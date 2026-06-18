Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin va Ethereum ETF’laridan 111 million dollar chiqib ketdi
AQSH iqtisodiyotidagi soʻnggi koʻrsatkichlar va foiz stavkalarining pasaytirilishiga boʻlgan umidlarning soʻnishi fonida kriptovalyuta birja fondlari (ETF) sezilarli yoʻqotishlarga uchradi. CoinDesk nashri maʼlumotlariga koʻra, bir kunning oʻzida Bitcoin va Ethereum asosidagi spot ETF’lardan jami 111 million dollar miqdoridagi mablagʻ olib chiqib ketilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Ushbu tendensiya investorlarning xatarli aktivlarga boʻlgan ishonchi pasayayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan foiz stavkalarini yaqin orada pasaytirmaslik ehtimoli kuchayishi, raqamli aktivlar bozoriga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Yuqori foiz stavkalari odatda investorlarni Bitcoin kabi oʻzgaruvchan aktivlardan koʻra, xavfsizroq hisoblangan obligatsiyalarga yoʻnaltiradi.
Investorlar kayfiyatiga taʼsir qiluvchi omillarBitcoin-ETF segmentida sof chiqib ketish hajmi 35 million dollarni tashkil etgan boʻlsa, Ethereum fondlari yanada koʻproq zarar koʻrdi. Ikkinchi yirik kriptovalyuta bilan bogʻliq fondlardan investorlar 76 million dollarga yaqin mablagʻni qaytarib olishgan. Bu holat Ethereum tarmogʻidagi faollikning biroz pasayishi va makroiqtisodiy bosimlar bilan izohlanmoqda.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global tebranishlar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi tartibga solinayotgan bir paytda, jahon bozoridagi bunday pasayishlar mahalliy treyderlarni ehtiyotkorlikka chorlaydi. Global bozordagi likvidlikning kamayishi, odatda, barcha mintaqaviy bozorlarda narxlarning korreksiyasiga sabab boʻladi.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Bitcoin narxi 60 000 dollar atrofidagi muhim psixologik darajani ushlab turishga harakat qilmoqda. Biroq, ETF’lardan mablagʻlarning muntazam chiqib ketishi ushbu darajaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Institutional investorlar hozirda kutish va kuzatish pozitsiyasini egallashgan.
Kelgusi haftalarda eʼlon qilinadigan AQSH inflyatsiya maʼlumotlari kriptovalyuta bozori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi. Agar inflyatsiya kutilganidan yuqori boʻlsa, Fed stavkalarni uzoqroq muddat yuqori darajada ushlab turishi mumkin, bu esa Bitcoin va Ethereum uchun yangi bosim toʻlqinini anglatadi.
…