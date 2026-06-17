O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkin
Shavkat Mirziyoyev TIIF-2026 xalqaro investitsiya forumida so‘zga chiqib, O‘zbekistonga investitsiyalar oqimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshganini ta’kidladi.
Prezidentning ma’lum qilishicha, mamlakat so‘nggi besh yil davomida jami 123 milliard dollar investitsiya jalb qilgan.
Davlat rahbari O‘zbekiston teng huquqli va o‘zaro manfaatli hamkorlikka tayyor bo‘lgan investorlar uchun ochiq ekanini alohida qayd etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, jahon iqtisodiyotidagi o‘zgarishlar sharoitida investorlar huquq va erkinliklari kafolatlangan, istiqboli keng davlatlarga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda.
«To‘rt yil avval biz 2026 yil yakuni bilan yalpi ichki mahsulotni 100 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan edik.
Prognozlarga ko‘ra, bu yil yuqori sur’atlar bilan o‘sib borayotgan iqtisodiyotimiz hajmi 180 milliard dollardan oshadi», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Prezidentning ta’kidlashicha, iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan choralar iqtisodiyot o‘sishining muhim omillaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.
…