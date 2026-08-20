Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdi
O'zbekistonda yangi qurilayotgan turar joy majmualarining qonuniyligini tekshirish imkonini beruvchi rasmiy onlayn geoportal ishga tushirildi. Fuqarolar dshk.shaffofqurilish.uz orqali qurilish obyektining ruxsatnomalari, shaharsozlik hujjatlari va davlat nazoratiga olinganini bepul tekshirishi mumkin.
O‘zbekistonda yangi qurilayotgan turar joy majmualaridan xonadon sotib olishda firibgarlik qurboni bo‘lib qolishning oldini olish maqsadida rasmiy onlayn nazorat tizimi ishga tushirildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tasarrufidagi maxsus geoportal orqali har bir fuqaro qurilish obyektining qonuniyligi, ruxsatnomasi bor-yo‘qligi va shaharsozlik hujjatlarining haqiqiyligini bepul tekshirishi mumkin.
Onlayn geoportal: Imkoniyatlar va interaktiv xarita belgilari
Fuqarolar
dshk.shaffofqurilish.uz geoportali orqali mamlakat bo‘ylab barcha yangi qurilish obyektlarining rasmiy maqomini interaktiv xarita va maxsus rangli belgilar yordamida osonlikcha bilib olishlari mumkin.
Geoportaldagi xarita ranglari va obyektlar holati
Xaritadagi rang belgisi
Obyektning rasmiy maqomi va ma’nosi
Ko‘k rang
Qurilishga to‘liq rasmiy ruxsat berilgan, ishlar qonuniy olib borilmoqda
Qizil rang
Qoidabuzarliklar yoki hujjatlardagi kamchiliklar sabab qurilish ishlari to‘xtatilgan
⚫ Qora rang
Qurilish ruxsatnomasi bekor qilingan (noqonuniy obyekt)
⚪ Xaritada umuman yo‘q
Obyekt davlat ro‘yxatidan o‘tmagan — firibgarlik xavfi juda yuqori
Xaridorlar nimalarga e’tibor qaratishi lozim?
Portalda nafaqat qurilish holati, balki aniqlangan qonunbuzilish holatlari bo‘yicha alohida «qora ro‘yxat» (maxsus reyestr) ham shakllantirilgan. Unda noqonuniy binolarning manzillari, maydoni va fotosuratlari oshkora taqdim etiladi.
Davlat nazorati: Obyektning davlat inspeksiyasi nazoratiga olingani yoki yo‘qligini aniqlash mumkin.
Renovatsiya va «snos» xavfi: Qurilish olib borilayotgan hudud kelajakda buzilish yoki renovatsiya rejalariga tushgan-tushmaganini oldindan tekshirish imkoni bor.
Shaharsozlik hujjatlari: Loyiha-smeta va arxitektura ruxsatnomalari bilan ochiq tanishish imkoniyati mavjud.
Mutaxassislar fuqarolarga yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olish yoki ulushli qurilishga mablag‘ tikishdan oldin ushbu rasmiy geoportal orqali obyektning maqomini sinchkovlik bilan tekshirib olishni qat’iy tavsiya etadi.
Sizningcha, mana shunday ochiq onlayn platformalar soxta quruvchilar va noqonuniy novostroykalar muammosiga to‘liq chek qo‘ya oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va yaqinlaringizni firibgarlardan asrash uchun ushbu muhim ogohlantirishni ularga darhol ulashing!
…