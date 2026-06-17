MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirda

·11·Iqtisodiyot
MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirda

Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasining STRC (Stretch) imtiyozli aksiyalari seshanba kungi savdolarda rekord darajadagi past koʻrsatkichlarga yaqinlashdi. Investorlar kompaniyaning kriptovalyuta zaxiralarini tinimsiz kengaytirish siyosatiga nisbatan shubha bilan qaray boshlagani qimmatli qogʻozlar narxi $91,79 gacha tushishiga sabab boʻldi. Bu uning maqsadli $100 qiymatidan 8,2 foizga pastdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Cointelegraph nashri va 10x Research tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, mazkur pasayish bevosita kompaniyaning soʻnggi yirik xaridlari bilan bogʻliq. Bozor ishtirokchilari MicroStrategy naqd pullarni yangi Bitcoin sotib olishga sarflashdan koʻra, ularni dividend toʻlovlari uchun saqlab qoʻyishini afzal koʻrmoqda. Tahlilchi Markus Thielenning fikricha, treyderlar hozirgi strategiyani uzoq muddatda barqaror emas deb hisoblamoqda.

Dividendlar va likvidlik muammosi

STRC aksiyalari investorlarga 11,5 foiz miqdorida dividend vaʼda qilgan edi, biroq aksiyalar narxi tushishi natijasida amaldagi daromadlilik koʻrsatkichi 12,5 foizga koʻtarildi. Bu shuni anglatadiki, kompaniya yuqori foizli toʻlovlarni amalga oshirish uchun koʻproq naqd pulga ehtiyoj sezadi. Agar mablagʻlar faqat Bitcoin sotib olishga yoʻnaltirilsa, dividend majburiyatlarini bajarish qiyinlashishi mumkin.

Kompaniya oʻtgan haftaning oʻzida qariyb $100 million evaziga 1 587 dona Bitcoin sotib olganini eʼlon qilgan edi. Undan bir hafta oldin ham xuddi shunday miqdordagi mablagʻga 1 550 dona kriptovalyuta xarid qilingan. Hozirda MicroStrategy ixtiyoridagi jami Bitcoin miqdori 846 842 donaga yetgan boʻlib, bu global miqyosdagi eng yirik koʻrsatkichlardan biridir.

Bozordagi umumiy kayfiyat va raqobat

LVRG Research direktori Nick Ruckning taʼkidlashicha, kriptovalyuta bozoridagi umumiy xavf-xatarlardan qochish kayfiyati (risk-off sentiment) investorlarning ishtahasiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. MicroStrategy kapital tuzilmasining kengayishi va yangi aksiyalar chiqarilishi bozorda sotuv bosimini oshirmoqda. Shu bilan birga, kompaniya boshqa raqobatchilar tomonidan ham bosimga uchramoqda.

Xususan, Strive kompaniyasining SATA imtiyozli aksiyalari hozirda $100 qiymatida barqaror savdo qilinmoqda va 13 foizlik daromadlilik taklif etmoqda. Bu esa investorlarni MicroStrategy qogʻozlaridan voz kechib, muqobil variantlarga oʻtishga undamoqda. Kompaniyaning asosiy aksiyalari (MSTR) ham haftalik savdolarda 6,35 foizga arzonlashib, $122,81 darajasida yopildi.

Ekspertlarning fikricha, Michael Saylor boshchiligidagi kompaniya uchun keyingi bir necha hafta hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Dividend toʻlovlari sanasi yaqinlashayotgani va Bitcoin narxidagi tebranishlar MicroStrategy strategiyasining qay darajada chidamliligini sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda.

MicroStrategyBitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda