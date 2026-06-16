State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdi
Dunyoning eng yirik aktiv boshqaruvchilaridan biri boʻlgan State Street korporatsiyasi stablecoin (barqaror kriptovalyuta) emitentlari uchun moʻljallangan yangi pul bozori fondini taqdim etdi. Ushbu qadam AQSHning GENIUS Act qonunchiligi doirasida amalga oshirilgan boʻlib, raqamli aktivlar bozorini tartibga solish va ularning zaxiralarini xavfsiz boshqarishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi fond Rule 2a-7 qoidalariga muvofiq davlat pul bozori instrumenti sifatida shakllantirilgan. U asosan stablecoinlarni qoʻllab-quvvatlash uchun ishlatiladigan aktivlarga, jumladan, AQSH hukumati qimmatli qogʻozlari va REPO bitimlariga sarmoya kiritadi. Loyihaning ilk investorlari qatorida State Street Bank bilan birga Anchorage Digital federal kriptobanki ham joy olgan.
GENIUS Act va huquqiy tartibga solishMazkur moliyaviy mahsulot 2025-yil 18-iyulda imzolangan GENIUS Act qonunida belgilangan zaxira talablariga toʻliq javob beradi. Ushbu qonun AQSH tarixida toʻlov stablecoinlari uchun birinchi federal tartibga solish tizimini yaratdi. State Street vakillarining taʼkidlashicha, yangi fond aynan qonuniy talablarga muvofiq zaxiralarni saqlash va boshqarishni osonlashtirish uchun ishlab chiqilgan.
State Street Investment Management hozirda 5 trillion dollardan ortiq aktivlarni boshqaradi va jahon moliya bozoridagi eng nufuzli ishtirokchilardan biri sanaladi. Kompaniya avvalroq Galaxy Digital bilan hamkorlikda SWEEP deb nomlangan tokenizatsiya qilingan likvidlik mahsulotini ham ishga tushirgan edi. Bu esa anʼanaviy moliya gigantlarining blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi.
Raqobat va bozor istiqbollariGENIUS Act qabul qilingandan soʻng, yirik moliya institutlari stablecoin zaxiralarini boshqarish boʻyicha mahsulotlar yaratishda oʻzaro poyga boshladi. Masalan, JPMorgan banki JLTXX tokenizatsiya qilingan fondini ishga tushirgan boʻlsa, Morgan Stanley oʻzining Stablecoin Reserves Portfolio loyihasini taqdim etdi. Shuningdek, Coinbase birjasi ham ProShares tomonidan tashkil etilgan GENIUS Money Market ETF fondiga sarmoya kiritganini maʼlum qildi.
DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, stablecoinlar bozori GENIUS Act imzolangan davrdagi 260 milliard dollardan hozirgi kunda 315 milliard dollargacha oʻsdi. Citi tahlilchilari esa 2030-yilga borib global stablecoin emissiyasi 1,9 trillion dollardan 4 trillion dollargacha yetishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Bu kabi oʻsish surʼatlari State Street kabi kompaniyalar uchun ulkan daromad manbai boʻlishi kutilmoqda.
Hozirda bozordagi eng yirik oʻyinchi boʻlgan Tether (USDT) kompaniyasi ham oʻz zaxiralarining katta qismini AQSH gʻaznachilik veksellarida saqlamoqda. 2026-yil mart oyi hisobotiga koʻra, kompaniya 191,8 milliard dollarlik aktivlarga ega. State Street tomonidan taklif etilayotgan yangi yechimlar esa kelajakda boshqa emitentlar uchun ham ishonchli va qonuniy zaxira saqlash maydoniga aylanishi mumkin.
…