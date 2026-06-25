Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildi
Hududlarda sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha ikki yillik dastur qabul qilindi. Unda yangi turizm obyektlari va mehmonxonalar qurish, ularda mahalliy mahsulotlardan keng foydalanish belgilangan, deb ma’lum qildi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.
Dastur doirasida 34 ta yirik turizm obyekti hamda mingdan ortiq joylashtirish vositasini barpo etish rejalashtirilgan. Shundan 200 tasi mehmonxona bo‘ladi.
Parkent tumanida yaqin vaqt ichida ochilishi kutilayotgan «Kumushkon resort» turizm kompleksi qurilishida ishlatilayotgan materiallarning 98 foizi mahalliy mahsulotlardan iborat.
Hududlarda barpo etilayotgan boshqa mehmonxonalarda ham mahalliy qurilish materiallari ulushini kamida 95 foizga yetkazish zarurligi hokimlarga ko‘rsatib o‘tildi.
Buning uchun kelgusi yil yakuniga qadar mehmonxona qurilishi va bezagida ishlatiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmini oshirish vazifasi qo‘yildi.
Jumladan, lok-bo‘yoq mahsulotlari ishlab chiqarishni 119 ming tonnadan 150 ming tonnaga, santexnika mahsulotlarini 1,5 million donadan 2 million donaga yetkazish belgilandi.
Shuningdek, PVX quvurlar va fitinglar ishlab chiqarish hajmi 255 ming tonnadan 300 ming tonnaga, gulqog‘oz 6 million tonnadan 7,5 million tonnaga, dekorativ panellar esa 15 million kvadrat metrdan 18 million kvadrat metrga oshirilishi kerak.
…