Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqda

·0·Iqtisodiyot
Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqda

Kriptovalyuta olami va an’anaviy moliya bozori oʻrtasidagi chegara tobora yoʻqolib bormoqda. Dunyodagi eng yirik kripto-platformalardan biri boʻlgan Blockchain.com, Ondo Finance bilan hamkorlikda 173 ta yangi tokenizatsiya qilingan aksiya va birja fondlarini (ETF) oʻz listingiga qoʻshdi. Bu qadam platformadagi real aktivlar (RWA) sonini 430 tadan oshirib, investorlar uchun raqamli aktivlar ekotizimida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi roʻyxatdan nafaqat ochiq aksiyadorlik jamiyatlari, balki SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning ulushlari, gʻaznachilik mahsulotlari va daromadga yoʻnaltirilgan strategik fondlar ham oʻrin olgan. Ma’lumotlarga koʻra, ushbu aktivlar Ethereum, Solana va BNB Chain blokcheyn tarmoqlari orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Bu esa investorlarga an’anaviy brokerlik hisoblarisiz, bevosita kripto-hamyonlar orqali yirik kompaniyalar aksiyadoriga aylanish imkonini beradi.

Texnologik yoʻnalishlar va yangi bozorlar

Blockchain.com yangilanishi doirasida sun’iy intellekt (AI) infratuzilmasi, energetika, robototexnika, avtonom transport vositalari va kvant hisoblashlari kabi istiqbolli sohalarga bogʻlangan tematik savat (basket) aktivlarini ham joriy qildi. Bu kabi yondashuv investorlarga muayyan bir kompaniyaga emas, balki butun bir texnologik tarmoqqa blokcheyn orqali sarmoya kiritish imkonini beradi.

Ayniqsa, SpaceX kompaniyasiga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolmoqda. Blockchain.com oʻzining SPCX tokeni orqali ushbu koinot giganti aksiyalariga bilvosita egalik qilish imkonini taqdim etdi. Bundan tashqari, oʻtgan haftada institutsional mijozlar uchun SpaceX bilan bogʻliq muddatsiz kontraktlar ham ishga tushirilgan edi. Bu kabi qadamlar kripto-birjalarning an’anaviy fond bozorlari bilan raqobatini kuchaytirmoqda.

Huquqiy toʻsiqlar va bozor oʻsishi

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) tomonidan milliy bozor tizimi qoidalariga kiritilishi kutilayotgan oʻzgarishlar ushbu soha uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thorn fikricha, ayrim cheklovlarning olib tashlanishi DeFi (markazlashmagan moliya) tizimida AQSH aksiyalari savdosi yoʻlidagi eng katta tarkibiy toʻsiqlarni bartaraf etadi.

RWA.xyz tahliliy ma’lumotlariga koʻra, tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori joriy yilda keskin oʻsishni koʻrsatdi. Bugungi kunda ushbu bozorning umumiy qiymati 1,57 milliard dollarga yetgan boʻlib, bu oʻtgan yilgi 330 million dollarlik koʻrsatkichdan qariyb besh baravar koʻpdir. Bozorning yetakchi aktivlari qatoriga quyidagilar kiradi:

  • NVIDIA va Circle kabi texnologik gigantlar aksiyalari;
  • Ondo Finance tomonidan taqdim etilgan davlat obligatsiyalari;
  • Xususiy kompaniyalar va venchur loyihalar ulushlari;
  • Yuqori daromadli ETF va indeks fondlari.
Standard Chartered banki prognozlariga koʻra, tokenizatsiya jarayoni 2030-yilga borib DeFi aktivlari qiymatini 2,7 trillion dollargacha oshirishi mumkin. Blockchain.com va uning hamkori Ondo Finance ayni damda ushbu bozorda yetakchilik qilishga intilmoqda. Hozirda Ondo platformasi 3,8 milliard dollarlik aktivlarni boshqarmoqda va bu koʻrsatkich yangi hamkorliklar hisobiga yanada oʻsishi kutilmoqda.

Blockchain.comSpaceXKriptoAksiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiFIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiBugun, 19:16AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKecha, 17:57Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKecha, 16:59Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiSingapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiKecha, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda