MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirda
Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasining STRC (Stretch) imtiyozli aksiyalari seshanba kungi savdolarda rekord darajadagi past koʻrsatkichlarga yaqinlashdi. Investorlar kompaniyaning kriptovalyuta zaxiralarini tinimsiz kengaytirish siyosatiga nisbatan shubha bilan qaray boshlagani qimmatli qogʻozlar narxi $91,79 gacha tushishiga sabab boʻldi. Bu uning maqsadli $100 qiymatidan 8,2 foizga pastdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Cointelegraph nashri va 10x Research tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, mazkur pasayish bevosita kompaniyaning soʻnggi yirik xaridlari bilan bogʻliq. Bozor ishtirokchilari MicroStrategy naqd pullarni yangi Bitcoin sotib olishga sarflashdan koʻra, ularni dividend toʻlovlari uchun saqlab qoʻyishini afzal koʻrmoqda. Tahlilchi Markus Thielenning fikricha, treyderlar hozirgi strategiyani uzoq muddatda barqaror emas deb hisoblamoqda.
Dividendlar va likvidlik muammosiSTRC aksiyalari investorlarga 11,5 foiz miqdorida dividend vaʼda qilgan edi, biroq aksiyalar narxi tushishi natijasida amaldagi daromadlilik koʻrsatkichi 12,5 foizga koʻtarildi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya yuqori foizli toʻlovlarni amalga oshirish uchun koʻproq naqd pulga ehtiyoj sezadi. Agar mablagʻlar faqat Bitcoin sotib olishga yoʻnaltirilsa, dividend majburiyatlarini bajarish qiyinlashishi mumkin.
Kompaniya oʻtgan haftaning oʻzida qariyb $100 million evaziga 1 587 dona Bitcoin sotib olganini eʼlon qilgan edi. Undan bir hafta oldin ham xuddi shunday miqdordagi mablagʻga 1 550 dona kriptovalyuta xarid qilingan. Hozirda MicroStrategy ixtiyoridagi jami Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetgan boʻlib, bu global miqyosdagi eng yirik koʻrsatkichlardan biridir.
Bozordagi umumiy kayfiyat va raqobatLVRG Research direktori Nick Ruckning taʼkidlashicha, kriptovalyuta bozoridagi umumiy xavf-xatarlardan qochish kayfiyati (risk-off sentiment) investorlarning ishtahasiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. MicroStrategy kapital tuzilmasining kengayishi va yangi aksiyalar chiqarilishi bozorda sotuv bosimini oshirmoqda. Shu bilan birga, kompaniya boshqa raqobatchilar tomonidan ham bosimga uchramoqda.
Xususan, Strive kompaniyasining SATA imtiyozli aksiyalari hozirda $100 qiymatida barqaror savdo qilinmoqda va 13 foizlik daromadlilik taklif etmoqda. Bu esa investorlarni MicroStrategy qogʻozlaridan voz kechib, muqobil variantlarga oʻtishga undamoqda. Kompaniyaning asosiy aksiyalari (MSTR) ham haftalik savdolarda 6,35 foizga arzonlashib, $122,81 darajasida yopildi.
Ekspertlarning fikricha, Michael Saylor boshchiligidagi kompaniya uchun keyingi bir necha hafta hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Dividend toʻlovlari sanasi yaqinlashayotgani va Bitcoin narxidagi tebranishlar MicroStrategy strategiyasining qay darajada chidamliligini sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda.
…