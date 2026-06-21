Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandi

·8·Iqtisodiyot
Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandi
Qisqacha

Soliq qo‘mitasi joriy yilning yanvar-may oylarida o‘tkazilgan audit natijalarini e’lon qildi. Tekshiruvlar davomida soliq xavfi yuqori bo‘lgan 1780 ta subyektda 5,5 trillion so‘mlik qoidabuzarliklar aniqlangan. Shuningdek, 9,4 trillion so‘mlik yashirilgan soliq bazasi qayd etildi. Eng ko‘p qoidabuzarliklar savdo va umumiy ovqatlanish sohasida, keyin esa qurilish va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlarida kuzatilgan. Natijada budjetga ikki trillion to‘qqiz yuz milliard so‘m qo‘shimcha mablag‘ hisoblangan bo‘lib, uning bir qismi allaqachon to‘landi. Soliq qo‘mitasining ta’kidlashicha, bunday choralar daromadlarni yashirish holatlariga chek qo‘yish va soliq intizomini oshirishga xizmat qiladi.

Soliq qo‘mitasi 2026 yilning yanvar–may oylarida o‘tkazilgan auditlar natijalarini ma’lum qildi. Tekshiruvlar soliq xavfi yuqori deb baholangan 1 780 ta subyektni qamrab olgan. Bu mamlakatdagi jami soliq to‘lovchilarning 0,3 foizini tashkil qiladi.

Auditlar davomida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarliklar aniqlangan. Shuningdek, 843 ta soliq to‘lovchida jami 9,4 trln so‘mlik yashirilgan soliq bazasi qayd etilgan.

Tekshiruv yakunlariga ko‘ra, qo‘shimcha hisoblangan va budjetga undirilishi lozim bo‘lgan mablag‘ 2,9 trln so‘mni tashkil etgan. Hozirga qadar ushbu summaning 282 mlrd so‘mi budjetga kelib tushgan.

Qoidabuzarliklar hajmi bo‘yicha savdo va umumiy ovqatlanish sohasi birinchi o‘rinda turibdi. Ushbu yo‘nalishda 2,4 trln so‘mlik holatlar aniqlangan. Bu barcha qoidabuzarliklarning 44,3 foiziga teng.

Qurilish sohasidagi qoidabuzarliklar miqdori 1,2 trln so‘mni yoki umumiy ko‘rsatkichning 22,2 foizini tashkil qilgan. Xizmat ko‘rsatish sohasida esa 461,7 mlrd so‘mlik qoidabuzarliklar qayd etilgan.

Inventarizatsiya jarayonida 276 ta subyektda 3,3 trln so‘mlik tovarlar amalda mavjud emasligi aniqlangan. Yana 249 ta subyektda hisobga kiritilmagan 3,2 trln so‘mlik mahsulot borligi ma’lum bo‘lgan.

Bundan tashqari, 318 ta korxona 2,8 trln so‘mlik tovarlar sotuvini hisobotlarda aks ettirmagan. Soliq qo‘mitasi auditlar daromadlarni yashirish holatlariga chek qo‘yish va soliq xavfi yuqori bo‘lgan sohalarda intizomni oshirishga qaratilganini bildirdi.

Soliq qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiBugun, 12:20O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?Bugun, 09:36O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:5622 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.06, 16:051 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi19.06, 15:5122 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda22 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda19.06, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...