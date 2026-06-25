Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindi
O‘zbekiston iqtisodiyotida yirik transformatsiya davri davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida yaqindagina yuqori saviyada yakunlangan beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi natijalari atroflicha muhokama qilindi.
Forum doirasida qo‘lga kiritilgan raqamlar chin ma’noda rekord darajada bo‘ldi. Endigi asosiy vazifa — bu mablag‘larni qog‘ozdan real hayotga ko‘chirish.
Tramplin raqamlar: 43 milliard dollarlik kelishuv
Bu yilgi forum O‘zbekistonga bo‘lgan xorijiy investorlar qiziqishi qay darajada yuqori ekanini yana bir bor isbotladi. Muloqotlar yakuniga ko‘ra:
177 ta kelishuv imzolandi;
Investitsiyalarning umumiy qiymati naqd 43 milliard dollarni tashkil etdi;
Xorijlik hamkorlar tomonidan 120 ta yangi yirik taklif ilgari surildi.
Davlat rahbari ushbu mablag‘larning har bir senti xalq farovonligi uchun xizmat qilishi kerakligini qat’iy ta’kidladi:
«Har bir kelishuv loyihaga, ish o‘rniga, yuqori qo‘shilgan qiymatga aylanishi shart».
Hududlardagi holat: Investitsiya samaradorligi qanday?
Yig‘ilishda investitsiyalarni jalb qilishdagi ayrim muammolar ham ochiq-oydin tanqid qilindi. Ma’lum bo‘lishicha, so‘nggi besh yilda mamlakatimizga kiritilgan investitsiyalarning qariyb yarmi atigi to‘rtta hudud hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Bundan tashqari, mablag‘larning iqtisodiyotga qaytimi (samaradorligi) hududlar kesimida keskin farq qilmoqda. Masalan, har 1 million so‘m investitsiya yalpi hududiy mahsulotga quyidagicha qiymat qo‘shmoqda:
Viloyat nomi
1 mln so‘m investitsiyadan kelayotgan qo‘shimcha qiymat
Samaradorlik holati
Farg‘ona viloyati
273 000 so‘m
Yuqori ko‘rsatkich
Samarqand viloyati
262 000 so‘m
Barqaror yaxshi
Buxoro viloyati
117 000 so‘m
Boshqa hududlarga nisbatan 2 baravar past
Yangi yechim: Iqtisodiyotga «Aql markazlari» kirib keladi
Investitsiyalarni jalb qilishda son ortidan quvish emas, balki sifat va yuqori samaradorlikka asoslangan yangi tizim yo‘lga qo‘yiladigan bo‘ldi. Endilikda loyihalarni puxta ishlab chiqish uchun ilm-fan va tahlil kuchi safarbar etiladi.
Shu maqsadda iqtisodiyotning 12 ta eng muhim tarmog‘iga:
14 ta «aql markazi» biriktirildi;
37 ta sohaviy ilmiy institut va oliy ta’lim muassasalari jalb etildi.
Ularning asosiy vazifasi nimalardan iborat bo‘ladi? Ushbu markazlar va olimlar har bir hududning iqtisodiy imkoniyatlarini ichidan o‘rganadi. Shundan so‘ng, xorijdan kelayotgan pullarni oddiy xomashyoga emas, balki yuqori qo‘shilgan qiymat yaratadigan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalariga yo‘naltirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va sohaga mos kadrlar tayyorlash bo‘yicha tayyor loyihalarni shakllantirib beradi.
O‘zbekiston transfer bozorida ham, iqtisodiy maydonda ham katta yurishlarga tayyorlanmoqda. Navbatdagi vazifa — bu ulkan mablag‘larni yurtimizning har bir go‘shasiga teng va samarali taqsimlash!
…