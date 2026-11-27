30 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish18
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 28 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 15,60 so‘mga qimmatlab, 12 017,70 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 13,51 so‘mga qimmatlab, 13 179,81 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,37 so‘mga qimmatlab, 146,39 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 58,89 so‘mga qimmatlab, 15 780,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,06 so‘mga qimmatlab, 75,40 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 23,87 so‘mga qimmatlab, 14 404,53 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,95 so‘mga qimmatlab, 1 806,01 so‘mni tashkil etdi.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…