O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkin

·15·Iqtisodiyot
O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkin

Shavkat Mirziyoyev TIIF-2026 xalqaro investitsiya forumida so‘zga chiqib, O‘zbekistonga investitsiyalar oqimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshganini ta’kidladi.

Prezidentning ma’lum qilishicha, mamlakat so‘nggi besh yil davomida jami 123 milliard dollar investitsiya jalb qilgan.

Davlat rahbari O‘zbekiston teng huquqli va o‘zaro manfaatli hamkorlikka tayyor bo‘lgan investorlar uchun ochiq ekanini alohida qayd etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jahon iqtisodiyotidagi o‘zgarishlar sharoitida investorlar huquq va erkinliklari kafolatlangan, istiqboli keng davlatlarga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda.

«To‘rt yil avval biz 2026 yil yakuni bilan yalpi ichki mahsulotni 100 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan edik.

Prognozlarga ko‘ra, bu yil yuqori sur’atlar bilan o‘sib borayotgan iqtisodiyotimiz hajmi 180 milliard dollardan oshadi», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Prezidentning ta’kidlashicha, iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan choralar iqtisodiyot o‘sishining muhim omillaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiInvestorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiBugun, 07:3318 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 05:17AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiAQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiBugun, 04:59AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda