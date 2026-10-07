«Dok-1 Maks» jabrlanuvchilariga 16,7 mlrd so‘m undirildi

·31·Iqtisodiyot
«Dok-1 Maks» jabrlanuvchilariga 16,7 mlrd so‘m undirildi

«Dok-1 Maks» dorisidan jabrlangan fuqarolarga kompensatsiya to‘lash bo‘yicha majburiy ijro ishlari davom etmoqda. Sud hujjatlariga ko‘ra, S. Kariyev va boshqa qarzdorlardan 85 nafar fuqaro foydasiga jami 78 mlrd so‘m miqdorida zarar undirilishi kerak.

Majburiy ijro jarayonida S. Kariyevga tegishli ko‘chmas mulklar xatlangan va auksionga chiqarilgan. Furqat ko‘chasida joylashgan noturar bino sotilishi natijasida 793 mln so‘m mablag‘ tushgan.

Chilonzor tumanidagi 7,1 mlrd so‘mga baholangan turar joy binolari bo‘yicha auksion jarayoni esa hali davom etmoqda.

Auksiondan tushgan mablag‘lar hamda qarzdorning oila a’zolari tomonidan to‘langan pullar hisobidan jabrlanuvchilarga hozirga qadar jami 16,7 mlrd so‘m teng taqsimlab berilgan.

Qolgan 61,3 mlrd so‘m zararni undirish uchun majburiy ijro harakatlari davom ettirilmoqda, deb xabar beradi Uz24.uz nashri.

«Dok-1 Maks»KompensatsiyaJabrlanuvchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oracle xodimlarini ishdan bo‘shatishda kompensatsiya shartlarini rad etdiOracle xodimlarini ishdan bo‘shatishda kompensatsiya shartlarini rad etdi9 may 03:51Ilon Mask Tesladan 114 mlrd dollar miqdorida mukofot puli oladiIlon Mask Tesladan 114 mlrd dollar miqdorida mukofot puli oladi28 aprel 14:57Microsoft 9 ming xodimiga kompensatsiya evaziga ketishni taklif qildiMicrosoft 9 ming xodimiga kompensatsiya evaziga ketishni taklif qildi24 aprel 16:13O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandi29 iyun 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi