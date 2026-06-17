AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildi
AQSHning Illinoys shtati gubernatori JB Pritzker kriptovalyuta sanoati vakillarining keskin eʼtirozlariga qaramay, raqamli aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalar uchun yangi soliq turini koʻzda tutuvchi qonunni imzoladi. 55,9 milliard dollarlik shtat byudjetining bir qismi sifatida qabul qilingan ushbu hujjat kripto-tranzaksiyalar uchun 0,2 foizlik "privilege tax" (imtiyoz soligʻi) joriy etilishini belgilab berdi. Bu AQSH tarixida raqamli aktivlar foydalanuvchilari uchun daromad yoki foydadan qatʼi nazar qoʻllaniladigan birinchi shunday soliq tizimidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi tartibga koʻra, roʻyxatdan oʻtgan platformalarda amalga oshiriladigan barcha turdagi raqamli aktivlar harakati soliqqa tortiladi. Crypto Council for Innovation (CCI) kabi nufuzli tashkilotlar gubernatorni ushbu bandga veto qoʻyishga chaqirgan edi. Ularning fikricha, bunday chora Illinoys aholisi uchun asossiz moliyaviy yuk yuklaydi va shtatdagi texnologik innovatsiyalar rivojiga toʻsqinlik qiladi.
Sanoat vakillarining xavotirlari va oqibatlarCCI vakillari X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilgan bayonotda taʼkidlanishicha, ushbu soliq rejimi misli koʻrilmagan darajada adolatsizdir. Ekspertlarning fikricha, faqat texnologik xususiyatiga koʻra aktivlarni soliqqa tortish blokcheyn sohasida faoliyat yuritayotgan kompaniyalarni shtatni tark etishga majbur qilishi mumkin. BDO USA soliq firmasi tahliliga koʻra, mazkur qonun nafaqat mahalliy, balki ushbu shtatda mijozlariga ega boʻlgan boshqa hududlardagi kompaniyalarga ham taʼsir koʻrsatadi.
Bundan tashqari, shtatda faoliyat yurituvchi raqamli aktivlar brokerlari endilikda majburiy roʻyxatdan oʻtishlari va hisobot berishning yangi qoidalariga rioya qilishlari shart. Bu esa kichik va oʻrta biznes subyektlari uchun qoʻshimcha maʼmuriy toʻsiqlarni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Mazkur tartib 2027-moliya yili byudjetining tarkibiy qismi sifatida kuchga kiradi.
Global va milliy kontekstHozirda AQSH Kongressi kriptovalyutalar uchun yagona milliy soliq tizimi ustida ishlamoqda. Shuningdek, soha vakillari federal darajadagi Digital Assets and Consumer Protection Act (DACPA) qoidalariga moslashish jarayonini boshidan kechirmoqda. Bunday sharoitda Illinoys shtatining alohida soliq joriy etishi investorlar va foydalanuvchilar orasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi tabiiy.
A16z Crypto kompaniyasining siyosiy masalalar boʻyicha rahbari Miles Jennings ushbu qonunni AQSHdagi "kriptovalyutalarga qarshi eng keskin choralardan biri" deb atadi. Uning fikricha, moliya sektori jadal surʼatlar bilan blokcheyn texnologiyalariga oʻtayotgan bir paytda, bunday cheklovlar shtat iqtisodiyotini zamonaviy taraqqiyotdan uzib qoʻyishi mumkin.
Oʻzbekiston kabi raqamli aktivlar sohasi jadal tartibga solinayotgan mamlakatlar uchun ham AQSHning ushbu tajribasi oʻziga xos signal boʻlishi mumkin. Kriptovalyuta birjalari va maynerlar faoliyati qonuniy asosga keltirilayotgan bir paytda, soliq yukining ortishi koʻpincha kapitalning boshqa yurisdiksiyalarga oqib ketishiga sabab boʻladi. Illinoys misolida bu jarayon qanchalik samarali yoki zararli boʻlishini vaqt koʻrsatadi.
…