AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildi

·0·Iqtisodiyot
AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildi

AQSHning Illinoys shtati gubernatori JB Pritzker kriptovalyuta sanoati vakillarining keskin eʼtirozlariga qaramay, raqamli aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalar uchun yangi soliq turini koʻzda tutuvchi qonunni imzoladi. 55,9 milliard dollarlik shtat byudjetining bir qismi sifatida qabul qilingan ushbu hujjat kripto-tranzaksiyalar uchun 0,2 foizlik "privilege tax" (imtiyoz soligʻi) joriy etilishini belgilab berdi. Bu AQSH tarixida raqamli aktivlar foydalanuvchilari uchun daromad yoki foydadan qatʼi nazar qoʻllaniladigan birinchi shunday soliq tizimidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi tartibga koʻra, roʻyxatdan oʻtgan platformalarda amalga oshiriladigan barcha turdagi raqamli aktivlar harakati soliqqa tortiladi. Crypto Council for Innovation (CCI) kabi nufuzli tashkilotlar gubernatorni ushbu bandga veto qoʻyishga chaqirgan edi. Ularning fikricha, bunday chora Illinoys aholisi uchun asossiz moliyaviy yuk yuklaydi va shtatdagi texnologik innovatsiyalar rivojiga toʻsqinlik qiladi.

Sanoat vakillarining xavotirlari va oqibatlar

CCI vakillari X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilgan bayonotda taʼkidlanishicha, ushbu soliq rejimi misli koʻrilmagan darajada adolatsizdir. Ekspertlarning fikricha, faqat texnologik xususiyatiga koʻra aktivlarni soliqqa tortish blokcheyn sohasida faoliyat yuritayotgan kompaniyalarni shtatni tark etishga majbur qilishi mumkin. BDO USA soliq firmasi tahliliga koʻra, mazkur qonun nafaqat mahalliy, balki ushbu shtatda mijozlariga ega boʻlgan boshqa hududlardagi kompaniyalarga ham taʼsir koʻrsatadi.

Bundan tashqari, shtatda faoliyat yurituvchi raqamli aktivlar brokerlari endilikda majburiy roʻyxatdan oʻtishlari va hisobot berishning yangi qoidalariga rioya qilishlari shart. Bu esa kichik va oʻrta biznes subyektlari uchun qoʻshimcha maʼmuriy toʻsiqlarni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Mazkur tartib 2027-moliya yili byudjetining tarkibiy qismi sifatida kuchga kiradi.

Global va milliy kontekst

Hozirda AQSH Kongressi kriptovalyutalar uchun yagona milliy soliq tizimi ustida ishlamoqda. Shuningdek, soha vakillari federal darajadagi Digital Assets and Consumer Protection Act (DACPA) qoidalariga moslashish jarayonini boshidan kechirmoqda. Bunday sharoitda Illinoys shtatining alohida soliq joriy etishi investorlar va foydalanuvchilar orasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi tabiiy.

A16z Crypto kompaniyasining siyosiy masalalar boʻyicha rahbari Miles Jennings ushbu qonunni AQSHdagi "kriptovalyutalarga qarshi eng keskin choralardan biri" deb atadi. Uning fikricha, moliya sektori jadal surʼatlar bilan blokcheyn texnologiyalariga oʻtayotgan bir paytda, bunday cheklovlar shtat iqtisodiyotini zamonaviy taraqqiyotdan uzib qoʻyishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi raqamli aktivlar sohasi jadal tartibga solinayotgan mamlakatlar uchun ham AQSHning ushbu tajribasi oʻziga xos signal boʻlishi mumkin. Kriptovalyuta birjalari va maynerlar faoliyati qonuniy asosga keltirilayotgan bir paytda, soliq yukining ortishi koʻpincha kapitalning boshqa yurisdiksiyalarga oqib ketishiga sabab boʻladi. Illinoys misolida bu jarayon qanchalik samarali yoki zararli boʻlishini vaqt koʻrsatadi.

BitcoinKriptovalyutaAQSHSoliqBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 19:56AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda