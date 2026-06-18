Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdi

·14·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdi

AQSH iqtisodiyotidagi soʻnggi koʻrsatkichlar va foiz stavkalarining pasaytirilishiga boʻlgan umidlarning soʻnishi fonida kriptovalyuta birja fondlari (ETF) sezilarli yoʻqotishlarga uchradi. CoinDesk nashri maʼlumotlariga koʻra, bir kunning oʻzida Bitcoin va Ethereum asosidagi spot ETF’lardan jami 111 million dollar miqdoridagi mablagʻ olib chiqib ketilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Ushbu tendensiya investorlarning xatarli aktivlarga boʻlgan ishonchi pasayayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan foiz stavkalarini yaqin orada pasaytirmaslik ehtimoli kuchayishi, raqamli aktivlar bozoriga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Yuqori foiz stavkalari odatda investorlarni Bitcoin kabi oʻzgaruvchan aktivlardan koʻra, xavfsizroq hisoblangan obligatsiyalarga yoʻnaltiradi.

Investorlar kayfiyatiga taʼsir qiluvchi omillar

Bitcoin-ETF segmentida sof chiqib ketish hajmi 35 million dollarni tashkil etgan boʻlsa, Ethereum fondlari yanada koʻproq zarar koʻrdi. Ikkinchi yirik kriptovalyuta bilan bogʻliq fondlardan investorlar 76 million dollarga yaqin mablagʻni qaytarib olishgan. Bu holat Ethereum tarmogʻidagi faollikning biroz pasayishi va makroiqtisodiy bosimlar bilan izohlanmoqda.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global tebranishlar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi tartibga solinayotgan bir paytda, jahon bozoridagi bunday pasayishlar mahalliy treyderlarni ehtiyotkorlikka chorlaydi. Global bozordagi likvidlikning kamayishi, odatda, barcha mintaqaviy bozorlarda narxlarning korreksiyasiga sabab boʻladi.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin narxi 60 000 dollar atrofidagi muhim psixologik darajani ushlab turishga harakat qilmoqda. Biroq, ETF’lardan mablagʻlarning muntazam chiqib ketishi ushbu darajaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Institutional investorlar hozirda kutish va kuzatish pozitsiyasini egallashgan.

Kelgusi haftalarda eʼlon qilinadigan AQSH inflyatsiya maʼlumotlari kriptovalyuta bozori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Agar inflyatsiya kutilganidan yuqori boʻlsa, Fed stavkalarni uzoqroq muddat yuqori darajada ushlab turishi mumkin, bu esa Bitcoin va Ethereum uchun yangi bosim toʻlqinini anglatadi.

BitcoinEthereumETFKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Esdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiEsdalik tangalari tiraji talab yuqoriligi sabab oshirildiBugun, 07:24AQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiAQSHda 1,8 milliard dollarlik yirik kriptofiribgarlik fosh etildiBugun, 06:19FTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaFTX mojarosi davom etmoqda: Rayan Salamening rafiqasi noqonuniy moliyalashtirishda ayblanmoqdaBugun, 06:1519 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaTether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaBugun, 03:37Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiKentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiBugun, 03:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda