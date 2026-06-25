Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildi

·40·Iqtisodiyot
Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildi

Hududlarda sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha ikki yillik dastur qabul qilindi. Unda yangi turizm obyektlari va mehmonxonalar qurish, ularda mahalliy mahsulotlardan keng foydalanish belgilangan, deb ma’lum qildi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.

Dastur doirasida 34 ta yirik turizm obyekti hamda mingdan ortiq joylashtirish vositasini barpo etish rejalashtirilgan. Shundan 200 tasi mehmonxona bo‘ladi.

Parkent tumanida yaqin vaqt ichida ochilishi kutilayotgan «Kumushkon resort» turizm kompleksi qurilishida ishlatilayotgan materiallarning 98 foizi mahalliy mahsulotlardan iborat.

Hududlarda barpo etilayotgan boshqa mehmonxonalarda ham mahalliy qurilish materiallari ulushini kamida 95 foizga yetkazish zarurligi hokimlarga ko‘rsatib o‘tildi.

Buning uchun kelgusi yil yakuniga qadar mehmonxona qurilishi va bezagida ishlatiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmini oshirish vazifasi qo‘yildi.

Jumladan, lok-bo‘yoq mahsulotlari ishlab chiqarishni 119 ming tonnadan 150 ming tonnaga, santexnika mahsulotlarini 1,5 million donadan 2 million donaga yetkazish belgilandi.

Shuningdek, PVX quvurlar va fitinglar ishlab chiqarish hajmi 255 ming tonnadan 300 ming tonnaga, gulqog‘oz 6 million tonnadan 7,5 million tonnaga, dekorativ panellar esa 15 million kvadrat metrdan 18 million kvadrat metrga oshirilishi kerak.

Sherzod Asadov«Kumushkon resort»
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiBugun, 13:28Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiSoliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiBugun, 13:09Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiBugun, 12:0426 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:1125 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda