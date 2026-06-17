Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi
Kriptovalyuta bozorining asosiy aktivi boʻlgan Bitcoin (BTC) hozirda tarixiy jihatdan uzoq muddatli jamgʻarish zonalari bilan mos keladigan past xavf darajasiga yaqinlashmoqda. Tahliliy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, bozor ishtirokchilari narxlarning pasayishidan foydalanib, faol ravishda tangalarni oʻz hamyonlariga yigʻishni boshlaganlar. Bu holat investorlar orasida yaqin orada bozorning qayta tiklanishiga boʻlgan ishonch ortayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
CryptoQuant maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin uchun Sharpe koeffitsiyenti (daromadlilikning oʻzgaruvchanlikka nisbati) -20 darajasigacha tushgan. Ushbu koʻrsatkich 2015-yildan beri har bir "ayiq" bozori (narxlar tushishi davri) davomida eng pastki nuqtalarni belgilab bergan muhim chegara hisoblanadi. Sharpe koeffitsiyentining bunday darajaga tushishi, odatda, aktivning haddan tashqari sotib yuborilgani va narxning oʻsish potentsiali yuqori ekanligini anglatadi.
Tarixiy takrorlanish va jamgʻarish bosqichiTarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, Sharpe koeffitsiyenti -20 dan pastga tushgan davrlar har doim yirik tiklanishlardan oldin sodir boʻlgan. Masalan, 2015-yilning yanvaridan iyunigacha ushbu koʻrsatkich past darajada saqlanib qolgan va shundan soʻng Bitcoin uzoq muddatli oʻsish fazasiga kirgan. Shunga oʻxshash holatlar 2018-2019 va 2022-2023 yillardagi inqirozli davrlarda ham kuzatilgan boʻlib, har safar bu koʻrsatkich bozorning "tubiga" yetganidan darak bergan.
Hozirgi vaqtda on-chain (blokcheyn ichidagi) maʼlumotlar ham ushbu nazariyani tasdiqlamoqda. Birjalardagi Bitcoin zaxiralari fevral oyidagi 2,79 milliondan 2,71 million BTCgacha kamaydi. Bu shuni anglatadiki, investorlar oʻz aktivlarini birjalardan shaxsiy hamyonlarga olib chiqib ketishmoqda va ularni sotish niyatida emaslar. Birjalarda taklifning kamayishi, odatda, talab oshgan taqdirda narxning keskin koʻtarilishiga zamin yaratadi.
Investorlar faolligi va texnik koʻrsatkichlarIyun oyining dastlabki ikki haftasida jamgʻaruvchi manzillar (accumulator addresses) tomonidan talab keskin oshdi. Ushbu turdagi hamyonlar 1-iyundan 14-iyungacha boʻlgan qisqa muddatda 125 000 BTCni oʻzlashtirgan. Taqqoslash uchun, iyun oyining boshida bu koʻrsatkich 115 000 BTCni tashkil etgan boʻlsa, oy oʻrtasiga kelib talab ikki baravardan koʻproqqa oshib, 240 000 BTCga yetgan.
- Birjalardagi Bitcoin zaxiralari soʻnggi ikki haftada 12 000 taga kamaydi.
- Jamgʻaruvchi hamyonlar oʻz balanslarini rekord darajada toʻldirmoqda.
- Sharpe koeffitsiyenti oʻn yillik eng past koʻrsatkichlar darajasida.
Oʻzbekistonlik kripto-investorlar uchun ham ushbu global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Bozorning hozirgi holati uzoq muddatli investitsiya strategiyasini afzal koʻruvchilar uchun qulay imkoniyat sifatida baholanmoqda. Biroq, kriptovalyuta bozori yuqori darajadagi oʻzgaruvchanlikka ega ekanligini va har qanday tahlil faqat ehtimollarga asoslanishini unutmaslik lozim.
…