Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!

·49·Madaniyat
Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!
Qisqacha

Bloger Zebo Rahimova Fransiyaning mashhur sayyohlik maskanlaridan biri bo'lgan Mon-Sen-Mishel qasriga tashrif buyurdi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu tarixiy obidaning me'morchiligi va atrofdagi manzaralarni namoyish etdi. Bloger mazkur qasr "Rapunsel" multfilmidagi saroyga juda o'xshashligini va bu joy unda go'yo ertaklar olamiga tushib qolgandek taassurot qoldirganini yozdi. U qasrning betakror muhiti hamda go'zal manzaralaridan qattiq hayratlanganini yashirmadi.

Bloger Zebo Rahimova xorij bo‘ylab sayohatini davom ettirmoqda. Bu safar u Fransiyaning eng mashhur sayyohlik maskanlaridan biri — Mon-Sen-Mishel qasriga tashrif buyurib, u yerdan olgan taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va fotosuratlarda bloger tarixiy obida atrofidagi manzaralar, qasr me’morchiligi hamda sayohatdan lavhalarni namoyish qildi.

Zebo Rahimova videoga izoh sifatida shunday yozdi:

"Mon-Sen-Mishel qasrini ko‘pchilik “Rapunsel” multfilmidagi saroyga o‘xshatadi. Men ham shu yerga keldim. Rostdan ham juda o‘xshar ekan. Fransiya".

Blogerning aytishicha, mazkur joy unda go‘yo ertaklar olamiga tushib qolgandek taassurot qoldirgan. U qasrning betakror muhiti va go‘zal manzaralaridan hayratlanganini yashirmadi.

Zebo RahimovaFransiyaMont-Saint-MichelRapunzel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Bugun, 17:49«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli faktKecha, 20:53Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Kecha, 19:54Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaKecha, 17:58«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldiKecha, 17:09O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiO‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida