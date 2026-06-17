18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Aloqabank — 12 010 so‘m.
• Hayotbank — 12 050 so‘m.
18 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 37–38 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Aloqabank — 12 010 so‘m.
• Infinbank — 12 010 so‘m.
• Asakabank — 12 010 so‘m.
• Turonbank — 12 010 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 12 050 so‘m.
• Asakabank — 12 060 so‘m.
• Davrbank — 12 060 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 060 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…