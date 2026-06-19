Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqda
Kanadaning yetakchi fintex kompaniyasi Wealthsimple mahalliy investorlar uchun voqealar rivojiga asoslangan shartnomalar savdosini yoʻlga qoʻymoqda. Kalshi platformasi texnologiyalari asosida ishlovchi ushbu yangi ilova chakana investorlarga iqtisodiy koʻrsatkichlar, moliya bozorlari va hatto iqlim oʻzgarishlariga oid prognozlar orqali daromad olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Wealthsimple Predict deb nomlangan ushbu mustaqil ilova joriy yilning yoz oylarida rasman foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Mazkur loyiha Kanada investitsiyalarni tartibga solish tashkiloti (CIRO) tomonidan mart oyida berilgan ruxsatnomadan soʻng amalga oshirilmoqda. Bu Kanadada bunday turdagi murakkab moliyaviy mahsulotlarni taklif qilish huquqini qoʻlga kiritgan ikkinchi holat boʻlib, mamlakat moliya bozorida yangi bir yoʻnalish ochilganidan dalolat beradi.
4000 dan ortiq shartnomalar va tartibga solish choralariYangi platforma foydalanuvchilarga Kalshi tizimidagi 4000 ga yaqin turli shartnomalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu shartnomalar hosilaviy vositalar (derivatives) sifatida tasniflanadi va ularning hisob-kitob muddati kamida 30 kunni tashkil etishi shart qilib belgilangan. Bu chora investorlarni qisqa muddatli spekulyativ xavflardan himoya qilish va bozor barqarorligini taʼminlashga qaratilgan.
Wealthsimple ushbu qadam orqali oʻzining anʼanaviy investitsiya vositalari qatorini kengaytirib, yosh va texnologiyalarga qiziquvchan investorlar qatlamini jalb qilishni koʻzlamoqda. Kalshi platformasi esa Kanada bozoriga kirish orqali Shimoliy Amerikadagi oʻz taʼsir doirasini sezilarli darajada kengaytirishga muvaffaq boʻldi.
Kriptovalyuta fyucherslari va huquqiy bahslarKalshi faqat prognozlar bozori bilan cheklanib qolmay, kriptovalyuta sohasiga ham faol kirib bormoqda. Kompaniya yaqinda Bitcoin boʻyicha muddatsiz fyuchers (perpetual futures) shartnomalarini savdoga chiqardi. Biroq, bu harakat anʼanaviy birjalar, xususan CME Group tomonidan keskin qarshilikka uchradi. CME Group AQShning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasini (CFTC) sudga berib, Kalshi va Coinbase kabi platformalarga bunday mahsulotlarni taklif qilishga ruxsat berilganini qonunga zid deb hisoblamoqda.
Shunga qaramay, global miqyosda kripto-derivativlarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Masalan, Kraken birjasi ham tartibga solinadigan Bitnomial platformasi orqali muddatsiz fyucherslar savdosini boshladi. Bu tendensiya anʼanaviy moliya institutlari va yangi avlod kripto-platformalari oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.
Prognozlar bozorining rivojlanishi barcha hududlarda ham birdek silliq kechayotgani yoʻq. Ispaniya kabi davlatlarda tartibga soluvchi organlar Kalshi va Polymarket kabi saytlarga kirishni bloklash choralarini koʻrmoqda. Ular ushbu platformalar faoliyatini milliy qimor oʻyinlari toʻgʻrisidagi qonunchilikka muvofiqligini tekshirmoqda. Kanadadagi muvaffaqiyatli start esa ushbu sohaning qonuniy va tartibga solingan moliya vositasi sifatida tan olinishi uchun muhim pretsedent boʻlishi mumkin.
…