AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildi

·8·Iqtisodiyot
AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildi

AQSHning Florida shtatida yashovchi 56 yoshli Rodni Berton federal sudda HyperFund deb nomlanuvchi yirik kriptovalyuta platformasi bilan bogʻliq 1,8 milliard dollarlik firibgarlik sxemasida ishtirok etganini tan oldi. Bu jinoyat zamonaviy moliya tarixidagi eng yirik kripto-piramidalardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH Merilend okrugi prokuraturasi va Ichki daromad xizmati (IRS) maʼlumotlariga koʻra, "Bitcoin Rodney" laqabi bilan tanilgan Berton litsenziyasiz pul oʻtkazmalari xizmatini koʻrsatish va HyperFund global firibgarlik sxemasini targʻib qilish boʻyicha til biriktirgan. Mazkur platforma butun dunyo boʻylab minglab investorlarning mablagʻlarini oʻzlashtirgan.

Moliya dunyosidagi yangi "Ponzi" sxemasi

HyperFund oʻz koʻlami boʻyicha 4 milliard dollarlik zarar keltirgan OneCoin va 2 milliard dollarlik BitConnect kabi mashhur moliyaviy piramidalarga qiyoslanmoqda. Tergov materiallariga koʻra, platforma investorlarga kunlik 0,5 foizdan 1 foizgacha passiv daromad vaʼda qilgan. Kompaniya bu pullar goʻyoki kriptovalyuta mayningidan kelayotganini daʼvo qilgan, biroq aslida hech qanday mayning faoliyati yuritilmagan.

2020-yilning iyunidan 2022-yilning yanvarigacha boʻlgan davrda Berton ushbu loyihani faol reklama qilib, investorlarning pullari hisobidan boyib borgan. U bir nechta konsalting kompaniyalarini nazorat qilgan va operatsiyalar natijasida shaxsan kamida 7,8 million dollar daromad olgan. Ushbu mablagʻlar investorlarning ishonchini suiisteʼmol qilish orqali qoʻlga kiritilgan.

Sud hukmi va sheriklarning taqdiri

Mazkur jinoyat ishi doirasida nafaqat Berton, balki boshqa shaxslar ham javobgarlikka tortilmoqda. 2024-yil yanvar oyida prokuratura avstraliyalik 35 yoshli Sem Li va merilendlik Brenda Chungaga nisbatan ham ayblov eʼlon qilgan edi. Li HyperFund asoschilaridan biri hisoblansa-da, hozircha unga nisbatan yakuniy hukm chiqarilmagan.

HyperFund oʻz faoliyati davomida bir necha bor rebrending oʻtkazgan. Dastlab 2022-yil yanvarida HyperCapital nomi bilan DeFi ekotizimi sifatida ish boshlagan loyiha, olti oydan soʻng HyperFund koʻrinishiga kelgan. Biroq, barcha moliyaviy piramidalar kabi, bu tizim ham 2022-yil noyabr oyida butunlay inqirozga yuz tutdi va investorlar oʻz mablagʻlaridan mahrum boʻlishdi.

Rodni Berton litsenziyasiz pul oʻtkazmalari bilan shugʻullangani uchun federal qamoqxonada besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Sud hukmi joriy yilning 23-iyul kuni eʼlon qilinishi kutilmoqda. Ushbu holat global kriptovalyuta bozorida xavfsizlik va nazoratning naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatdi.

BitcoinKriptovalyutaFiribgarlikAQSHHyperFund
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaFTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaBugun, 06:15Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdiBugun, 06:1119 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaTether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaBugun, 03:37Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiKentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiBugun, 03:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda