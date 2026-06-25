Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindi

·22·Iqtisodiyot
Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindi

O‘zbekiston iqtisodiyotida yirik transformatsiya davri davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida yaqindagina yuqori saviyada yakunlangan beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi natijalari atroflicha muhokama qilindi.

Forum doirasida qo‘lga kiritilgan raqamlar chin ma’noda rekord darajada bo‘ldi. Endigi asosiy vazifa — bu mablag‘larni qog‘ozdan real hayotga ko‘chirish.

Tramplin raqamlar: 43 milliard dollarlik kelishuv

Bu yilgi forum O‘zbekistonga bo‘lgan xorijiy investorlar qiziqishi qay darajada yuqori ekanini yana bir bor isbotladi. Muloqotlar yakuniga ko‘ra:

  • 177 ta kelishuv imzolandi;

  • Investitsiyalarning umumiy qiymati naqd 43 milliard dollarni tashkil etdi;

  • Xorijlik hamkorlar tomonidan 120 ta yangi yirik taklif ilgari surildi.

Davlat rahbari ushbu mablag‘larning har bir senti xalq farovonligi uchun xizmat qilishi kerakligini qat’iy ta’kidladi:

«Har bir kelishuv loyihaga, ish o‘rniga, yuqori qo‘shilgan qiymatga aylanishi shart».

Hududlardagi holat: Investitsiya samaradorligi qanday?

Yig‘ilishda investitsiyalarni jalb qilishdagi ayrim muammolar ham ochiq-oydin tanqid qilindi. Ma’lum bo‘lishicha, so‘nggi besh yilda mamlakatimizga kiritilgan investitsiyalarning qariyb yarmi atigi to‘rtta hudud hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Bundan tashqari, mablag‘larning iqtisodiyotga qaytimi (samaradorligi) hududlar kesimida keskin farq qilmoqda. Masalan, har 1 million so‘m investitsiya yalpi hududiy mahsulotga quyidagicha qiymat qo‘shmoqda:

Viloyat nomi

1 mln so‘m investitsiyadan kelayotgan qo‘shimcha qiymat

Samaradorlik holati

Farg‘ona viloyati

273 000 so‘m

Yuqori ko‘rsatkich

Samarqand viloyati

262 000 so‘m

Barqaror yaxshi

Buxoro viloyati

117 000 so‘m

Boshqa hududlarga nisbatan 2 baravar past

Yangi yechim: Iqtisodiyotga «Aql markazlari» kirib keladi

Investitsiyalarni jalb qilishda son ortidan quvish emas, balki sifat va yuqori samaradorlikka asoslangan yangi tizim yo‘lga qo‘yiladigan bo‘ldi. Endilikda loyihalarni puxta ishlab chiqish uchun ilm-fan va tahlil kuchi safarbar etiladi.

Shu maqsadda iqtisodiyotning 12 ta eng muhim tarmog‘iga:

  • 14 ta «aql markazi» biriktirildi;

  • 37 ta sohaviy ilmiy institut va oliy ta’lim muassasalari jalb etildi.

Ularning asosiy vazifasi nimalardan iborat bo‘ladi? Ushbu markazlar va olimlar har bir hududning iqtisodiy imkoniyatlarini ichidan o‘rganadi. Shundan so‘ng, xorijdan kelayotgan pullarni oddiy xomashyoga emas, balki yuqori qo‘shilgan qiymat yaratadigan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalariga yo‘naltirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va sohaga mos kadrlar tayyorlash bo‘yicha tayyor loyihalarni shakllantirib beradi.

O‘zbekiston transfer bozorida ham, iqtisodiy maydonda ham katta yurishlarga tayyorlanmoqda. Navbatdagi vazifa — bu ulkan mablag‘larni yurtimizning har bir go‘shasiga teng va samarali taqsimlash!

O'zbekistonShavkat MirziyoyevToshkentFarg'onaSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?Bugun, 13:47Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiSoliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiBugun, 13:09Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiBugun, 12:27Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiBugun, 12:0426 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda