Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladi
Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin (BTC) narxining tebranishi fonida investorlarning xatti-harakati oʻzgarmoqda. Glassnode tahliliy platformasining soʻnggi maʼlumotlariga koʻra, bozordagi soʻnggi vahimali sotuvlar (kapitulyatsiya) fevral oyidagi pasayishga qaraganda ikki baravar kuchsizroq ekani aniqlandi. Bu esa raqamli aktivlar egalari orasida zararni tan olib, aktivni sotib yuborish tendensiyasi pasayganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Raqamlarga murojaat qiladigan boʻlsak, iyun oyidagi pasayish davrida realizatsiya qilingan zararlar miqdori 1,4 milliard dollarni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, fevral oyidagi korreksiya paytida bu koʻrsatkich 2,6 milliard dollarga yetgan edi. Glassnode ekspertlarining taʼkidlashicha, Bitcoin narxi oʻxshash darajalarda tebranayotgan boʻlsa-da, investorlar bu safar oʻz aktivlarini arzon narxda sotishga shoshilmayaptilar.
Likvidlik va bozor barqarorligiHozirgi vaqtda Bitcoinning realizatsiya qilingan foyda va zarar nisbati kapitulyatsiya hududida qolmoqda. Bu shuni anglatadiki, bozorda hali ham foyda koʻrayotganlardan koʻra, zarar bilan chiqib ketayotganlar koʻproq. 30 kunlik silliqlangan koeffitsient 0,28 atrofida boʻlib, bu joriy yildagi eng past koʻrsatkichlardan biridir. Biroq, zararlarning umumiy hajmi kamaygani bozorning ichki chidamliligi oshganini koʻrsatmoqda.
Binance birjasidagi spot buyurtmalar kitobi (orderbook) ham ijobiy oʻzgarishlarni namoyish etmoqda. Sotib olishga boʻlgan talab (bids) sotuv takliflaridan sezilarli darajada ustun kelmoqda. Likvidlikning bunday muvozanati narx tushgan paytda faol xaridorlar paydo boʻlayotganini va taklifni oʻzlashtirishga tayyorligini bildiradi. Bu holat 2025-yil dekabridan beri kuzatilgan eng yuqori talab koʻrsatkichidir.
Kapital oqimi va derivativlar bozoriGlassnode maʼlumotlariga koʻra, Bitcoinning realizatsiya qilingan kapitallashuvi (Realized Cap) hozirda 1,07 trillion dollarni tashkil etmoqda. Oxirgi 90 kun ichida ushbu koʻrsatkich 1,45 foizga kamaygan boʻlsa-da, soʻnggi haftada kapital chiqib ketishi deyarli toʻxtagan. Bu esa investorlarning bozordan chiqish bosqichi yakunlanayotganidan darak berishi mumkin.
Shu bilan birga, derivativlar bozorida ham agressiv pozitsiyalar kamaygan. Binance platformasida ochiq qiziqish (Open Interest) koʻrsatkichi keskin pasayib, bir sutka ichida qariyb 878 million dollarlik sof oʻzgarishni qayd etdi. Bu spekulyativ bosimning kamayishiga va bozorning yanada sogʻlom koʻrinishga kelishiga xizmat qiladi.
Umuman olganda, tahlilchilar Bitcoin bozoridagi ikkinchi vahima toʻlqini birinchisidan ancha zaif oʻtayotganini qayd etishmoqda. Investorlarning psixologik chidamliligi va yirik birjalardagi xarid likvidligi narxning keskin tushib ketishidan himoya qiluvchi asosiy omillar boʻlib xizmat qilmoqda.
…