Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqda
Kriptovalyuta olami va an’anaviy moliya bozori oʻrtasidagi chegara tobora yoʻqolib bormoqda. Dunyodagi eng yirik kripto-platformalardan biri boʻlgan Blockchain.com, Ondo Finance bilan hamkorlikda 173 ta yangi tokenizatsiya qilingan aksiya va birja fondlarini (ETF) oʻz listingiga qoʻshdi. Bu qadam platformadagi real aktivlar (RWA) sonini 430 tadan oshirib, investorlar uchun raqamli aktivlar ekotizimida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi roʻyxatdan nafaqat ochiq aksiyadorlik jamiyatlari, balki SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning ulushlari, gʻaznachilik mahsulotlari va daromadga yoʻnaltirilgan strategik fondlar ham oʻrin olgan. Ma’lumotlarga koʻra, ushbu aktivlar Ethereum, Solana va BNB Chain blokcheyn tarmoqlari orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Bu esa investorlarga an’anaviy brokerlik hisoblarisiz, bevosita kripto-hamyonlar orqali yirik kompaniyalar aksiyadoriga aylanish imkonini beradi.
Texnologik yoʻnalishlar va yangi bozorlarBlockchain.com yangilanishi doirasida sun’iy intellekt (AI) infratuzilmasi, energetika, robototexnika, avtonom transport vositalari va kvant hisoblashlari kabi istiqbolli sohalarga bogʻlangan tematik savat (basket) aktivlarini ham joriy qildi. Bu kabi yondashuv investorlarga muayyan bir kompaniyaga emas, balki butun bir texnologik tarmoqqa blokcheyn orqali sarmoya kiritish imkonini beradi.
Ayniqsa, SpaceX kompaniyasiga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolmoqda. Blockchain.com oʻzining SPCX tokeni orqali ushbu koinot giganti aksiyalariga bilvosita egalik qilish imkonini taqdim etdi. Bundan tashqari, oʻtgan haftada institutsional mijozlar uchun SpaceX bilan bogʻliq muddatsiz kontraktlar ham ishga tushirilgan edi. Bu kabi qadamlar kripto-birjalarning an’anaviy fond bozorlari bilan raqobatini kuchaytirmoqda.
Huquqiy toʻsiqlar va bozor oʻsishiAQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) tomonidan milliy bozor tizimi qoidalariga kiritilishi kutilayotgan oʻzgarishlar ushbu soha uchun yangi davrni boshlab berishi mumkin. Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thorn fikricha, ayrim cheklovlarning olib tashlanishi DeFi (markazlashmagan moliya) tizimida AQSH aksiyalari savdosi yoʻlidagi eng katta tarkibiy toʻsiqlarni bartaraf etadi.
RWA.xyz tahliliy ma’lumotlariga koʻra, tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori joriy yilda keskin oʻsishni koʻrsatdi. Bugungi kunda ushbu bozorning umumiy qiymati 1,57 milliard dollarga yetgan boʻlib, bu oʻtgan yilgi 330 million dollarlik koʻrsatkichdan qariyb besh baravar koʻpdir. Bozorning yetakchi aktivlari qatoriga quyidagilar kiradi:
- NVIDIA va Circle kabi texnologik gigantlar aksiyalari;
- Ondo Finance tomonidan taqdim etilgan davlat obligatsiyalari;
- Xususiy kompaniyalar va venchur loyihalar ulushlari;
- Yuqori daromadli ETF va indeks fondlari.
…