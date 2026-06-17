AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqda

·9·Iqtisodiyot
AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqda

AQSH Kongressining bir guruh senatorlari Gʻaznachilik departamentini GENIUS Act qonunini amalga oshirishda shtat hukumatlarining vakolatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Respublikachi senator Cynthia Lummis boshchiligidagi ikki partiyaviy guruh moliya vaziri Scott Bessentga yoʻllagan maktubida stabilkoin emitentlarini nazorat qilishda mahalliy hokimiyat organlarining roli muhimligini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu tashabbus raqamli aktivlar bozorini markazlashgan va mahalliy darajada tartibga solish oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan. Senatorlarning fikricha, GENIUS Act doirasida shtatlarga oʻz hududlaridagi kriptovalyuta kompaniyalarini mustaqil boshqarish imkoniyati berilishi kerak. Bu esa AQSH moliya tizimidagi anʼanaviy ikki bosqichli bank nazorati tamoyillariga mos keladi.

GENIUS Act qonuniga koʻra, bozor qiymati 10 milliard dollardan kam boʻlgan stabilkoin emitentlari, agar tegishli shtatda federal qonunchilikka oʻxshash qoidalar mavjud boʻlsa, shtat organlari tomonidan tartibga solinishi mumkin. Bu qoida kichikroq loyihalar uchun federal byurokratiyani kamaytirish va innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Bozordagi yirik ishtirokchilar va yangi qoidalar

CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, hozirda faqat uchta yirik stabilkoin — Tether (USDt), USDC va USDS (sobiq DAI) kapitalizatsiyasi 10 milliard dollardan oshadi. Demak, qolgan barcha emitentlar shtat darajasidagi nazorat ostiga tushishi mumkin. Senatorlar Gʻaznachilikdan ushbu jarayonni amalga oshirishda aniq muddatlar va tartib-taomillarni belgilashni talab qilmoqda.

Maktubda qayd etilishicha, Gʻaznachilikning hozirgi takliflarida shtatlarni sertifikatlash jarayoni bir martalik imkoniyat sifatida talqin qilinishi xavfi bor. Bu esa kelajakda oʻz qonunchiligini yangilagan shtatlar uchun eshiklarni yopib qoʻyishi mumkin. Qonun chiqaruvchilar moslashuvchan sertifikatlash tizimini yaratish zarurligini uqtirishmoqda.

Prezident Donald Trump tomonidan iyul oyida imzolangan GENIUS Act stabilkoinlar bozorini qonuniy doiraga solishda muhim qadam boʻldi. Mazkur hujjat nafaqat emitentlarni tartibga soladi, balki noqonuniy pul aylanishiga qarshi kurash choralarini ham kuchaytiradi. Senatorlar Bill Hagerty, Kevin Cramer va Kirsten Gillibrand kabi siyosatchilar ham ushbu murojaatni qoʻllab-quvvatlagan.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun AQSHdagi ushbu qonunchilik oʻzgarishlari muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda stabilkoinlarni tartibga solishning aniq mexanizmlari ishlab chiqilishi, xalqaro moliya tizimida kriptovalyutalarning oʻrnini mustahkamlaydi va investorlar ishonchini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, AQSH Gʻaznachiligi va shtatlar oʻrtasidagi vakolatlar taqsimoti yaqin oylarda kripto-bozorning huquqiy landshaftini belgilab beradi. Bu jarayon nafaqat AQSH ichki bozori, balki global Bitcoin va stabilkoin ekotizimiga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi.

BitcoinStabilkoinAQSHIqtisodiyotKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 19:56AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiKecha, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda