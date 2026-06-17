Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimi

·5·Iqtisodiyot
Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimi

Kriptovalyuta bozoridagi umumiy pasayish kayfiyatiga qaramay, Hyperliquid markazlashmagan birjasi (DEX) va uning mahalliy HYPE tokeni hayratlanarli oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Soʻnggi besh kun ichida token qiymati 44 foizga oshib, seshanba kuni oʻzining tarixiy eng yuqori nuqtasi — 76,90 dollarga yetdi. Garchi narx biroz korreksiya qilinib, 73 dollar atrofida barqarorlashgan boʻlsa-da, investorlar va tahlilchilarning eʼtibori ushbu loyihaga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

CoinGlass maʼlumotlariga koʻra, HYPE fyucherslari boʻyicha ochiq qiziqish (open interest) bir hafta ichida 32 foizga oshib, 3 milliard dollarlik marraga yetdi. Bu koʻrsatkich institutsiol investorlarning loyihaga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Hyperliquid hozirda doimiy (perpetual) savdo hajmi boʻyicha 53 foiz bozor ulushini egallab, Binance (14%) va Bybit (9%) kabi yirik platformalarni sezilarli darajada ortda qoldirmoqda.

Anʼanaviy moliya va kripto uygʻunligi

Hyperliquid muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bu platformada anʼanaviy moliya (TradFi) vositalarining joriy etilishidir. Birja nafaqat kriptovalyutalar, balki S&P 500, Nasdaq 100 indekslari, Brent va WTI neft markalari, Gold hamda Silver kabi aktivlar bilan savdo qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Hatto SpaceX va Google kabi yirik texnologik gigantlarning aksiyalari ham platformada doimiy kontraktlar koʻrinishida mavjud.

Qiziqarli jihati shundaki, TradFi kontraktlari boʻyicha ochiq qiziqish 2,9 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich platformadagi Bitcoin savdolari boʻyicha qayd etilgan 2 milliard dollarlik hajmdan ham yuqoridir. DefiLlama maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, soʻnggi olti oy ichida global DEX hajmi 57 foizga tushib ketgan bir paytda, Hyperliquid 9,6 milliard dollarlik faollik bilan bozordagi oʻziga xos fenomen boʻlib qolmoqda.

Kelajakdagi istiqbollar va bozor xatarlari

Hozirda bozor ishtirokchilarini HYPE narxi 80 dollardan oshishi mumkinmi degan savol oʻylantirmoqda. Laevitas tahlillari shuni koʻrsatadiki, fyucherslar boʻyicha moliyalashtirish stavkasi (funding rate) 6 foizlik neytral chegaradan pastda qolmoqda. Bu esa narx oʻsishi ortiqcha leveraj (qarz mablagʻlari) hisobiga emas, balki organik talab tufayli yuzaga kelayotganini anglatadi. Shu bilan birga, ayrim qisqa pozitsiya egalari (short sellers) narx tushishiga tikish tikishda davom etmoqda, bu esa kelajakda "short squeeze" holatiga va narxning yanada keskin koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.

Biroq, loyihaning umumiy kapitallashuvi va emissiya masalasi eʼtibordan chetda qolmasligi lozim. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, HYPE tokenining toʻliq suyultirilgan qiymati (FDV) 71,3 milliard dollarga yetgan. Taqqoslash uchun, dunyoning eng yirik moliya kompaniyalaridan biri boʻlgan Aon Plc bozor qiymati ham taxminan 70 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa kripto loyihaning anʼanaviy moliya gigantlari bilan raqobatlasha oladigan darajaga yetganini koʻrsatadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Hyperliquid oʻzining innovatsion yondashuvi va keng qamrovli savdo vositalari bilan markazlashmagan moliya (DeFi) olamida yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Agar platformadagi savdo hajmi va foydalanuvchilar faolligi hozirgi surʼatda davom etsa, HYPE tokenining 80 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishi faqat vaqt masalasi boʻlib qoladi.

HyperliquidHYPEKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda