Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdi

·19·Jamiyat
Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdi
Qisqacha

O'zbekistonda yangi qurilayotgan turar joy majmualarining qonuniyligini tekshirish imkonini beruvchi rasmiy onlayn geoportal ishga tushirildi. Fuqarolar dshk.shaffofqurilish.uz orqali qurilish obyektining ruxsatnomalari, shaharsozlik hujjatlari va davlat nazoratiga olinganini bepul tekshirishi mumkin.

O‘zbekistonda yangi qurilayotgan turar joy majmualaridan xonadon sotib olishda firibgarlik qurboni bo‘lib qolishning oldini olish maqsadida rasmiy onlayn nazorat tizimi ishga tushirildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tasarrufidagi maxsus geoportal orqali har bir fuqaro qurilish obyektining qonuniyligi, ruxsatnomasi bor-yo‘qligi va shaharsozlik hujjatlarining haqiqiyligini bepul tekshirishi mumkin.

Onlayn geoportal: Imkoniyatlar va interaktiv xarita belgilari

Fuqarolar dshk.shaffofqurilish.uz geoportali orqali mamlakat bo‘ylab barcha yangi qurilish obyektlarining rasmiy maqomini interaktiv xarita va maxsus rangli belgilar yordamida osonlikcha bilib olishlari mumkin.

Geoportaldagi xarita ranglari va obyektlar holati

Xaritadagi rang belgisi

Obyektning rasmiy maqomi va ma’nosi

Ko‘k rang

Qurilishga to‘liq rasmiy ruxsat berilgan, ishlar qonuniy olib borilmoqda

Qizil rang

Qoidabuzarliklar yoki hujjatlardagi kamchiliklar sabab qurilish ishlari to‘xtatilgan

Qora rang

Qurilish ruxsatnomasi bekor qilingan (noqonuniy obyekt)

Xaritada umuman yo‘q

Obyekt davlat ro‘yxatidan o‘tmagan — firibgarlik xavfi juda yuqori

Xaridorlar nimalarga e’tibor qaratishi lozim?

Portalda nafaqat qurilish holati, balki aniqlangan qonunbuzilish holatlari bo‘yicha alohida «qora ro‘yxat» (maxsus reyestr) ham shakllantirilgan. Unda noqonuniy binolarning manzillari, maydoni va fotosuratlari oshkora taqdim etiladi.

  • Davlat nazorati: Obyektning davlat inspeksiyasi nazoratiga olingani yoki yo‘qligini aniqlash mumkin.

  • Renovatsiya va «snos» xavfi: Qurilish olib borilayotgan hudud kelajakda buzilish yoki renovatsiya rejalariga tushgan-tushmaganini oldindan tekshirish imkoni bor.

  • Shaharsozlik hujjatlari: Loyiha-smeta va arxitektura ruxsatnomalari bilan ochiq tanishish imkoniyati mavjud.

Mutaxassislar fuqarolarga yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uylardan xonadon sotib olish yoki ulushli qurilishga mablag‘ tikishdan oldin ushbu rasmiy geoportal orqali obyektning maqomini sinchkovlik bilan tekshirib olishni qat’iy tavsiya etadi.

Sizningcha, mana shunday ochiq onlayn platformalar soxta quruvchilar va noqonuniy novostroykalar muammosiga to‘liq chek qo‘ya oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va yaqinlaringizni firibgarlardan asrash uchun ushbu muhim ogohlantirishni ularga darhol ulashing!

O'zbekistonQurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiBugun, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 10:16Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBugun, 05:49O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiO‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiBugun, 05:40Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 22:56Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiKecha, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi