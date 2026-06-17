Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?
Global moliya bozorlarida kutilmagan oʻzgarishlar kuzatilmoqda. AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan Eron bilan oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha erishilgan kelishuv eʼlon qilingach, Bitcoin (BTC) narxi keskin koʻtarilib, 67 000 dollarlik koʻrsatkichdan yuqoriga chiqdi. Ushbu geosiyosiy yumshash fonida Brent neft narxi soʻnggi 100 kunlik eng past darajaga tushgan boʻlsa, Nasdaq indeksi 3 foizga oʻsdi. Biroq, kriptovalyuta tahlilchilari ushbu oʻsish barqarorligiga shubha bilan qaramoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi qisqa muddatli optimizm bozorni harakatga keltirgan boʻlsa-da, derivativlar bozori koʻrsatkichlari treyderlar orasida skeptitsizm yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Koʻpchilik ekspertlar ushbu sakrashni "buqa tuzogʻi" (bull trap) boʻlishi mumkinligidan xavotirda. Kelishuvning yakuniy muddatlari va yuk tashish kompaniyalari uchun aniq operatsion tafsilotlar yoʻqligi ehtiyotkorlikni oshirmoqda.
Fyuchers va opsionlar bozoridagi vaziyatBitcoin fyucherslari boʻyicha yillik mukofot (basis rate) dushanba kuni 2 foiz darajasida qayd etildi. Bu koʻrsatkich soʻnggi uch oy davomida neytral hisoblangan 4 foizlik chegaradan oʻta olmayapti, bu esa bozorda leverajli (qarz mablagʻlari hisobiga) uzoq muddatli pozitsiyalarga talab pastligini anglatadi. Shunga qaramay, narxning 4 foizlik kutilmagan sakrashi short-sellerlarni (narx tushishiga tikkanlar) gʻofil qoldirdi va 210 million dollarlik likvidatsiyaga sabab boʻldi.
Opsionlar bozorida ham buqalarning ishonchi past ekanligi sezilmoqda. Bitcoin put (sotish) opsionlari call (sotib olish) vositalariga nisbatan 16 foizlik premium bilan savdo qilinmoqda. Bu treyderlar narxning pasayish xavfidan himoyalanishga koʻproq intilayotganini va bozorning pastga qarab ketishidan qoʻrqayotganini anglatuvchi aniq ogohlantirish signalidir.
SpaceX IPOsi va institutsional talabKripto bozordagi ehtiyotkorlikka qaramay, anʼanaviy fond bozorida sunʼiy intelekt va koinot texnologiyalari sektori SpaceX kompaniyasining tarixiy IPOsi ortidan katta turtki oldi. Elon Musk asos solgan kompaniya 75 milliard dollar jalb qilib, oʻz qiymatini 2,1 trillion dollarga yetkazdi. SPCX aksiyalari dushanba kuni 14 foizga qimmatlashdi.
Bitcoin uchun ijobiy omillardan biri shundaki, SpaceX oʻz balansida 18 712 dona Bitcoin saqlamoqda. Shuningdek, AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETFlariga juma kuni 86 million dollarlik sof sarmoya oqib keldi. Garchi bu ijobiy koʻrsatkich boʻlsa-da, u 5-iyundan beri kuzatilgan 730 million dollarlik chiqib ketishni qoplash uchun hali yetarli emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin narxi geosiyosiy xabarlar fonida oʻsgan boʻlsa-da, institutsional investorlar va yirik treyderlar yanada mustahkamroq tasdiqlarni kutmoqda. Eron bilan tuzilgan kelishuvning hozircha faqat ikki oylik oynani qamrab olishi va yuk tashish toʻlovlari boʻyicha ziddiyatli daʼvolar bozor ishtirokchilarini hushyorlikka chorlamoqda.
…