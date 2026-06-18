AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildi
AQSHning Florida shtatida yashovchi 56 yoshli Rodni Berton federal sudda HyperFund deb nomlanuvchi yirik kriptovalyuta platformasi bilan bogʻliq 1,8 milliard dollarlik firibgarlik sxemasida ishtirok etganini tan oldi. Bu jinoyat zamonaviy moliya tarixidagi eng yirik kripto-piramidalardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH Merilend okrugi prokuraturasi va Ichki daromad xizmati (IRS) maʼlumotlariga koʻra, "Bitcoin Rodney" laqabi bilan tanilgan Berton litsenziyasiz pul oʻtkazmalari xizmatini koʻrsatish va HyperFund global firibgarlik sxemasini targʻib qilish boʻyicha til biriktirgan. Mazkur platforma butun dunyo boʻylab minglab investorlarning mablagʻlarini oʻzlashtirgan.
Moliya dunyosidagi yangi "Ponzi" sxemasiHyperFund oʻz koʻlami boʻyicha 4 milliard dollarlik zarar keltirgan OneCoin va 2 milliard dollarlik BitConnect kabi mashhur moliyaviy piramidalarga qiyoslanmoqda. Tergov materiallariga koʻra, platforma investorlarga kunlik 0,5 foizdan 1 foizgacha passiv daromad vaʼda qilgan. Kompaniya bu pullar goʻyoki kriptovalyuta mayningidan kelayotganini daʼvo qilgan, biroq aslida hech qanday mayning faoliyati yuritilmagan.
2020-yilning iyunidan 2022-yilning yanvarigacha boʻlgan davrda Berton ushbu loyihani faol reklama qilib, investorlarning pullari hisobidan boyib borgan. U bir nechta konsalting kompaniyalarini nazorat qilgan va operatsiyalar natijasida shaxsan kamida 7,8 million dollar daromad olgan. Ushbu mablagʻlar investorlarning ishonchini suiisteʼmol qilish orqali qoʻlga kiritilgan.
Sud hukmi va sheriklarning taqdiriMazkur jinoyat ishi doirasida nafaqat Berton, balki boshqa shaxslar ham javobgarlikka tortilmoqda. 2024-yil yanvar oyida prokuratura avstraliyalik 35 yoshli Sem Li va merilendlik Brenda Chungaga nisbatan ham ayblov eʼlon qilgan edi. Li HyperFund asoschilaridan biri hisoblansa-da, hozircha unga nisbatan yakuniy hukm chiqarilmagan.
HyperFund oʻz faoliyati davomida bir necha bor rebrending oʻtkazgan. Dastlab 2022-yil yanvarida HyperCapital nomi bilan DeFi ekotizimi sifatida ish boshlagan loyiha, olti oydan soʻng HyperFund koʻrinishiga kelgan. Biroq, barcha moliyaviy piramidalar kabi, bu tizim ham 2022-yil noyabr oyida butunlay inqirozga yuz tutdi va investorlar oʻz mablagʻlaridan mahrum boʻlishdi.
Rodni Berton litsenziyasiz pul oʻtkazmalari bilan shugʻullangani uchun federal qamoqxonada besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Sud hukmi joriy yilning 23-iyul kuni eʼlon qilinishi kutilmoqda. Ushbu holat global kriptovalyuta bozorida xavfsizlik va nazoratning naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatdi.
…