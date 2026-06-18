Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?

·15·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?

Kriptovalyuta bozorida soʻnggi yillarning eng yirik kapital aylanishi kuzatilmoqda. Xususan, Bitcoin va Ethereum'dan tashqari barcha raqamli aktivlarni oʻz ichiga olgan altcoin bozorida markazlashgan birjalardagi sof sotuv hajmi 266 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich 2020-yilda spot talabni kuzatish boshlangandan buyon qayd etilgan eng chuqur pasayish hisoblanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

CryptoQuant tahliliy maʼlumotlariga koʻra, bir yillik kumulyativ sotib olish va sotish oʻrtasidagi farq keskin manfiy koʻrsatkichga tushgan. Bu shuni anglatadiki, uzoq vaqt davomida bozordagi sotuv bosimi xaridorlar talabidan sezilarli darajada ustun kelgan. Bunday holat investorlar orasida "altcoin mavsumi" (altseason) kutilmalari soʻnayotgani haqidagi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.

Savdo hajmi va fyucherslar oʻrtasidagi tafovut

Qizigʻi shundaki, rekord darajadagi sotuvlarga qaramay, altcoinlar bilan bogʻliq savdo faolligi yuqoriligicha qolmoqda. Masalan, 16-iyun holatiga koʻra, Binance birjasidagi fyuchers savdolari hajmining 51 foizi aynan altcoinlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Taqqoslash uchun, ushbu koʻrsatkich Bitcoin uchun 28,85 foizni, Ether uchun esa 20,20 foizni tashkil etdi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, fyuchers bozoridagi yuqori faollik va spot bozoridagi manfiy talab kapitalning bozorga yangi oqim boʻlib kirmayotganini, balki mavjud mablagʻlarning altcoinlar ichida aylanayotganini koʻrsatadi. Yaʼni, investorlar yangi aktivlar sotib olishdan koʻra, qoʻllaridagi bor mablagʻlar bilan spekulyativ amaliyotlarni bajarishni afzal koʻrishmoqda.

Stabilcoinlar zaxirasi va bozor istiqbollari

Bozordagi yana bir muhim koʻrsatkich — stabilcoinlar zaxirasidir. MorenoDV tahlilchisi qayd etishicha, birjalardagi ERC-20 standartidagi stabilcoinlar miqdori 2024-yil dekabr oyidan beri deyarli oʻzgarmagan. Ayni paytda muomaladagi stabilcoinlarning taxminan 40-46 foizi birjalarda saqlanmoqda.

Ushbu holat kriptovalyuta bozorida kapitalning boshqa muqobil mahsulotlarga yoki anʼanaviy moliya aktivlariga oʻtib ketayotganidan dalolat berishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega, chunki altcoinlar portfeli diversifikatsiyasi hozirda yuqori xavf ostida qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, altcoinlar bozoridagi 266 milliard dollarlik sotuv bosimi investorlarning ehtiyotkor boʻlishi kerakligini koʻrsatmoqda. Garchi savdo hajmi boʻyicha altcoinlar yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, real kapital oqimi boʻlmaguncha, bozorning barqaror oʻsishi haqida gapirish qiyin.

BitcoinAltcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBugun, 20:36Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiFIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiBugun, 19:16AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKecha, 17:57Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKecha, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda