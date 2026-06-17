18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda

·27·Iqtisodiyot
18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda

18 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 37–38 so‘m atrofida oshishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

Aloqabank — 12 010 so‘m.
Infinbank — 12 010 so‘m.
Asakabank — 12 010 so‘m.
• Turonbank — 12 010 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Hayotbank — 12 050 so‘m.
• Asakabank — 12 060 so‘m.
• Davrbank — 12 060 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 060 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

AloqabankInfinbankAsakabankTuronbankHayotbank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 05:17AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiAQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiBugun, 04:59AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda