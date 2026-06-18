O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalariga bag‘ishlangan yuqori darajadagi navbatdagi yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Nufuzli tadbirda davlatimiz rahbari mamlakat iqtisodiyotiga sarmoya kiritayotgan xorijlik investorlar uchun yanada qulay, teng va adolatli shart-sharoitlar yaratish borasida to‘xtaldi. Ta’kidlanganidek, O‘zbekiston bu boradagi global xalqaro majburiyatlarni o‘z zimmasiga olish yo‘lida dadil va yangi tizimli qadamlarni tashlashda davom etmoqda.
Davlat rahbari o‘z nutqida Xorijiy investorlar kengashining faoliyatiga alohida baho berib o‘tdi. Qayd etilishicha, mazkur tuzilma so‘nggi yillarda shunchaki oddiy maslahatlashuv mexanizmi sifatida emas, balki Yangi O‘zbekiston hukumati va jahon investitsiya hamjamiyati o‘rtasidagi mustahkam ishonch ko‘prigiga aylandi. Bugungi kunda u qizg‘in fikr almashiladigan va real islohotlar hayotga tadbiq etiladigan o‘ziga xos amaliy maydon vazifasini o‘tamoqda.
Quyidagi tahliliy infografika jadvali orqali investorlar uchun yaratilgan so‘nggi qulayliklar va kengash faoliyatining kengayish dinamikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Islohotlar va yangi qonunchilik
Investorlarga berilgan yengilliklar
Kengash tarkibining kengayishi
• Soliq qonunchiligi: Soliq kodeksiga qulay o‘zgartishlar kiritildi.
• Ichki qarz bitimlari moliyaviy nazoratdan to‘liq chiqarildi.
• Ishtirokchilar soni: Bir yil ichida 54 tadan 85 taga yetdi.
• Yangi qonun loyihasi: «Muqobil investitsiya jamg‘armalari to‘g‘risida»gi hujjat tayyorlandi.
• Asosiy vositalarni tezkor tartibda amortizatsiya qilish huquqi berildi.
• Qamrov doirasi: Iqtisodiyotning 23 ta muhim tarmog‘ini o‘z ichiga olgan.
• Texnik reglament: 16 ta reglament xalqaro me’yorlarga muvofiqlashtirildi.
• Xalqaro standartdagi kompaniyalar uchun majburiy talablar bekor bo‘ldi.
• Xalqaro hamkorlar: YETTB, OTB va Xalqaro moliya korporatsiyasi faol.
Tashabbuslar qog‘ozda qolmaydi: 21 ta taklifga aniq yechim
Bo‘lib o‘tgan mazkur yig‘ilishda xorijlik sarmoyadorlar tomonidan o‘tgan yil davomida ilgari surilgan 21 ta yirik tashabbus va loyihalar atroflicha ko‘rib chiqilgani hamda ular bo‘yicha hukumatning qat’iy va aniq qarorlari qabul qilingani ma’lum qilindi. Yurtboshimiz investorlar tomonidan bildirilayotgan har bir oqilona taklif va mulohazalar davlatimiz yuritayotgan iqtisodiy siyosatda o‘z aksini topayotganini va amaliy ifodasini topishi muqarrar ekanligini yana bir bor tilga oldi.
Buning natijasi o‘laroq, milliy qonunchiligimizda jiddiy sifat o‘zgarishlari yuz berdi. Jumladan, amaldagi Soliq kodeksiga investorlar uchun qulaylik yaratuvchi qo‘shimchalar kiritilgan bo‘lsa, kompaniyalar o‘rtasida tuziladigan ichki qarz shartnomalari moliyaviy nazorat tizimlaridan chiqarib tashlandi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlariga asosiy vositalarni tezlashtirilgan tartib asosida amortizatsiya qilish imkoniyati taqdim etildi. Xalqaro andozalar va me’yorlarga tayangan holda moliyaviy hisobot yurituvchi nufuzli xorijiy tashkilotlar uchun ilgari mavjud bo‘lgan bir qator majburiy va ortiqcha talablar butunlay bekor qilindi.
Iqtisodiy islohotlarning uzviy davomi sifatida, yurtimizda «Muqobil investitsiya jamg‘armalari to‘g‘risida»gi muhim qonun loyihasi ishlab chiqildi. Shuningdek, zamonaviy va mas’uliyatli biznes yuritish standartlarini amaliyotga keng joriy etish, 16 ta texnik reglament tizimini xalqaro mezonlarga moslashtirish bo‘yicha maxsus dasturlar ham shakllantirildi.
Global kompaniyalar va yirik banklar nigohida
Erishilayotgan bunday natijalar sababli O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqish xalqaro maydonda shiddat bilan ortib bormoqda. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Xorijiy investorlar kengashi a’zolarining umumiy soni bor-yo‘g‘i bir yil ichida 54 tadan 85 tagacha ko‘payishga ulgurdi.
Bugungi kunda mazkur nufuzli kengash tarkibida jahon iqtisodiyotining 23 ta yetakchi tarmoqlarini qamrab olgan eng yirik transmilliy kompaniyalar jam bo‘lgan. Ular bilan bir qatorda, dunyo tan olgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki hamda Xalqaro moliya korporatsiyasi kabi nufuzli moliya institutlari ham yurtimizdagi loyihalarda faol va samarali ishtirok etib kelishmoqda.
Zamin iqtisodiy tahlilchilarining xulosasi:
Xorijiy investorlar kengashi doirasida amalga oshirilayotgan bunday keng ko‘lamli islohotlar va soliq hamda qonunchilikdagi yengilliklar mamlakatimizda biznes muhitining tubdan sog‘lomlashganidan dalolat beradi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar va investorlar sonining keskin ortishi Yangi O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligi va kelajagiga bo‘lgan yuksak ishonch belgisidir. Bu esa yaqin yillarda yurtimizga yangi innovatsiyalar va minglab ish o‘rinlari kirib kelishini ta’minlaydi.
O‘zbekistondagi eng muhim sarmoyaviy yangiliklar, xalqaro kengashlar tafsilotlari va biznes olamidagi eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…