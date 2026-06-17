CoinMENA va Standard Chartered hamkorligi: BAAda kriptovalyuta bozori yangi bosqichga chiqmoqda

·14·Iqtisodiyot
CoinMENA va Standard Chartered hamkorligi: BAAda kriptovalyuta bozori yangi bosqichga chiqmoqda

Birlashgan Arab Amirliklarining (BAA) CoinMENA kriptovalyuta birjasi xalqaro bank giganti Standard Chartered bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Mazkur kelishuv mamlakatdagi raqamli aktivlar ekotizimini yanada mustahkamlash va mijozlar uchun fiat toʻlovlari infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu qadam BAAning global kripto-xab sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Cointelegraph nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv doirasida CoinMENA Standard Chartered bankining xizmatlaridan fiat mablagʻlarini kiritish va chiqarish (on- and off-ramps), mijozlar pul hisobvaraqlari hamda virtual hisoblar orqali tranzaksiyalarni boshqarishda foydalanadi. Bu hamkorlik birja operatsiyalarining shaffofligini oshirish va likvidlikni xalqaro kontragentlar bilan tezkor hisob-kitob qilish imkonini beradi.

Tartibga solish va institutsional ishonch

Standard Chartered bankining BAA, Yaqin Sharq va Pokiston boʻyicha bosh ijrochi direktori Rola Abu Mannehning taʼkidlashicha, BAA raqamli aktivlar uchun yetakchi tartibga soluvchi muhitni yaratishga muvaffaq boʻldi. Bu esa moliya institutlari va litsenziyalangan kompaniyalar oʻrtasida oʻzaro manfaatli hamkorlik uchun keng yoʻllar ochmoqda. Mazkur kelishuv mamlakatda raqamli aktivlar sektori yetilayotgani va unga institutsional investorlarning qiziqishi ortib borayotganining yorqin dalilidir.

CoinMENA asoschilari Dina Sam’an va Talal Tabbaa oʻz bayonotlarida sohaning kelajagi nafaqat texnologiyalarga, balki kuchli bank aloqalari, tartibga soluvchi meʼyorlar va operatsion asoslarga bogʻliqligini qayd etishdi. Ularning fikricha, anʼanaviy moliya tizimi bilan integratsiya foydalanuvchilarning kriptovalyutalarga boʻlgan ishonchini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Fintex sohasidagi yangi oʻyinchilar

Shu bilan birga, BAA moliya bozorida boshqa yirik oʻzgarishlar ham kuzatilmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, BAA Markaziy banki (CBUAE) Londonda joylashgan mashhur Revolut fintex kompaniyasining chakana toʻlov xizmatlari va mablagʻlarni saqlash litsenziyalari boʻyicha arizalarini maʼqullagan. Revolut oʻz xizmatlarini amirliklarda ishga tushirishdan oldin mahalliy texnologik va operatsion bazasini shakllantirishni rejalashtirmoqda.

Revolut mijozlari yaqin kelajakda koʻp valyutali hisoblar, jismoniy va virtual kartalar hamda ichki va xalqaro pul oʻtkazmalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda. Kompaniya, shuningdek, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasida, jumladan, Turkiya va Marokashda ham oʻz faoliyatini kengaytirishni koʻzda tutgan. Biroq, Revolut hozircha oʻzining mahalliy ilovasida raqamli aktivlar savdosi yoki staking xizmatlari mavjud boʻlishi haqida rasmiy maʼlumot bermadi.

BAAdagi ushbu jarayonlar mintaqaning nafaqat neft-gaz sektori, balki zamonaviy moliya texnologiyalari va kripto-iqtisodiyot markaziga aylanib borayotganini koʻrsatmoqda. Standard Chartered kabi anʼanaviy banklarning kripto-birjalar bilan hamkorligi va Revolut kabi fintex gigantlarining bozorga kirib kelishi, investorlar uchun xavfsiz va qonuniy infratuzilmani kafolatlaydi.

CoinMENAStandard CharteredBAAKriptovalyutaFintex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda