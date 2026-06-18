AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondi

·15·Iqtisodiyot
AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondi

AQSHning Alabama shtatida boʻlib oʻtgan Respublikachilar partiyasining praymeriz bosqichida kriptovalyuta sanoati tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Barry Moore gʻalaba qozondi. Ushbu natija raqamli aktivlar bozori ishtirokchilarining siyosiy jarayonlarga taʼsiri sezilarli darajada oshib borayotganini koʻrsatmoqda. Barry Moore endi noyabr oyida boʻlib oʻtadigan asosiy saylovlarda Demokratik partiya vakili Everett Wess bilan kuch sinashadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu gʻalaba ortida yirik moliyaviy resurslar turibdi. Cointelegraph nashri maʼlumotlariga koʻra, kriptovalyuta kompaniyalari tomonidan moliyalashtiriladigan Defend American Jobs siyosiy harakatlar qoʻmitasi (PAC) Moore nomzodini targʻib qilish uchun 12 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Ushbu mablagʻlar asosan media-kampaniyalar va reklamalarga yoʻnaltirilib, nomzodning raqibi ustidan 55,8 foiz ovoz bilan gʻalaba qozonishini taʼminladi.

Kripto-sanoatning siyosiy ambitsiyalari

Barry Moore kriptovalyuta hamjamiyati orasida ijobiy obroʻga ega. Coinbase birjasi bilan aloqador boʻlgan Stand With Crypto tashkiloti uning faoliyatini "kriptovalyutani qatʼiy qoʻllab-quvvatlaydi" deb baholagan. Moore Alabama shtatining 1-kongress okrugi vakili sifatida faoliyat yuritgan davrida raqamli aktivlar va innovatsiyalarni himoya qiluvchi qonun loyihalariga ovoz bergan.

Fairshake koalitsiyasi vakili Geoff Vetter ushbu gʻalabani "innovatsiyalar chempionining navbatdagi muvaffaqiyati" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, tashkilot ixtiyorida hozirda 150 million dollarga yaqin naqd pul mavjud boʻlib, bu mablagʻlar AQSH Kongressida tarixdagi eng yirik kripto-blokni shakllantirishga sarflanadi. Bu esa kelajakda Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar uchun qulay huquqiy muhit yaratilishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Hozirgi kunga qadar Fairshake va uning hamkorlari AQSHning turli shtatlarida, jumladan Janubiy Karolina, Texas, Kaliforniya va Nyu-Jersi kabi hududlarda kripto-tarafdor nomzodlarni qoʻllab-quvvatlash uchun 40 million dollardan ortiq mablagʻ sarflagan. Bu kabi moliyaviy bosim AQSH siyosiy maydonida kriptovalyuta faktorini hisobga olishga majbur qilmoqda.

Strategik ahamiyat va kelajakdagi rejalar

Kripto-sanoat vakillari nafaqat Respublikachilar, balki Demokratlar orasidagi oʻzlariga xayrixoh nomzodlarni ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Masalan, iyun oyida boʻlib oʻtadigan praymerizlarda Merilenddan Adrian Boafo va Nyu-Yorkdan Ritchie Torres kabi nomzodlarga ham millionlab dollar ajratilgan. Bu strategiya AQSH qonunchilik organida ikki partiyali qoʻllab-quvvatlashga erishishni koʻzlaydi.

Oʻzbekistonlik investorlar va iqtisodchilar uchun bu tendensiya muhim ahamiyatga ega. AQSH Kongressida kriptovalyuta tarafdorlarining koʻpayishi global bozorda Bitcoin va Ethereum narxlariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi, shuningdek, butun dunyoda raqamli aktivlarni tartibga solish standartlarini belgilab berishi mumkin. AQSHdagi huquqiy oʻzgarishlar odatda boshqa mamlakatlar, xususan rivojlanayotgan bozorlar uchun ham namuna boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Alabama shtatidagi saylov natijalari kripto-sanoatning siyosiy kuchga aylanayotganidan dalolat beradi. Saylovoldi kampaniyalariga kiritilayotgan ulkan investitsiyalar yaqin yillarda AQSH moliya tizimida raqamli aktivlarning oʻrni yanada mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin.

BitcoinAQSHKriptovalyutaSaylovBarry Moore
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBugun, 20:36Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiFIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiBugun, 19:16AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKecha, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda