Fabio Kannavaro Abduqodir Husanovni sayqallanishi kerak bo‘lgan olmosga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro yosh himoyachi Abduqodir Husanovni ajoyib jismoniy imkoniyatlarga ega, biroq hali sayqallanishi kerak bo'lgan olmosga qiyosladi.
- Mutaxassis futbolchining o'yinidagi haddan tashqari yuqori tezlik va ba'zi vaziyatlardagi tartibsizliklar ustida ishlash zarurligini ta'kidladi.
O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida o‘zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovning salohiyati, jahon futboli yulduzlari hamda shaxsiy faoliyatidagi «Oltin to‘p» sovrini haqida ochiq fikr bildirdi.
«Soatiga 300 kilometr tezlikda harakat qiladigan olmos»
Italiyalik mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasidagi shogirdi Abduqodir Husanovning jismoniy ko‘rsatkichlarini yuqori baholar ekan, uning o‘yinidagi kuchli jihatlar bilan birga sayqallanishi lozim bo‘lgan nuqtalarga ham e’tibor qaratdi:
«Unda ajoyib jismoniy imkoniyatlar bor, ammo u hali sayqallanishi kerak bo‘lgan olmos. Doim soatiga 300 kilometr tezlikda harakat qiladi. Ba’zida to‘pni olib qo‘yadi, ba’zida esa kechikib, hatto qanot hakamini ham urib yuboradi. Bu normal holat, buning ustida ishlashimiz kerak», — dedi Fabio Kannavaro.
Van Deyk, «Oltin to‘p» va Italiya futboli haqida mulohazalar
Kannavaro suhbat davomida jahon futbolidagi boshqa muhim mavzularga ham to‘xtalib o‘tdi:
Mavzu yo‘nalishi
Fabio Kannavaroning fikrlari
Virjil van Deyk va A Seriya
Jahon chempionati vaqtida van Deyk bilan suhbatlashganini va niderlandiyalik himoyachi Italiya chempionatida o‘ynash istagini bildirganini aytdi. Murabbiyning fikricha, jismoniy kuch va tezlikka ega futbolchini «Milan» safida ko‘rish qiziqarli bo‘lardi.
2006 yilgi «Oltin to‘p»
Uning fikricha, Zinedin Zidan finalda Marko Materatssiga bosh bilan zarba bermaganida, ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritishi ancha qiyin bo‘lardi.
Zamonaviy himoyachilar
Hozirgi himoyachilar orasida «Barselona» vakili Pau Kubarsini «Oltin to‘p»ga munosib da’vogar sifatida ko‘rmoqda.
Italiya terma jamoasi
Ko‘p gol o‘tkazib yuborish muammosi alohida himoyachilarning xatolari bilan emas, balki jamoaviy pressing va to‘pni qaytarib olish tizimidagi kamchiliklar bilan bog‘liqligini ta’kidladi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro qo‘l ostida Abduqodir Husanov o‘z o‘yinidagi tezkorlik va tartib-intizomni uyg‘unlashtirib, jahonning eng kuchli himoyachilari darajasiga chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda jahon sportidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…