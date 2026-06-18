Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?
Kriptovalyuta bozorida soʻnggi yillarning eng yirik kapital aylanishi kuzatilmoqda. Xususan, Bitcoin va Ethereum'dan tashqari barcha raqamli aktivlarni oʻz ichiga olgan altcoin bozorida markazlashgan birjalardagi sof sotuv hajmi 266 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich 2020-yilda spot talabni kuzatish boshlangandan buyon qayd etilgan eng chuqur pasayish hisoblanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
CryptoQuant tahliliy maʼlumotlariga koʻra, bir yillik kumulyativ sotib olish va sotish oʻrtasidagi farq keskin manfiy koʻrsatkichga tushgan. Bu shuni anglatadiki, uzoq vaqt davomida bozordagi sotuv bosimi xaridorlar talabidan sezilarli darajada ustun kelgan. Bunday holat investorlar orasida "altcoin mavsumi" (altseason) kutilmalari soʻnayotgani haqidagi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.
Savdo hajmi va fyucherslar oʻrtasidagi tafovutQizigʻi shundaki, rekord darajadagi sotuvlarga qaramay, altcoinlar bilan bogʻliq savdo faolligi yuqoriligicha qolmoqda. Masalan, 16-iyun holatiga koʻra, Binance birjasidagi fyuchers savdolari hajmining 51 foizi aynan altcoinlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Taqqoslash uchun, ushbu koʻrsatkich Bitcoin uchun 28,85 foizni, Ether uchun esa 20,20 foizni tashkil etdi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, fyuchers bozoridagi yuqori faollik va spot bozoridagi manfiy talab kapitalning bozorga yangi oqim boʻlib kirmayotganini, balki mavjud mablagʻlarning altcoinlar ichida aylanayotganini koʻrsatadi. Yaʼni, investorlar yangi aktivlar sotib olishdan koʻra, qoʻllaridagi bor mablagʻlar bilan spekulyativ amaliyotlarni bajarishni afzal koʻrishmoqda.
Stabilcoinlar zaxirasi va bozor istiqbollariBozordagi yana bir muhim koʻrsatkich — stabilcoinlar zaxirasidir. MorenoDV tahlilchisi qayd etishicha, birjalardagi ERC-20 standartidagi stabilcoinlar miqdori 2024-yil dekabr oyidan beri deyarli oʻzgarmagan. Ayni paytda muomaladagi stabilcoinlarning taxminan 40-46 foizi birjalarda saqlanmoqda.
Ushbu holat kriptovalyuta bozorida kapitalning boshqa muqobil mahsulotlarga yoki anʼanaviy moliya aktivlariga oʻtib ketayotganidan dalolat berishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega, chunki altcoinlar portfeli diversifikatsiyasi hozirda yuqori xavf ostida qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, altcoinlar bozoridagi 266 milliard dollarlik sotuv bosimi investorlarning ehtiyotkor boʻlishi kerakligini koʻrsatmoqda. Garchi savdo hajmi boʻyicha altcoinlar yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, real kapital oqimi boʻlmaguncha, bozorning barqaror oʻsishi haqida gapirish qiyin.
…