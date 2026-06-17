CoinMENA va Standard Chartered hamkorligi: BAAda kriptovalyuta bozori yangi bosqichga chiqmoqda
Birlashgan Arab Amirliklarining (BAA) CoinMENA kriptovalyuta birjasi xalqaro bank giganti Standard Chartered bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Mazkur kelishuv mamlakatdagi raqamli aktivlar ekotizimini yanada mustahkamlash va mijozlar uchun fiat toʻlovlari infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu qadam BAAning global kripto-xab sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Cointelegraph nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv doirasida CoinMENA Standard Chartered bankining xizmatlaridan fiat mablagʻlarini kiritish va chiqarish (on- and off-ramps), mijozlar pul hisobvaraqlari hamda virtual hisoblar orqali tranzaksiyalarni boshqarishda foydalanadi. Bu hamkorlik birja operatsiyalarining shaffofligini oshirish va likvidlikni xalqaro kontragentlar bilan tezkor hisob-kitob qilish imkonini beradi.
Tartibga solish va institutsional ishonchStandard Chartered bankining BAA, Yaqin Sharq va Pokiston boʻyicha bosh ijrochi direktori Rola Abu Mannehning taʼkidlashicha, BAA raqamli aktivlar uchun yetakchi tartibga soluvchi muhitni yaratishga muvaffaq boʻldi. Bu esa moliya institutlari va litsenziyalangan kompaniyalar oʻrtasida oʻzaro manfaatli hamkorlik uchun keng yoʻllar ochmoqda. Mazkur kelishuv mamlakatda raqamli aktivlar sektori yetilayotgani va unga institutsional investorlarning qiziqishi ortib borayotganining yorqin dalilidir.
CoinMENA asoschilari Dina Sam’an va Talal Tabbaa oʻz bayonotlarida sohaning kelajagi nafaqat texnologiyalarga, balki kuchli bank aloqalari, tartibga soluvchi meʼyorlar va operatsion asoslarga bogʻliqligini qayd etishdi. Ularning fikricha, anʼanaviy moliya tizimi bilan integratsiya foydalanuvchilarning kriptovalyutalarga boʻlgan ishonchini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Fintex sohasidagi yangi oʻyinchilarShu bilan birga, BAA moliya bozorida boshqa yirik oʻzgarishlar ham kuzatilmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, BAA Markaziy banki (CBUAE) Londonda joylashgan mashhur Revolut fintex kompaniyasining chakana toʻlov xizmatlari va mablagʻlarni saqlash litsenziyalari boʻyicha arizalarini maʼqullagan. Revolut oʻz xizmatlarini amirliklarda ishga tushirishdan oldin mahalliy texnologik va operatsion bazasini shakllantirishni rejalashtirmoqda.
Revolut mijozlari yaqin kelajakda koʻp valyutali hisoblar, jismoniy va virtual kartalar hamda ichki va xalqaro pul oʻtkazmalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda. Kompaniya, shuningdek, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasida, jumladan, Turkiya va Marokashda ham oʻz faoliyatini kengaytirishni koʻzda tutgan. Biroq, Revolut hozircha oʻzining mahalliy ilovasida raqamli aktivlar savdosi yoki staking xizmatlari mavjud boʻlishi haqida rasmiy maʼlumot bermadi.
BAAdagi ushbu jarayonlar mintaqaning nafaqat neft-gaz sektori, balki zamonaviy moliya texnologiyalari va kripto-iqtisodiyot markaziga aylanib borayotganini koʻrsatmoqda. Standard Chartered kabi anʼanaviy banklarning kripto-birjalar bilan hamkorligi va Revolut kabi fintex gigantlarining bozorga kirib kelishi, investorlar uchun xavfsiz va qonuniy infratuzilmani kafolatlaydi.
…