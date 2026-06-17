Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?

Global moliya bozorlarida kutilmagan oʻzgarishlar kuzatilmoqda. AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan Eron bilan oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha erishilgan kelishuv eʼlon qilingach, Bitcoin (BTC) narxi keskin koʻtarilib, 67 000 dollarlik koʻrsatkichdan yuqoriga chiqdi. Ushbu geosiyosiy yumshash fonida Brent neft narxi soʻnggi 100 kunlik eng past darajaga tushgan boʻlsa, Nasdaq indeksi 3 foizga oʻsdi. Biroq, kriptovalyuta tahlilchilari ushbu oʻsish barqarorligiga shubha bilan qaramoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi qisqa muddatli optimizm bozorni harakatga keltirgan boʻlsa-da, derivativlar bozori koʻrsatkichlari treyderlar orasida skeptitsizm yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Koʻpchilik ekspertlar ushbu sakrashni "buqa tuzogʻi" (bull trap) boʻlishi mumkinligidan xavotirda. Kelishuvning yakuniy muddatlari va yuk tashish kompaniyalari uchun aniq operatsion tafsilotlar yoʻqligi ehtiyotkorlikni oshirmoqda.

Fyuchers va opsionlar bozoridagi vaziyat

Bitcoin fyucherslari boʻyicha yillik mukofot (basis rate) dushanba kuni 2 foiz darajasida qayd etildi. Bu koʻrsatkich soʻnggi uch oy davomida neytral hisoblangan 4 foizlik chegaradan oʻta olmayapti, bu esa bozorda leverajli (qarz mablagʻlari hisobiga) uzoq muddatli pozitsiyalarga talab pastligini anglatadi. Shunga qaramay, narxning 4 foizlik kutilmagan sakrashi short-sellerlarni (narx tushishiga tikkanlar) gʻofil qoldirdi va 210 million dollarlik likvidatsiyaga sabab boʻldi.

Opsionlar bozorida ham buqalarning ishonchi past ekanligi sezilmoqda. Bitcoin put (sotish) opsionlari call (sotib olish) vositalariga nisbatan 16 foizlik premium bilan savdo qilinmoqda. Bu treyderlar narxning pasayish xavfidan himoyalanishga koʻproq intilayotganini va bozorning pastga qarab ketishidan qoʻrqayotganini anglatuvchi aniq ogohlantirish signalidir.

SpaceX IPOsi va institutsional talab

Kripto bozordagi ehtiyotkorlikka qaramay, anʼanaviy fond bozorida sunʼiy intelekt va koinot texnologiyalari sektori SpaceX kompaniyasining tarixiy IPOsi ortidan katta turtki oldi. Elon Musk asos solgan kompaniya 75 milliard dollar jalb qilib, oʻz qiymatini 2,1 trillion dollarga yetkazdi. SPCX aksiyalari dushanba kuni 14 foizga qimmatlashdi.

Bitcoin uchun ijobiy omillardan biri shundaki, SpaceX oʻz balansida 18 712 dona Bitcoin saqlamoqda. Shuningdek, AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETFlariga juma kuni 86 million dollarlik sof sarmoya oqib keldi. Garchi bu ijobiy koʻrsatkich boʻlsa-da, u 5-iyundan beri kuzatilgan 730 million dollarlik chiqib ketishni qoplash uchun hali yetarli emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin narxi geosiyosiy xabarlar fonida oʻsgan boʻlsa-da, institutsional investorlar va yirik treyderlar yanada mustahkamroq tasdiqlarni kutmoqda. Eron bilan tuzilgan kelishuvning hozircha faqat ikki oylik oynani qamrab olishi va yuk tashish toʻlovlari boʻyicha ziddiyatli daʼvolar bozor ishtirokchilarini hushyorlikka chorlamoqda.

BitcoinKriptovalyutaSpaceXElon MuskInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 19:56AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiKecha, 16:59Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda