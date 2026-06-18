Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladi

Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin (BTC) narxining tebranishi fonida investorlarning xatti-harakati oʻzgarmoqda. Glassnode tahliliy platformasining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, bozordagi soʻnggi vahimali sotuvlar (kapitulyatsiya) fevral oyidagi pasayishga qaraganda ikki baravar kuchsizroq ekani aniqlandi. Bu esa raqamli aktivlar egalari orasida zararni tan olib, aktivni sotib yuborish tendensiyasi pasayganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Raqamlarga murojaat qiladigan boʻlsak, iyun oyidagi pasayish davrida realizatsiya qilingan zararlar miqdori 1,4 milliard dollarni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, fevral oyidagi korreksiya paytida bu koʻrsatkich 2,6 milliard dollarga yetgan edi. Glassnode ekspertlarining taʼkidlashicha, Bitcoin narxi oʻxshash darajalarda tebranayotgan boʻlsa-da, investorlar bu safar oʻz aktivlarini arzon narxda sotishga shoshilmayaptilar.

Likvidlik va bozor barqarorligi

Hozirgi vaqtda Bitcoinning realizatsiya qilingan foyda va zarar nisbati kapitulyatsiya hududida qolmoqda. Bu shuni anglatadiki, bozorda hali ham foyda koʻrayotganlardan koʻra, zarar bilan chiqib ketayotganlar koʻproq. 30 kunlik silliqlangan koeffitsient 0,28 atrofida boʻlib, bu joriy yildagi eng past koʻrsatkichlardan biridir. Biroq, zararlarning umumiy hajmi kamaygani bozorning ichki chidamliligi oshganini koʻrsatmoqda.

Binance birjasidagi spot buyurtmalar kitobi (orderbook) ham ijobiy oʻzgarishlarni namoyish etmoqda. Sotib olishga boʻlgan talab (bids) sotuv takliflaridan sezilarli darajada ustun kelmoqda. Likvidlikning bunday muvozanati narx tushgan paytda faol xaridorlar paydo boʻlayotganini va taklifni oʻzlashtirishga tayyorligini bildiradi. Bu holat 2025-yil dekabridan beri kuzatilgan eng yuqori talab koʻrsatkichidir.

Kapital oqimi va derivativlar bozori

Glassnode maʼlumotlariga koʻra, Bitcoinning realizatsiya qilingan kapitallashuvi (Realized Cap) hozirda 1,07 trillion dollarni tashkil etmoqda. Oxirgi 90 kun ichida ushbu koʻrsatkich 1,45 foizga kamaygan boʻlsa-da, soʻnggi haftada kapital chiqib ketishi deyarli toʻxtagan. Bu esa investorlarning bozordan chiqish bosqichi yakunlanayotganidan darak berishi mumkin.

Shu bilan birga, derivativlar bozorida ham agressiv pozitsiyalar kamaygan. Binance platformasida ochiq qiziqish (Open Interest) koʻrsatkichi keskin pasayib, bir sutka ichida qariyb 878 million dollarlik sof oʻzgarishni qayd etdi. Bu spekulyativ bosimning kamayishiga va bozorning yanada sogʻlom koʻrinishga kelishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tahlilchilar Bitcoin bozoridagi ikkinchi vahima toʻlqini birinchisidan ancha zaif oʻtayotganini qayd etishmoqda. Investorlarning psixologik chidamliligi va yirik birjalardagi xarid likvidligi narxning keskin tushib ketishidan himoya qiluvchi asosiy omillar boʻlib xizmat qilmoqda.

BitcoinKriptovalyutaGlassnodeBinanceIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiFIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiBugun, 19:16AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKecha, 17:57Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKecha, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda