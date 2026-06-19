Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqda

·14·Iqtisodiyot
Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqda

Kanadaning yetakchi fintex kompaniyasi Wealthsimple mahalliy investorlar uchun voqealar rivojiga asoslangan shartnomalar savdosini yoʻlga qoʻymoqda. Kalshi platformasi texnologiyalari asosida ishlovchi ushbu yangi ilova chakana investorlarga iqtisodiy koʻrsatkichlar, moliya bozorlari va hatto iqlim oʻzgarishlariga oid prognozlar orqali daromad olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Wealthsimple Predict deb nomlangan ushbu mustaqil ilova joriy yilning yoz oylarida rasman foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Mazkur loyiha Kanada investitsiyalarni tartibga solish tashkiloti (CIRO) tomonidan mart oyida berilgan ruxsatnomadan soʻng amalga oshirilmoqda. Bu Kanadada bunday turdagi murakkab moliyaviy mahsulotlarni taklif qilish huquqini qoʻlga kiritgan ikkinchi holat boʻlib, mamlakat moliya bozorida yangi bir yoʻnalish ochilganidan dalolat beradi.

4000 dan ortiq shartnomalar va tartibga solish choralari

Yangi platforma foydalanuvchilarga Kalshi tizimidagi 4000 ga yaqin turli shartnomalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu shartnomalar hosilaviy vositalar (derivatives) sifatida tasniflanadi va ularning hisob-kitob muddati kamida 30 kunni tashkil etishi shart qilib belgilangan. Bu chora investorlarni qisqa muddatli spekulyativ xavflardan himoya qilish va bozor barqarorligini taʼminlashga qaratilgan.

Wealthsimple ushbu qadam orqali oʻzining anʼanaviy investitsiya vositalari qatorini kengaytirib, yosh va texnologiyalarga qiziquvchan investorlar qatlamini jalb qilishni koʻzlamoqda. Kalshi platformasi esa Kanada bozoriga kirish orqali Shimoliy Amerikadagi oʻz taʼsir doirasini sezilarli darajada kengaytirishga muvaffaq boʻldi.

Kriptovalyuta fyucherslari va huquqiy bahslar

Kalshi faqat prognozlar bozori bilan cheklanib qolmay, kriptovalyuta sohasiga ham faol kirib bormoqda. Kompaniya yaqinda Bitcoin boʻyicha muddatsiz fyuchers (perpetual futures) shartnomalarini savdoga chiqardi. Biroq, bu harakat anʼanaviy birjalar, xususan CME Group tomonidan keskin qarshilikka uchradi. CME Group AQShning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasini (CFTC) sudga berib, Kalshi va Coinbase kabi platformalarga bunday mahsulotlarni taklif qilishga ruxsat berilganini qonunga zid deb hisoblamoqda.

Shunga qaramay, global miqyosda kripto-derivativlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Masalan, Kraken birjasi ham tartibga solinadigan Bitnomial platformasi orqali muddatsiz fyucherslar savdosini boshladi. Bu tendensiya anʼanaviy moliya institutlari va yangi avlod kripto-platformalari oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

Prognozlar bozorining rivojlanishi barcha hududlarda ham birdek silliq kechayotgani yoʻq. Ispaniya kabi davlatlarda tartibga soluvchi organlar Kalshi va Polymarket kabi saytlarga kirishni bloklash choralarini koʻrmoqda. Ular ushbu platformalar faoliyatini milliy qimor oʻyinlari toʻgʻrisidagi qonunchilikka muvofiqligini tekshirmoqda. Kanadadagi muvaffaqiyatli start esa ushbu sohaning qonuniy va tartibga solingan moliya vositasi sifatida tan olinishi uchun muhim pretsedent boʻlishi mumkin.

WealthsimpleKalshiKanadaMoliyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaBugun, 20:40Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaEthereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaBugun, 19:56Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBugun, 19:55Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKecha, 17:57HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiHIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiKecha, 17:55Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda