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaYaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaBugun, 12:33Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda