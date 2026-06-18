FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqda

·10·Iqtisodiyot
FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqda

Bankrotlikka uchragan FTX kriptovalyuta birjasining sobiq rahbari Rayan Salamening rafiqasi Mishel Bond AQSHda jiddiy ayblovlar bilan yuzma-yuz keldi. Manxetten federal sudyasi Mishel Bondning oʻziga nisbatan qoʻyilgan ayblovlarni bekor qilish haqidagi iltimosini rad etdi. Mazkur ish 2022-yilda FTX mablagʻlari hisobidan amalga oshirilgan noqonuniy saylovoldi kampaniyasini moliyalashtirish bilan bogʻliq. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Sudya Jorj Denielsning qaroriga koʻra, Mishel Bondning prokuratura bilan goʻyoki erishilgan kelishuvi haqidagi daʼvolari asossiz deb topildi. Bond xonimning taʼkidlashicha, uning turmush oʻrtogʻi Rayan Salame oʻz aybiga iqror boʻlishi evaziga prokurorlar unga nisbatan taʼqibni toʻxtatishga vaʼda bergan. Biroq sud hujjatlarida bunday shart mavjud emasligi va tomonlar bundan xabardor boʻlgani qayd etildi.

Noqonuniy mablagʻlar va siyosiy ambitsiyalar

Tergov maʼlumotlariga koʻra, 2022-yilda Mishel Bond AQSH Kongressi aʼzoligiga oʻz nomzodini qoʻyganida, Rayan Salame FTX birjasi orqali u bilan 400 ming dollarlik soxta konsalting shartnomasini tashkil qilgan. Ushbu mablagʻlar keyinchalik Bondning saylovoldi kampaniyasini moliyalashtirish uchun sarflangan. Bundan tashqari, Salame 2022-yilning iyun-avgust oylari davomida rafiqasiga yana yuz minglab dollar oʻtkazib bergani aytilmoqda.

Rayan Salame FTX Digital Markets boʻlinmasining sobiq hamraisi sifatida joriy yilning may oyida etti yarim yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U noqonuniy siyosiy xayriyalar qilish va litsenziyasiz pul oʻtkazmalari tizimini boshqarishda aybdor deb topilgan. Endilikda uning turmush oʻrtogʻi ham xuddi shu zanjirning bir qismi sifatida sud oldida javob beradi.

Kripto sanoatidagi eng yirik inqiroz aks-sadolari

FTX birjasining 2022-yildagi shov-shuvli qulashi butun dunyo kriptovalyuta bozorini larzaga keltirgan edi. Ushbu inqiroz ortidan birja asoschisi Sam Bankman-Fried va uning yaqin sheriklari ustidan koʻplab jinoiy ishlar qoʻzgʻatildi. Mishel Bondga nisbatan davom etayotgan sud jarayoni ushbu global firibgarlikning soʻnggi yirik boblaridan biri boʻlishi kutilmoqda.

Sudya Deniels oʻz qarorida Bondning sobiq advokati Jina Parlovekkioning koʻrsatmalariga ham tayanib oʻtdi. Advokat qasamyod ostida bergan koʻrsatmasida, prokuratura bilan boʻlgan muzokaralarda Bondga daxlsizlik vaʼda qilinmaganini tan olgan. Bu esa himoya tomonining asosiy argumentini yoʻqqa chiqardi.

Hozirda AQSH huquq-tartibot idoralari kriptovalyuta sohasidagi siyosiy korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan. Mazkur holat nafaqat FTX rahbarlari, balki ularning oila aʼzolari ham noqonuniy moliyaviy sxemalarda ishtirok etgani uchun javobgarlikka tortilishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Mishel Bond ishi boʻyicha yakuniy sud majlislari yaqin oylarda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

FTXKriptovalyutaRayan SalameAQSHSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiAQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiBugun, 06:19Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiBugun, 06:1119 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaTether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaBugun, 03:37Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiKentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiBugun, 03:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda