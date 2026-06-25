Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdi

·32·Iqtisodiyot
Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdi

Bank ma’lumotlarini soliq organlariga taqdim etish tartibi haqidagi qaror loyihasi atrofidagi tanqidlarga Soliq qo‘mitasi munosabat bildirdi.

Rasmiy izohda aytilishicha, loyiha orqali yangi huquq yoki vakolat joriy etilmaydi. Bank siriga oid amaldagi talablar ham o‘z kuchida qoladi. Hujjatning asosiy vazifasi banklar bilan ma’lumot almashish jarayonini aniq tartibga solishdan iborat.

Qo‘mita mazkur vakolatlar Soliq kodeksining 134-moddasi va «Bank siri to‘g‘risida»gi qonun bilan belgilanganini qayd etdi. Ma’lumotlar faqat soliqqa tortish masalalari yuzasidan so‘ralishi va taqdim qilinishi mumkin.

Banklardan olingan axborot soliq siri sifatida himoya qilinadi. Uni tarqatish, oshkor etish yoki boshqa shaxslarga berishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Qaror loyihasida axborot yuborish muddatlari, hujjat shakllari va elektron ma’lumot almashish tartibini bir xillashtirish nazarda tutilgan. Qo‘mita bu choralar soliq nazorati uchun zarur ma’lumotlarni olish jarayonini tartibga solishini bildirdi.

Shuningdek, ushbu yondashuv Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hamda Shaffoflik bo‘yicha global forumning xalqaro standartlariga muvofiq ekani aytildi.

Soliq qo‘mitasi fuqarolar va ekspertlarni konstruktiv muhokamaga chaqirdi. Loyiha bo‘yicha 8 iyulgacha yuborilgan barcha fikr va takliflar muhokama muddati yakunlanguniga qadar o‘rganib chiqiladi.

Soliq qo‘mitasiBank siriSoliq nazoratiBank ma’lumotlariSoliq kodeksi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?Bugun, 13:47Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiBugun, 13:28Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiBugun, 12:27Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiBugun, 12:0426 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda