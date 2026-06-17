AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqda
AQSH Kongressining bir guruh senatorlari Gʻaznachilik departamentini GENIUS Act qonunini amalga oshirishda shtat hukumatlarining vakolatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Respublikachi senator Cynthia Lummis boshchiligidagi ikki partiyaviy guruh moliya vaziri Scott Bessentga yoʻllagan maktubida stabilkoin emitentlarini nazorat qilishda mahalliy hokimiyat organlarining roli muhimligini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu tashabbus raqamli aktivlar bozorini markazlashgan va mahalliy darajada tartibga solish oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan. Senatorlarning fikricha, GENIUS Act doirasida shtatlarga oʻz hududlaridagi kriptovalyuta kompaniyalarini mustaqil boshqarish imkoniyati berilishi kerak. Bu esa AQSH moliya tizimidagi anʼanaviy ikki bosqichli bank nazorati tamoyillariga mos keladi.
GENIUS Act qonuniga koʻra, bozor qiymati 10 milliard dollardan kam boʻlgan stabilkoin emitentlari, agar tegishli shtatda federal qonunchilikka oʻxshash qoidalar mavjud boʻlsa, shtat organlari tomonidan tartibga solinishi mumkin. Bu qoida kichikroq loyihalar uchun federal byurokratiyani kamaytirish va innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi.
Bozordagi yirik ishtirokchilar va yangi qoidalarCoinGecko maʼlumotlariga koʻra, hozirda faqat uchta yirik stabilkoin — Tether (USDt), USDC va USDS (sobiq DAI) kapitalizatsiyasi 10 milliard dollardan oshadi. Demak, qolgan barcha emitentlar shtat darajasidagi nazorat ostiga tushishi mumkin. Senatorlar Gʻaznachilikdan ushbu jarayonni amalga oshirishda aniq muddatlar va tartib-taomillarni belgilashni talab qilmoqda.
Maktubda qayd etilishicha, Gʻaznachilikning hozirgi takliflarida shtatlarni sertifikatlash jarayoni bir martalik imkoniyat sifatida talqin qilinishi xavfi bor. Bu esa kelajakda oʻz qonunchiligini yangilagan shtatlar uchun eshiklarni yopib qoʻyishi mumkin. Qonun chiqaruvchilar moslashuvchan sertifikatlash tizimini yaratish zarurligini uqtirishmoqda.
Prezident Donald Trump tomonidan iyul oyida imzolangan GENIUS Act stabilkoinlar bozorini qonuniy doiraga solishda muhim qadam boʻldi. Mazkur hujjat nafaqat emitentlarni tartibga soladi, balki noqonuniy pul aylanishiga qarshi kurash choralarini ham kuchaytiradi. Senatorlar Bill Hagerty, Kevin Cramer va Kirsten Gillibrand kabi siyosatchilar ham ushbu murojaatni qoʻllab-quvvatlagan.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun AQSHdagi ushbu qonunchilik oʻzgarishlari muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda stabilkoinlarni tartibga solishning aniq mexanizmlari ishlab chiqilishi, xalqaro moliya tizimida kriptovalyutalarning oʻrnini mustahkamlaydi va investorlar ishonchini oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, AQSH Gʻaznachiligi va shtatlar oʻrtasidagi vakolatlar taqsimoti yaqin oylarda kripto-bozorning huquqiy landshaftini belgilab beradi. Bu jarayon nafaqat AQSH ichki bozori, balki global Bitcoin va stabilkoin ekotizimiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi.
…