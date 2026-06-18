FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqda
Bankrotlikka uchragan FTX kriptovalyuta birjasining sobiq rahbari Rayan Salamening rafiqasi Mishel Bond AQSHda jiddiy ayblovlar bilan yuzma-yuz keldi. Manxetten federal sudyasi Mishel Bondning oʻziga nisbatan qoʻyilgan ayblovlarni bekor qilish haqidagi iltimosini rad etdi. Mazkur ish 2022-yilda FTX mablagʻlari hisobidan amalga oshirilgan noqonuniy saylovoldi kampaniyasini moliyalashtirish bilan bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Sudya Jorj Denielsning qaroriga koʻra, Mishel Bondning prokuratura bilan goʻyoki erishilgan kelishuvi haqidagi daʼvolari asossiz deb topildi. Bond xonimning taʼkidlashicha, uning turmush oʻrtogʻi Rayan Salame oʻz aybiga iqror boʻlishi evaziga prokurorlar unga nisbatan taʼqibni toʻxtatishga vaʼda bergan. Biroq sud hujjatlarida bunday shart mavjud emasligi va tomonlar bundan xabardor boʻlgani qayd etildi.
Noqonuniy mablagʻlar va siyosiy ambitsiyalarTergov maʼlumotlariga koʻra, 2022-yilda Mishel Bond AQSH Kongressi aʼzoligiga oʻz nomzodini qoʻyganida, Rayan Salame FTX birjasi orqali u bilan 400 ming dollarlik soxta konsalting shartnomasini tashkil qilgan. Ushbu mablagʻlar keyinchalik Bondning saylovoldi kampaniyasini moliyalashtirish uchun sarflangan. Bundan tashqari, Salame 2022-yilning iyun-avgust oylari davomida rafiqasiga yana yuz minglab dollar oʻtkazib bergani aytilmoqda.
Rayan Salame FTX Digital Markets boʻlinmasining sobiq hamraisi sifatida joriy yilning may oyida etti yarim yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U noqonuniy siyosiy xayriyalar qilish va litsenziyasiz pul oʻtkazmalari tizimini boshqarishda aybdor deb topilgan. Endilikda uning turmush oʻrtogʻi ham xuddi shu zanjirning bir qismi sifatida sud oldida javob beradi.
Kripto sanoatidagi eng yirik inqiroz aks-sadolariFTX birjasining 2022-yildagi shov-shuvli qulashi butun dunyo kriptovalyuta bozorini larzaga keltirgan edi. Ushbu inqiroz ortidan birja asoschisi Sam Bankman-Fried va uning yaqin sheriklari ustidan koʻplab jinoiy ishlar qoʻzgʻatildi. Mishel Bondga nisbatan davom etayotgan sud jarayoni ushbu global firibgarlikning soʻnggi yirik boblaridan biri boʻlishi kutilmoqda.
Sudya Deniels oʻz qarorida Bondning sobiq advokati Jina Parlovekkioning koʻrsatmalariga ham tayanib oʻtdi. Advokat qasamyod ostida bergan koʻrsatmasida, prokuratura bilan boʻlgan muzokaralarda Bondga daxlsizlik vaʼda qilinmaganini tan olgan. Bu esa himoya tomonining asosiy argumentini yoʻqqa chiqardi.
Hozirda AQSH huquq-tartibot idoralari kriptovalyuta sohasidagi siyosiy korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan. Mazkur holat nafaqat FTX rahbarlari, balki ularning oila aʼzolari ham noqonuniy moliyaviy sxemalarda ishtirok etgani uchun javobgarlikka tortilishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Mishel Bond ishi boʻyicha yakuniy sud majlislari yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.
…