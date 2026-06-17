Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimi
Kriptovalyuta bozoridagi umumiy pasayish kayfiyatiga qaramay, Hyperliquid markazlashmagan birjasi (DEX) va uning mahalliy HYPE tokeni hayratlanarli oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Soʻnggi besh kun ichida token qiymati 44 foizga oshib, seshanba kuni oʻzining tarixiy eng yuqori nuqtasi — 76,90 dollarga yetdi. Garchi narx biroz korreksiya qilinib, 73 dollar atrofida barqarorlashgan boʻlsa-da, investorlar va tahlilchilarning eʼtibori ushbu loyihaga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
CoinGlass maʼlumotlariga koʻra, HYPE fyucherslari boʻyicha ochiq qiziqish (open interest) bir hafta ichida 32 foizga oshib, 3 milliard dollarlik marraga yetdi. Bu koʻrsatkich institutsiol investorlarning loyihaga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Hyperliquid hozirda doimiy (perpetual) savdo hajmi boʻyicha 53 foiz bozor ulushini egallab, Binance (14%) va Bybit (9%) kabi yirik platformalarni sezilarli darajada ortda qoldirmoqda.
Anʼanaviy moliya va kripto uygʻunligiHyperliquid muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bu platformada anʼanaviy moliya (TradFi) vositalarining joriy etilishidir. Birja nafaqat kriptovalyutalar, balki S&P 500, Nasdaq 100 indekslari, Brent va WTI neft markalari, Gold hamda Silver kabi aktivlar bilan savdo qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Hatto SpaceX va Google kabi yirik texnologik gigantlarning aksiyalari ham platformada doimiy kontraktlar koʻrinishida mavjud.
Qiziqarli jihati shundaki, TradFi kontraktlari boʻyicha ochiq qiziqish 2,9 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich platformadagi Bitcoin savdolari boʻyicha qayd etilgan 2 milliard dollarlik hajmdan ham yuqoridir. DefiLlama maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, soʻnggi olti oy ichida global DEX hajmi 57 foizga tushib ketgan bir paytda, Hyperliquid 9,6 milliard dollarlik faollik bilan bozordagi oʻziga xos fenomen boʻlib qolmoqda.
Kelajakdagi istiqbollar va bozor xatarlariHozirda bozor ishtirokchilarini HYPE narxi 80 dollardan oshishi mumkinmi degan savol oʻylantirmoqda. Laevitas tahlillari shuni koʻrsatadiki, fyucherslar boʻyicha moliyalashtirish stavkasi (funding rate) 6 foizlik neytral chegaradan pastda qolmoqda. Bu esa narx oʻsishi ortiqcha leveraj (qarz mablagʻlari) hisobiga emas, balki organik talab tufayli yuzaga kelayotganini anglatadi. Shu bilan birga, ayrim qisqa pozitsiya egalari (short sellers) narx tushishiga tikish tikishda davom etmoqda, bu esa kelajakda "short squeeze" holatiga va narxning yanada keskin koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.
Biroq, loyihaning umumiy kapitallashuvi va emissiya masalasi eʼtibordan chetda qolmasligi lozim. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, HYPE tokenining toʻliq suyultirilgan qiymati (FDV) 71,3 milliard dollarga yetgan. Taqqoslash uchun, dunyoning eng yirik moliya kompaniyalaridan biri boʻlgan Aon Plc bozor qiymati ham taxminan 70 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa kripto loyihaning anʼanaviy moliya gigantlari bilan raqobatlasha oladigan darajaga yetganini koʻrsatadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Hyperliquid oʻzining innovatsion yondashuvi va keng qamrovli savdo vositalari bilan markazlashmagan moliya (DeFi) olamida yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Agar platformadagi savdo hajmi va foydalanuvchilar faolligi hozirgi surʼatda davom etsa, HYPE tokenining 80 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishi faqat vaqt masalasi boʻlib qoladi.
…