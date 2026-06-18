AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondi
AQSHning Alabama shtatida boʻlib oʻtgan Respublikachilar partiyasining praymeriz bosqichida kriptovalyuta sanoati tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Barry Moore gʻalaba qozondi. Ushbu natija raqamli aktivlar bozori ishtirokchilarining siyosiy jarayonlarga taʼsiri sezilarli darajada oshib borayotganini koʻrsatmoqda. Barry Moore endi noyabr oyida boʻlib oʻtadigan asosiy saylovlarda Demokratik partiya vakili Everett Wess bilan kuch sinashadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu gʻalaba ortida yirik moliyaviy resurslar turibdi. Cointelegraph nashri maʼlumotlariga koʻra, kriptovalyuta kompaniyalari tomonidan moliyalashtiriladigan Defend American Jobs siyosiy harakatlar qoʻmitasi (PAC) Moore nomzodini targʻib qilish uchun 12 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Ushbu mablagʻlar asosan media-kampaniyalar va reklamalarga yoʻnaltirilib, nomzodning raqibi ustidan 55,8 foiz ovoz bilan gʻalaba qozonishini taʼminladi.
Kripto-sanoatning siyosiy ambitsiyalariBarry Moore kriptovalyuta hamjamiyati orasida ijobiy obroʻga ega. Coinbase birjasi bilan aloqador boʻlgan Stand With Crypto tashkiloti uning faoliyatini "kriptovalyutani qatʼiy qoʻllab-quvvatlaydi" deb baholagan. Moore Alabama shtatining 1-kongress okrugi vakili sifatida faoliyat yuritgan davrida raqamli aktivlar va innovatsiyalarni himoya qiluvchi qonun loyihalariga ovoz bergan.
Fairshake koalitsiyasi vakili Geoff Vetter ushbu gʻalabani "innovatsiyalar chempionining navbatdagi muvaffaqiyati" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, tashkilot ixtiyorida hozirda 150 million dollarga yaqin naqd pul mavjud boʻlib, bu mablagʻlar AQSH Kongressida tarixdagi eng yirik kripto-blokni shakllantirishga sarflanadi. Bu esa kelajakda Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar uchun qulay huquqiy muhit yaratilishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Hozirgi kunga qadar Fairshake va uning hamkorlari AQSHning turli shtatlarida, jumladan Janubiy Karolina, Texas, Kaliforniya va Nyu-Jersi kabi hududlarda kripto-tarafdor nomzodlarni qoʻllab-quvvatlash uchun 40 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Bu kabi moliyaviy bosim AQSH siyosiy maydonida kriptovalyuta faktorini hisobga olishga majbur qilmoqda.
Strategik ahamiyat va kelajakdagi rejalarKripto-sanoat vakillari nafaqat Respublikachilar, balki Demokratlar orasidagi oʻzlariga xayrixoh nomzodlarni ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Masalan, iyun oyida boʻlib oʻtadigan praymerizlarda Merilenddan Adrian Boafo va Nyu-Yorkdan Ritchie Torres kabi nomzodlarga ham millionlab dollar ajratilgan. Bu strategiya AQSH qonunchilik organida ikki partiyali qoʻllab-quvvatlashga erishishni koʻzlaydi.
Oʻzbekistonlik investorlar va iqtisodchilar uchun bu tendensiya muhim ahamiyatga ega. AQSH Kongressida kriptovalyuta tarafdorlarining koʻpayishi global bozorda Bitcoin va Ethereum narxlariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi, shuningdek, butun dunyoda raqamli aktivlarni tartibga solish standartlarini belgilab berishi mumkin. AQSHdagi huquqiy oʻzgarishlar odatda boshqa mamlakatlar, xususan rivojlanayotgan bozorlar uchun ham namuna boʻlib xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Alabama shtatidagi saylov natijalari kripto-sanoatning siyosiy kuchga aylanayotganidan dalolat beradi. Saylovoldi kampaniyalariga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar yaqin yillarda AQSH moliya tizimida raqamli aktivlarning oʻrni yanada mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin.
…