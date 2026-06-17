Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi

·12·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi

Kriptovalyuta bozorining asosiy aktivi boʻlgan Bitcoin (BTC) hozirda tarixiy jihatdan uzoq muddatli jamgʻarish zonalari bilan mos keladigan past xavf darajasiga yaqinlashmoqda. Tahliliy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, bozor ishtirokchilari narxlarning pasayishidan foydalanib, faol ravishda tangalarni oʻz hamyonlariga yigʻishni boshlaganlar. Bu holat investorlar orasida yaqin orada bozorning qayta tiklanishiga boʻlgan ishonch ortayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

CryptoQuant maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin uchun Sharpe koeffitsiyenti (daromadlilikning oʻzgaruvchanlikka nisbati) -20 darajasigacha tushgan. Ushbu koʻrsatkich 2015-yildan beri har bir "ayiq" bozori (narxlar tushishi davri) davomida eng pastki nuqtalarni belgilab bergan muhim chegara hisoblanadi. Sharpe koeffitsiyentining bunday darajaga tushishi, odatda, aktivning haddan tashqari sotib yuborilgani va narxning oʻsish potentsiali yuqori ekanligini anglatadi.

Tarixiy takrorlanish va jamgʻarish bosqichi

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, Sharpe koeffitsiyenti -20 dan pastga tushgan davrlar har doim yirik tiklanishlardan oldin sodir boʻlgan. Masalan, 2015-yilning yanvaridan iyunigacha ushbu koʻrsatkich past darajada saqlanib qolgan va shundan soʻng Bitcoin uzoq muddatli oʻsish fazasiga kirgan. Shunga oʻxshash holatlar 2018-2019 va 2022-2023 yillardagi inqirozli davrlarda ham kuzatilgan boʻlib, har safar bu koʻrsatkich bozorning "tubiga" yetganidan darak bergan.

Hozirgi vaqtda on-chain (blokcheyn ichidagi) maʼlumotlar ham ushbu nazariyani tasdiqlamoqda. Birjalardagi Bitcoin zaxiralari fevral oyidagi 2,79 milliondan 2,71 million BTCgacha kamaydi. Bu shuni anglatadiki, investorlar oʻz aktivlarini birjalardan shaxsiy hamyonlarga olib chiqib ketishmoqda va ularni sotish niyatida emaslar. Birjalarda taklifning kamayishi, odatda, talab oshgan taqdirda narxning keskin koʻtarilishiga zamin yaratadi.

Investorlar faolligi va texnik koʻrsatkichlar

Iyun oyining dastlabki ikki haftasida jamgʻaruvchi manzillar (accumulator addresses) tomonidan talab keskin oshdi. Ushbu turdagi hamyonlar 1-iyundan 14-iyungacha boʻlgan qisqa muddatda 125 000 BTCni oʻzlashtirgan. Taqqoslash uchun, iyun oyining boshida bu koʻrsatkich 115 000 BTCni tashkil etgan boʻlsa, oy oʻrtasiga kelib talab ikki baravardan koʻproqqa oshib, 240 000 BTCga yetgan.

  • Birjalardagi Bitcoin zaxiralari soʻnggi ikki haftada 12 000 taga kamaydi.
  • Jamgʻaruvchi hamyonlar oʻz balanslarini rekord darajada toʻldirmoqda.
  • Sharpe koeffitsiyenti oʻn yillik eng past koʻrsatkichlar darajasida.
Texnik tahlil nuqtai nazaridan, Bitcoin hozirda oʻzining 100 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichidan (SMA) pastda savdo qilinmoqda. Hozirda ushbu chiziq 88 466 dollar atrofida joylashgan. Tarixiy maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, Bitcoin ushbu koʻrsatkichdan pastda uzoq vaqt qolib ketishi mumkin, ammo uni qayta zabt etish har doim yangi rekord darajalarga olib kelgan. Masalan, 2013-yilgi choʻqqidan soʻng BTC 378 kun davomida ushbu chiziqdan pastda konsolidatsiya qilingan edi.

Oʻzbekistonlik kripto-investorlar uchun ham ushbu global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Bozorning hozirgi holati uzoq muddatli investitsiya strategiyasini afzal koʻruvchilar uchun qulay imkoniyat sifatida baholanmoqda. Biroq, kriptovalyuta bozori yuqori darajadagi oʻzgaruvchanlikka ega ekanligini va har qanday tahlil faqat ehtimollarga asoslanishini unutmaslik lozim.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBozor Tahlili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiKecha, 16:59Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiKecha, 16:53Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvRipple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda